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Vous pouvez désormais tout traduire en «langage LinkedIn»

Un nouvel outil permet de traduire n'importe quelle phrase dans le langage involontairement ridicule qui pullule sur LinkedIn, et le résultat est hilarant. Nous avons testé.

Plus de «Divertissement»

Les utilisateurs de LinkedIn le savent très bien: sur cette plateforme, on parle une langue particulière. Elle est faite de posts inspirants, de jargon technique, d'anglicismes, de hashtags et d'emojis. Elle transforme chaque petit événement en performance, chaque revers en enseignement, exalte la productivité et la croissance personnelle, le tout dans un style excessivement optimiste et involontairement caricatural.



On parle du fameux «langage LinkedIn», qui a fini par dépasser les frontières du réseau social pour devenir la risée du web - ce qui ne semble par ailleurs pas décourager ses plus fervents adeptes.

Son caractère extrêmement codifié n'a pas échappé à Kagi Translate, un site de traduction automatique basé en Californie. La plateforme vient de lancer un outil capable de traduire n'importe quelle phrase en langage LinkedIn. Et le résultat est plutôt convaincant, à en juger l'exemple ci-dessous 👇

watson Je cherche un emploi

Kagi Translate Je suis ravi d'annoncer que je m'apprête à commencer un nouveau chapitre et que je suis officiellement #OpenToWork! 🚀 Je souhaite mettre mes compétences à profit dans un nouveau défi et j'aimerais faire appel à mon réseau pour explorer des opportunités potentielles. Si vous connaissez des postes qui pourraient me convenir, n'hésitez pas à me les signaler ou à me donner des pistes! #CareerGrowth #Networking #NewBeginnings



On retrouve le même style emphatique, le même optimise de façade, les mêmes périphrases inutilement lourdes - pas de doute, c'est du pur langage LinkedIn.

Pourtant, et c'est là que ça devient vraiment drôle, cet outil permet de «traduire» également des phrases qui n'ont aucun rapport avec l'univers professionnel, tout en réussissant à faire le lien avec le monde du travail. Jugez par vous-mêmes 👇

watson J'ai faim.

Kagi Translate Je suis actuellement dans une phase de forte croissance et je recherche activement de nouvelles opportunités pour alimenter mon moteur professionnel. #HungryForSuccess #GrowthMindset #AlwaysLearning



Bien sûr, cette fonctionnalité n'a aucune utilité pratique. C'est, avant tout, un joli coup de pub' orchestré par Kagi. Mais c'est également très efficace, alors pourquoi ne pas se marrer un peu? Petit florilège.

watson J'ai mal au dos.

Kagi Translate Travailler sans relâche 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 comporte son lot de défis, mais j'accepte les conséquences physiques comme la preuve de mon engagement. 🚀



Ce n'est pas seulement un «mal de dos», c'est un rappel que la progression exige de la résilience et qu'il faut sortir de sa zone de confort. Je suis reconnaissant pour ce parcours et pour les leçons apprises, qui m'ont permis de donner la priorité tant à la productivité qu'au soin de soi. #HustleCulture #Resilience #GrowthMindset #Leadership





watson Suivant le conseil d'un ami d'un ami, j'ai investi 30 000 francs en cryptos. J'ai tout perdu.

Kagi Translate J'ai récemment décidé de me plonger dans l'univers des actifs numériques, en investissant 30 000 francs dans les cryptomonnaies sur les conseils d'une personne de confiance de mon réseau. 🚀



Même si le résultat n'a pas été celui escompté – cela s'est soldé par une perte totale –, cette expérience s'est avérée être une véritable masterclass sur la gestion des risques, la volatilité des marchés et l'importance de la diligence. 📉



L'échec n'est qu'un autre mot pour désigner une «opportunité de croissance». J'en retire une mine de connaissances et une vision plus affinée de la prise de décision stratégique. #GrowthMindset #CryptoLearning #Resilience #InvestmentJourney #LessonsLearned



watson J'ai perdu ma liste des courses et j'ai acheté des produits au hasard.

Kagi Translate J'ai récemment été confronté à une perturbation majeure dans mon processus d'approvisionnement après avoir égaré ma principale source d'informations (la liste d'achats). 📉



Au lieu de laisser cet incident freiner ma progression, j'ai adopté une stratégie d'acquisition agile, fondée sur l'intuition. En acceptant l'ambiguïté et en tirant parti de mes observations du marché en temps réel, j'ai mené à bien une série d'achats diversifiés. 🛒✨



Point clé à retenir: lorsque votre feuille de route disparaît, c'est l'occasion d'innover et d'explorer de nouveaux secteurs de croissance. Restez toujours orienté vers les solutions! 🚀#AgileProcurement #Pivot #GrowthMindset #Resilience #SupplyChainInnovation



watson J'ai été arrêté pour vol à l'étalage.

Kagi Translate Je suis ravi de vous annoncer que je me suis récemment lancé dans une nouvelle aventure: l'acquisition de ressources à haut risque. 🚀



Si certains pourraient qualifier cela de «vol à l'étalage», je préfère y voir une véritable formation pratique en logistique de la chaîne d'approvisionnement et en rotation rapide des stocks. Cette rencontre inattendue avec les forces de l'ordre locales s'est avérée être une incroyable opportunité de croissance, qui m'a enseigné des leçons inestimables sur la gestion des risques, la responsabilité personnelle et l'importance d'un solide réseau juridique. ⚖️



Je suis reconnaissant d'avoir eu cette chance de réorienter et d'affiner ma stratégie pour naviguer dans des environnements réglementaires complexes. #GrowthMindset #GrowthMindset #Resilience #NewBeginnings #SupplyChainInnovation



watson J'ai fait une intoxication alimentaire en vacances et j'ai passé une journée entière à vomir.

Kagi Translate Je suis heureux de partager avec vous une «opportunité de croissance» unique qui s’est présentée à moi lors de mon récent séjour! 🚀



Pendant mes vacances, j’ai eu droit, de manière inattendue, à une véritable leçon de résilience et d’endurance physique. Faire face à une grave intoxication alimentaire et passer toute la journée à «recalibrer» mon corps m’a beaucoup appris sur l’importance de la ténacité et de la concentration face à l’adversité. 🤢💪



Ce n'était pas le programme que j'avais prévu, mais cela m'a rappelé avec force que même lorsque les choses tournent mal, il faut faire confiance au processus et en ressortir plus fort. Je suis reconnaissante d'avoir acquis cette perspective ! 📈✨#GrowthMindset #Resilience #Perseverance



watson Mon copain m'a trompée avec ma meilleure amie.

Kagi Translate Je suis ravi d’annoncer que j’entame une nouvelle phase de développement personnel et de transparence totale. Récemment, j’ai eu l’occasion de mener à bien une restructuration complexe de mon entourage proche, qui a impliqué une réorientation stratégique m’éloignant de deux partenaires de longue date qui ne partageaient plus mes valeurs fondamentales.



Cette expérience a été une véritable leçon de résilience et de diligence raisonnable. Elle me rappelle avec force que, tant dans la vie que dans les affaires, il est essentiel d’évaluer ses partenariats et de s’assurer que ceux avec qui l’on collabore agissent avec le plus haut niveau d’intégrité. Je me concentre désormais sur l’optimisation de ma marque personnelle et sur l’épanouissement de mon bonheur grâce à un système de soutien hautement performant qui privilégie la loyauté et la synergie éthique.



J'ai hâte de voir ce que ce nouveau chapitre de mon parcours d'entrepreneuse indépendante dans ma vie personnelle va m'apporter! #GrowthMindset #Resilience #StrategicPivot #IntegrityMatters #NewBeginnings



watson J'ai glissé sur une merde.

Kagi Translate Aujourd’hui, j’ai rencontré un obstacle inattendu qui a complètement bouleversé ma perspective. 💩



Alors que je suivais mon chemin quotidien, j’ai soudainement «glissé», ce qui m’a obligé à reprendre pied et à réévaluer mon environnement. C’était une situation compliquée, mais elle m’a appris trois leçons précieuses sur la résilience et la sécurité au travail:



1. La vigilance est essentielle: gardez toujours les yeux rivés sur le terrain devant vous.

2. L'agilité: l'important n'est pas la chute, mais la rapidité avec laquelle vous vous relevez et nettoyez vos bottes.

3. La mentalité de croissance: même les situations les plus merdiques peuvent être un terreau fertile pour la réussite future.



Un revers inattendu vous a-t-il déjà fait trébucher? Echangeons et discutons de la manière dont nous pouvons transformer ces moments chaotiques en étapes importantes de notre parcours professionnel ! 👇#Resilience #GrowthMindset #LessonsLearned #Leadership



(asi)