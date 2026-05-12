Voici la star qui incarnera Joséphine Baker dans ce biopic très attendu
C'est en effet la chanteuse FKA twigs, Tahliah Debrett Barnett de son nom civil, qui campera le rôle de l'artiste légendaire des Années folles. Le tournage du biopic, dirigé par la réalisatrice française Maïmouna Doucouré et financé et coproduit par Studiocanal, devrait démarrer cet automne, selon Variety.
«Je suis honorée de collaborer avec la très talentueuse Maïmouna Doucouré sur cet incroyable projet», a déclaré FKA Twigs, qui compte déjà plusieurs films à son actif, dont Mother Mary (2025), The Carpenter's Son (2024) ou encore Honey Boy (2019).
«L’héritage extraordinaire de Joséphine Baker est une source d’inspiration pour moi et pour tant de personnes à travers le monde. Elle reste vivante dans nos cœurs comme une femme visionnaire et pionnière, dont l’histoire est aussi puissante que pertinente aujourd’hui», a-t-elle poursuivi dans une déclaration transmise aux médias.
Toujours selon Variety, le film devrait retracer la vie haute en couleur de Joséphine Baker, de sa naissance à Saint-Louis en 1906 à son accession à la célébrité au milieu des années 20. Sans oublier son engagement dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que son combat pour les droits civiques dans les années 50 et 60.
Mais la réalisatrice Maïmouna Doucouré souhaite également et surtout «explorer ses contradictions, ses blessures et son immense courage, ainsi que son combat acharné pour la dignité».
Le projet est en cours de développement avec le soutien de deux des fils de l'artiste décédée en 1975, Jean-Claude Bouillon Baker et Brian Bouillon Baker. Si aucune date de sortie n'a été avancée pour le film, nul doute que ce biopic devrait susciter un engouement similaire à celui de Michael, qui affole le box-office depuis quelques semaines. (mbr)