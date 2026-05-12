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FKA twigs incarnera Joséphine Baker dans ce biopic très attendu

FKA twigs va incarner Joséphine Baker au cinéma
Qui de mieux placé que la star de la musique Tahliah Debrett Barnett, alias FKA twigs, pour incarner la légendaire Joséphine Baker?getty/watson

Voici la star qui incarnera Joséphine Baker dans ce biopic très attendu

On aurait pu difficilement trouver meilleure interprète pour incarner la chanteuse et danseuse Joséphine Baker, figure majeure de la scène parisienne dans les années 20 et première femme noire à entrer au Panthéon français.
12.05.2026, 09:2812.05.2026, 09:28

C'est en effet la chanteuse FKA twigs, Tahliah Debrett Barnett de son nom civil, qui campera le rôle de l'artiste légendaire des Années folles. Le tournage du biopic, dirigé par la réalisatrice française Maïmouna Doucouré et financé et coproduit par Studiocanal, devrait démarrer cet automne, selon Variety.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 05: FKA Twigs attends the 2025 Met Gala Celebrating &quot;Superfine: Tailoring Black Style&quot; at Metropolitan Museum of Art on May 05, 2025 in New York City. (Photo by John ...
Habituée des performances de haut vol, presque habitées, FKA Twigs est la personne toute désignée pour incarner la célèbre danseuse. WireImage

«Je suis honorée de collaborer avec la très talentueuse Maïmouna Doucouré sur cet incroyable projet», a déclaré FKA Twigs, qui compte déjà plusieurs films à son actif, dont Mother Mary (2025), The Carpenter's Son (2024) ou encore Honey Boy (2019).

On a vécu l'expérience FKA twigs

«L’héritage extraordinaire de Joséphine Baker est une source d’inspiration pour moi et pour tant de personnes à travers le monde. Elle reste vivante dans nos cœurs comme une femme visionnaire et pionnière, dont l’histoire est aussi puissante que pertinente aujourd’hui», a-t-elle poursuivi dans une déclaration transmise aux médias.

«J’ai hâte d’incarner Joséphine Baker et de porter à l’écran son combat, son amour, ses épreuves, son talent et son héroïsme»
FKA Twigs, dans un communiqué

Toujours selon Variety, le film devrait retracer la vie haute en couleur de Joséphine Baker, de sa naissance à Saint-Louis en 1906 à son accession à la célébrité au milieu des années 20. Sans oublier son engagement dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que son combat pour les droits civiques dans les années 50 et 60.

Mais la réalisatrice Maïmouna Doucouré souhaite également et surtout «explorer ses contradictions, ses blessures et son immense courage, ainsi que son combat acharné pour la dignité».

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Le projet est en cours de développement avec le soutien de deux des fils de l'artiste décédée en 1975, Jean-Claude Bouillon Baker et Brian Bouillon Baker. Si aucune date de sortie n'a été avancée pour le film, nul doute que ce biopic devrait susciter un engouement similaire à celui de Michael, qui affole le box-office depuis quelques semaines. (mbr)

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