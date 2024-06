Internet a craché des tonnes de mèmes «Hawk thua Girl»

Tu continues? Poste dans les commentaires le mème le plus drôle que tu as vu sur le sujet!

L'interview de la «Hawk Tuah Girl» enflamme les réseaux sociaux et prouve que la créativité et la bêtise humaine sont sans limites.

Voici la première image de la prochaine série «Game of Thrones»

HBO annonce, photo à la clé, le début du tournage de A Knight of the Seven Kingdoms, série dérivée de Game of Thrones. Mais de quoi ça parle?

Si vous avez un pied dans le monde des séries et de la culture pop, vous n'êtes pas sans savoir que Game Of Thrones était l'évènement télévisuel de la dernière décennie et que sa série dérivée, House of the Dragon, a entamé sa deuxième saison dimanche dernier.