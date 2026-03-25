Star et productrice d’Euphoria, Zendaya est au cœur d’une troisième saison qui divise déjà, avant même sa sortie Image: HBO

L'affiche de la nouvelle saison d'«Euphoria» fait hurler les internautes

La série générationnelle qui avait marqué à ses débuts s’apprête à faire son retour avec une troisième saison. Après des conflits de production largement médiatisés, c'est un simple poster qui vient enfoncer le clou.

Plus de «Divertissement»

Depuis sa sortie en 2019, Euphoria a réussi en deux saisons à devenir une œuvre culte pour toute une génération. La série produite par HBO s'est distinguée grâce à son esthétique visuelle révolutionnaire, sa bande-son immersive signée Labrinth et son casting exceptionnel, mené par Zendaya, Sydney Sweeney et Jacob Elordi, devenus aujourd'hui des stars internationales.

La série dépeint avec une noirceur à la fois crue et poétique les tourments de la génération Z, explorant l’addiction, la sexualité et la quête d’identité, au point de s’être imposée comme un phénomène culturel et stylistique incontournable.

Enfin, ça, c’était avant. Depuis, le créateur d’Euphoria, Sam Levinson, a été accusé de comportements toxiques et de dérives artistiques. Il lui est notamment reproché d’hypersexualiser ses actrices pour satisfaire ses «propres fantasmes», et d’exiger de nombreuses scènes de nudité.

Le musicien Labrinth a également quitté le projet dans un grand claquement de porte, jurant ne plus vouloir travailler dans cette industrie. Il semblerait aussi qu’un froid glacial se soit installé entre les actrices Zendaya et Sydney Sweeney. Rien ne semble donc aller pour cette saison, qui aura en plus mis quatre ans à voir le jour depuis la précédente, enchaînant les retards de production.

Le poster de la discorde

Attendue le 13 avril 2026 sur Max, la saison 3 d’Euphoria commence sa promotion — mais le premier poster dévoilé par HBO peine à convaincre. Étonnant pour une série dont l’identité visuelle constitue l’une des signatures les plus fortes: ici, l’esthétique semble s’effacer au profit d’un visuel étonnamment générique.

Voilà l'affiche: HBO

En effet, une distribution pyramidale autour d’un personnage central, associée à une image évoquant un ou plusieurs éléments de l’histoire, constituerait le prompt de base pour générer une affiche par IA.

Sur les réseaux sociaux, les fans sont sans pitié:

«J'imagine que Sam Levinson s'est disputé avec le graphiste» @petermjsthasmin

«On dirait une de ces affiches pourries que les streamers Twitch utilisent pour promouvoir une collaboration» @7Spideycomics

Vraisemblablement, l’ambiance n’est plus la même dans l'univers de Euphoria. Sam Levinson avait confié vouloir donner une nouvelle direction à cette suite, qu’il imagine comme un film noir marqué par un bond dans le temps. Exit les couloirs de lycée éclairés au néon et les chambres exiguës de nos personnages adolescents: les voilà désormais adultes, plongés dans un monde sans pitié aux accents de western.

La bande-annonce: Vidéo: watson

Cette troisième saison semble davantage se concentrer sur le personnage de Rue, incarné par Zendaya, visiblement mêlée à une guerre de gangs sans merci. Reste maintenant à attendre le 13 avril pour savoir si les critiques seront, elles aussi, sans pitié.