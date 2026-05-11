Cette star française a été soufflée par l'accueil des Romands
Les artistes cherchent souvent à créer du lien avec leur communauté. Mais Adèle Castillon, elle, vient de pousser l’idée un cran plus loin. Dans une vidéo publiée dimanche sur TikTok, la chanteuse a raconté avoir vécu un moment inattendu lors de son récent passage en Suisse, au festival Balélec, qui s'est tenu tout début mai sur le campus de l'EPFL.
«Il y a quelques jours, je suis allée jouer à Lausanne mon premier festival», explique-t-elle.
@adelecastillon j’me dis comme ça y’a un bout de vous dans la chanson ? on en pense quoi ? #tiktokmusic #newmusic #adelecastillon #videoclub #lausanne ♬ son original - Adèle Castillon
Sur scène, elle décide alors de tester un morceau encore inédit devant le public. «J’ai été carrément dépassée par les retours sur la chanson», confie-t-elle, avant de partager un extrait du titre et les cris du public suisse. Plutôt que de simplement profiter du buzz, l’ancienne membre de Videoclub a eu une autre idée.
On voit ensuite la chanteuse de 24 ans de retour en studio, pour expérimenter cette version plus «live», en intégrant directement l’énergie et les réactions du public dans la chanson finale.
Après avoir diffusé quelques minutes d'extrait du morceau sur ses réseaux sociaux, elle pose une question finale d'importance à ses abonnés:
«Comme ça il y a un bout de vous dans la chanson, on en pense quoi?», s'interroge-t-elle encore en légende de la vidéo.
Pour les fans ravis ayant assisté à la performance d'Adèle Castillon, qui figurait parmi les têtes d'affiche du festival Balélec, la réponse est évidente: c'est un grand oui. (mbr)