Cette star française a été soufflée par l'accueil des Romands

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Adèle Castillon inclut ses fans suisses dans sa chanson inédite

Après son passage au festival Balélec, à Lausanne, la chanteuse française Adèle Castillon a décidé d&#039;intégrer leur voix à une chanson inédite.
Face à l'enthousiasme du public au festival Balélec à Lausanne, une idée a émergé dans l'esprit de la chanteuse et star des réseaux, Adèle Castillon.image: TikTok/getty

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En plein concert en Suisse, à Lausanne, la chanteuse française Adèle Castillon a testé un morceau inédit devant son public. Surprise par l’enthousiasme des fans, elle envisage désormais d’intégrer leurs réactions directement dans la version finale de la chanson.
11.05.2026, 11:5411.05.2026, 13:08

Les artistes cherchent souvent à créer du lien avec leur communauté. Mais Adèle Castillon, elle, vient de pousser l’idée un cran plus loin. Dans une vidéo publiée dimanche sur TikTok, la chanteuse a raconté avoir vécu un moment inattendu lors de son récent passage en Suisse, au festival Balélec, qui s'est tenu tout début mai sur le campus de l'EPFL.

«Il y a quelques jours, je suis allée jouer à Lausanne mon premier festival», explique-t-elle.

@adelecastillon j’me dis comme ça y’a un bout de vous dans la chanson ? on en pense quoi ? #tiktokmusic #newmusic #adelecastillon #videoclub #lausanne ♬ son original - Adèle Castillon

Sur scène, elle décide alors de tester un morceau encore inédit devant le public. «J’ai été carrément dépassée par les retours sur la chanson», confie-t-elle, avant de partager un extrait du titre et les cris du public suisse. Plutôt que de simplement profiter du buzz, l’ancienne membre de Videoclub a eu une autre idée.

«Du coup, le moment il était tellement puissant que je me suis dit: Mais pourquoi on mettrait pas les chants du public dans la chanson?»
Adèle Castillon, sur TikTok

On voit ensuite la chanteuse de 24 ans de retour en studio, pour expérimenter cette version plus «live», en intégrant directement l’énergie et les réactions du public dans la chanson finale.

La chanteuse Adèle Castillon a intégré ses fans suisses dans une chanson après sa performance au festival Balélec, à Lausanne.
Son extrait inédit semble désormais avoir trouvé bien plus qu’un simple test grandeur naturecapture d'écran: TikTok

Après avoir diffusé quelques minutes d'extrait du morceau sur ses réseaux sociaux, elle pose une question finale d'importance à ses abonnés:

«Je sais pas quoi faire, est-ce que je le garde ou pas?»

«Comme ça il y a un bout de vous dans la chanson, on en pense quoi?», s'interroge-t-elle encore en légende de la vidéo.

Pour les fans ravis ayant assisté à la performance d'Adèle Castillon, qui figurait parmi les têtes d'affiche du festival Balélec, la réponse est évidente: c'est un grand oui. (mbr)

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