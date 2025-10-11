Vidéo: watson

Ils vivent comme dans «Gossip Girl»

La vie faste de certains étudiants new-yorkais nantis exposée sur TikTok fait le buzz. Les vidéos évoquent une version réelle de la série Gossip Girl.

Vêtus d’uniformes et de vêtements griffés, ils étudient dans des écoles privées huppées de Manhattan, et se pavanent fièrement. La vie qu’ils mènent, scrutée sur les réseaux sociaux, fait d’eux une version réelle de la série Gossip Girl. C'est du moins, l’image que s’en font les internautes qui les suivent avec fascination.

Comme dans la série culte des années 2000, ils vivent dans l’Upper East Side, quartier chic de la ville. Comme tout influenceur, ils font des vlogs, filmant leur quotidien, que ce soient des sessions shopping à Soho ou des brunchs raffinés à base d'avocado toasts et de macha, ou en s'affichant en uniforme pour se rendre à l'école. L'intérêt des gens pour leurs contenus provient en grande partie de la popularité de la série Gossip Girl, comme le relate le New York Times.

La série n’est pourtant pas récente, puisqu’elle est sortie en 2007. Elle est néanmoins toujours regardée par les générations Z et Alpha, qui constituent la jeunesse d’aujourd’hui. Ces jeunes Tiktokeurs n’ont peut-être pas grandi avec Gossip Girl, mais ils ont parfaitement saisi la viralité du parallèle entre leur vie et celle de la série culte, et n’hésitent pas à l’exploiter pour gagner en visibilité.

Keeva Leddy, une lycéenne new-yorkaise de 16 ans qui partage son quotidien sur TikTok, capitalise notamment sur sa ressemblance avec Blair Waldorf, l’un des personnages principaux de la série.

«C'est toujours une série à la mode. Tout le monde la regarde encore, et puis ils me voient aller au Met et ailleurs, et ils se disent que c'est là que Gossip Girl se passe» Keeva Leddy New York Times

Pour ressembler à la série, les vêtements et le décor ne suffisent pas, ils sont donc nombreux à publier leurs vidéos avec la musique du générique ou en signant leur publication de la fameuse phrase «XOXO, Gossip girl», surfant ainsi sur la nostalgie de leurs abonnés.