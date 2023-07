Drake a pu s'offrir cette bague pour un montant de 1,02 million de dollars. Getty Images North America

Drake a déboursé un million pour cette bague (et il y a une bonne raison)

En partageant vendredi sur les réseaux sociaux une bague d'un genre unique, le célèbre rappeur canadien a mis fin à un mystère qui durait depuis plusieurs jours.

C'est l'objet partageant un lien avec l'univers du rap le plus cher jamais acquis lors d'une vente aux enchères. Et c'est à Drake que l'on doit cet exploit. En publiant vendredi 28 juillet une photo pour promouvoir le nouvel album de son confrère Travis Scott dans lequel ils collaborent, le célèbre rappeur canadien a dévoilé une intrigante bague.

Drake a publié une photo de sa bague dans une story Instagram. instagram

Cette dernière a appartenu à la légende du rap Tupac Shakur. Son achat avait été révélé le 26 juillet, mais l'identité du nouvel acquéreur était jusqu'alors restée un mystère. On sait désormais qu'il s'agit de Drake, lequel a pu se l'offrir pour un montant de 1,02 million de dollars, comme l'a par la suite confirmé Sotheby's en charge de la cession ayant eu lieu à l'occasion du 50e anniversaire du hip-hop.

Selon les estimations de la maison de vente aux enchères de luxe, c'est trois fois plus que le prix de départ fixé entre 200 000 et 300 000 dollars.

Inspiration littéraire

La bague est d'autant plus singulière qu'il s'agit d'une pièce unique, rapporte Pitchfork. Sertie de rubis et de diamants, le précieux s'orne d'une couronne inspirée par Le Prince, un livre de l'écrivain italien Nicolas Machiavel et qui a particulièrement marqué l'artiste décédé à l'âge de 25 ans. Le bijou provient de la collection personnelle de Yaasmyn Fula, une proche conseillère et marraine de Tupac Shakur.

L'acquisition de la bague de Tupac n'est pas significative qu'au niveau financier. Elle l'est aussi d'un point de vue émotionnel. Drake n'a en effet jamais caché son admiration pour la musique de son prédécesseur assassiné par balles à Las Vegas en 1996. Le rappeur de 36 ans, hautement respecté dans le milieu, l'avait d'ailleurs cité comme le musicien qu'il avait le plus écouté au cours de l'année, indiquait Vibe fin 2022. (mndl)