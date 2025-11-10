Les deux stars d'«Euphoria» ne se supportent plus

larges éclaircies
Y a-t-il de l'eau dans le gaz sur le plateau d'Euphoria?

Zendaya et Sydney Sweeney travaillent ensemble depuis six ans pour la série à succès de HBO, Euphoria. Mais leur amitié, autrefois solide, se serait refroidie. La raison? Les récentes controverses autour de Sydney Sweeney.
10.11.2025, 17:0010.11.2025, 17:00
Michelle Nuhn / watson.de

A l’écran, tout semble rouler; hors caméra, l’ambiance serait beaucoup moins détendue, si l'on en croit la presse américaine. Le tournage de la saison 3 d’Euphoria est terminé, avec une sortie prévue au printemps. Mais la série HBO continue de faire parler d’elle: selon plusieurs sources, la tension serait montée d’un cran en coulisses.

Les projecteurs sont braqués sur Zendaya et Sydney Sweeney. Il se murmure qu’un sérieux différend aurait éclaté entre les deux actrices, en lien avec les dernières polémiques concernant Sydney Sweeney.

Un refus de collaborer

Quand Euphoria a été lancée il y a six ans, les deux stars formaient un duo complice – leur relation, d'abord strictement professionnelle, s'est transformée au fil du temps en une amitié entre collègues. Dans d'anciennes interviews, Sweeney surnommait même affectueusement Zendaya «Z». Leur relation actuelle est donc en totale opposition avec celle d'autrefois.

D’après des initiés relayés par le Daily Mail, en coulisses, Zendaya marquerait une nette distance avec sa partenaire à l'écran. Elle aurait même décliné l'idée de faire la promotion conjointe de la nouvelle saison de la série à succès avec Sweeney.

La raison supposée: leurs opinions politiques diamétralement opposées. Alors que Sweeney est apparemment une républicaine enregistrée, Zendaya, elle, prend clairement position contre l'actuel président américain.

Certaines sources affirment en outre que le spot publicitaire controversé de Sydney pour American Eagle aurait mis Zendaya très en colère. Pour rappel, dans celui-ci, Sydney Sweeney faisait un jeu de mot entre «bons gènes» et «bons jeans», une expression qui a été largement décriée sur les réseaux - et qui a même été perçue comme raciste par certains.

Zendaya prend position

En conséquence, les deux stars du cinéma seraient en train de se livrer à un «conflit acharné» , selon les rumeurs. Quant au fait que Zendaya refuse de coopérer avec Sweeney lors de la tournée promotionnelle imminente, un informateur de l'équipe de production déclare que cela n'a «rien d'étonnant». Et il ajoute:

«C'est un terrain glissant pour Zendaya, car le simple fait de se trouver aux côtés de Sydney sur le tapis rouge pourrait être perçu comme une approbation de ses positions sur Trump et de son manque d'excuses concernant le spot publicitaire.»
Un initié au Daily Mail.

Sydney Sweeney s'est seulement exprimée de manière indirecte dans un récent entretien avec GQ au sujet de la controverse sur sa campagne. «Je suis consciente de plus de choses que les gens ne le pensent. La publicité parlait d'elle-même», a-t-elle notamment souligné.

«Les réactions ont été inattendues», a-t-elle encore déclaré, étant donné que le clip représentait pour elle une campagne publicitaire standard pour des jeans.

La période est aussi réjouissante que troublante pour Sydney Sweeney. Celle-ci est à l'affiche du biopic Christy, dans lequel elle incarne la célèbre boxeuse Christy Martin. Malgré son implication totale dans le rôle, le film n'a rapporté que 1,3 million de dollars aux États-Unis lors de son premier week-end d'exploitation.

