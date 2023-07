Elles ont révolutionné le rap américain, Netflix en a fait un docu

De Saweetie à Queen Latifah, d'éminentes MCs racontent sur la plateforme de streaming comment elles ont influencé le paysage culturel au niveau mondial. Ce documentaire, dont la bande-annonce a été dévoilée ce mercredi, sera disponible en août.

Plus de «Divertissement»

Si aujourd'hui les rappeuses prospèrent aisément dans le paysage musical international, la route pour y parvenir n'a pas été facile. C'est tout le sujet de Ladies First: les femmes du hip-hop américain (2023), le documentaire Netflix qui sortira en août.

A l'occasion du 50e anniversaire du mouvement musical, la plateforme de streaming a dévoilé ce mercredi 26 juillet les premières images de son reportage. Une vingtaine de personnalités s'y expriment, des papesses du domaine telles que MC Lyte, Queen Latifah et Remy Ma aux nouvelles coqueluches de la Gen Z, à savoir Saweetie, Chika et Coi Leray.

Voici la bande-annonce: Vidéo: watson

«Nous, les rappeuses américaines, avons traversé beaucoup d'épreuves. Mais nous nous sommes relevées à chaque chute. Et on se relèvera toujours» Queen Latifah, rappeuse et actrice américaine netflix

Cet article peut vous intéresser: La bande-annonce de la série la plus attendue de l'été pique les yeux

Rôle social et politique du rap féminin

Outre ces stars, des dirigeants de maisons de disques, des stylistes et des journalistes apportent également leur expertise au documentaire. D'après les informations de Hypebeast, ce dernier se veut recontextualiser la place des femmes dans le hip-hop, et plus précisément leur rôle dans la genèse du mouvement. Ce rôle est alors analysé d’hier à aujourd’hui, d’un point de vue non seulement social, mais également politique.

«Aujourd'hui, les femmes dans le hip-hop ont la capacité de contrôler leur propre histoire d'une façon que personne n'avait vu venir» Intervenante du documentaire Netflix Ladies First: les femmes du hip-hop américain Netflix

Quatre épisodes forment le documentaire Ladies First: les femmes du hip-hop américain. Il sera lancé sur Netflix le 9 août 2023. (mndl)