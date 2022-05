«Je n'écoute plus de rap» et 9 punchlines de Diam's sur son retour

D'ailleurs, quel est le titre de Diam's que vous préférez?

«La boulette», pour un bon petit coup de boost le matin. «DJ» parce qu'aujourd'hui encore, c'est le meilleur son à mettre en soirée. «Marine» parce que ce morceau est intemporel. «Confessions nocturnes» parce que ça a donné naissance à «Mauvaise foi nocturne». «Jeune demoiselle» parce qu'il y a toutes les références des années 2000... dont MSN. «Enfants du désert» parce que c'est l'un de ses derniers morceaux et donc l'un des plus touchants. «Si c'était le dernier» parce que c'est le seul morceau de 10 minutes que je peux écouter sans me lasser.