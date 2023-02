19 mèmes qui racontent la réforme des retraites en France

Une partie des Français s'insurge contre le gouvernement, qui veut notamment augmenter l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Grèves et manifestations inspirent mèmeurs et twittos. Florilège.

Ces mardi et mercredi 7 et 8 février, une partie de la France, à l'appel des syndicats et de certains partis d’opposition, est en grève. Le sujet qui chiffonne nos voisins? La réforme des retraites, et particulièrement l'âge de départ à la retraite, que la première ministre Elisabeth Borne veut faire reculer de 62 à 64 ans. Une promesse de campagne du président Emmanuel Macron lorsqu'il briguait un second mandat.

Trêve de grands discours ou petites explications, place à l'actu française vue par les mèmeurs et autres talentueux twittos!

Les Suisses be like:

Les gens qui scandent «métro, boulot, tombeau»:

Les écarts d'estimations, illustration:

Un film pas signé Guillaume Canet:

Est-ce que ça entre dans le régime des carrières pénibles, footballeur?

Ah, Manu me souffle dans l'oreillette que non.

Elle est où, Valérie Pécresse?

Les syndicats sont au taquet.

Bravo Michel! Prends ta retraite et laisse bosser les jeunes de 57 ans.

J'aurais dû être joueur de foot.

Il fait pas trop chaud, Manu?

La SNCF toute l'année ...

«Pas mal, non? C'est français.»

Jacques Dutronc likes this.

Oui bah oui.

Frère, la même.

La démocratie, définition:

À lire avec le son, hihi!

Oui, bon, toi, tu l'as cherché, Manuel.

Sinon, il y a aussi l'humoriste Pierre-Emmanuel Barré qui a un avis sur le gouvernement et la politique française, ça vaut le détour ;)

Bravo!

