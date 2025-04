La saison 2 de Mercredi est prévue pour cet été sur Netflix. Image: Netflix

Mercredi est de retour

La bande-annonce de la saison 2 de Mercredi vient d'être dévoilée et d'après les premières images, ce deuxième volet s'annonce terrifiant. La sortie est prévue cet été sur Netflix.

Il était temps. Plus de deux ans après la sortie de la saison 1 sur Netflix, et après des mois de teasing, la bande-annonce du prochain volet de la série Mercredi a enfin été dévoilée. Jenna Ortega renfile sa sombre tenue d'écolière, natte ses cheveux noirs et revient dans le rôle de cette héroïne gothique qui a conquis les fans.

Retour à Nevermore

Le décor est planté: c'est la rentrée à l'Académie de Nevermore, une école qui accueille les jeunes marginaux. A peine sortie de la voiture qui la dépose devant le bâtiment, Mercredi déclare à ses parents:

«J’ai la sensation de revenir sur les lieux d’un crime: je sais déjà où sont enterrés les cadavres»

La protagoniste retrouve rapidement sa colocataire Enid, une loup-garou qui se cherche encore, ainsi que d'autres personnages clés présents dans la première saison comme Blanca Barclay, la sirène. Elle est évidemment toujours accompagnée de son célèbre acolyte, La Chose.

Pour l'instant, après avoir visionné les premières images de la saison 2, l'intrigue reste floue. Netflix nous régale, cependant, de passages assez effrayants, qui indique que Tim Burton a probablement souhaité passer à la vitesse supérieure. Pêle-mêle: des larmes de sang, des poupées vivantes, d'étranges masques, des oiseaux en feu et le fameux monstre qui était, en réalité, Tyler, l'ami de Mercredi.

Bref, on vous laisse découvrir: Vidéo: twitter

Date de sortie de Mercredi: deux parties

Depuis quelque temps, Netflix diffuse ses séries en deux temps et Mercredi n'y échappe pas. La première partie est prévue pour le 6 août, la seconde pour le 3 septembre. Le premier épisode de la saison 2 a été mis en scène par Tim Burton.

Le tournage a eu lieu entre juillet et novembre 2024, après avoir été retardé par la grève des scénaristes à Hollywood. Il s'est déroulé en Irlande, «battant ainsi le record de la production la plus chère jamais réalisée dans le pays», selon Variety. (ag)