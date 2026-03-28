Les restaurants qui proposent des plats qui sortent visuellement du lot font partie des tendances en 2026. Image: watson

Voici les quatre tendances culinaires qui feront fureur en 2026

Plusieurs tendances gastronomiques seront en vogue cette année, en Suisse également. Elles raviront les amateurs de bonnes bouffes et les curieux à l'affut de tables trendy. On vous dévoile tout!

Plus de «Divertissement»

Comment mangera-t-on en 2026? Qu'est-ce qui attisera notre curiosité et fera saliver nos papilles? Quatre tendances majeures se dégagent d'une étude de la plateforme de réservation en ligne The Fork et plusieurs établissements suisses répondant à ces nouvelles envies sont cités.

Des assiettes instagrammables

Faites-vous partie de celles et ceux qui prennent en photo leurs plats et les publient sur Instagram? Si la réponse est oui, sachez qu'en 2026, de plus en plus de restaurants imaginent des assiettes «qui frappent instantanément». En effet, à une époque où les réseaux sociaux transforment un repas en contenu viral, de nombreux clients souhaitent retrouver cette esthétique instagrammable à table.

Résultat: les chefs redoublent d'inventivité pour imaginer des mises en scène qui offrent ce petit plus visuel. L'objectif? Repartir avec le ventre plein et, surtout, un souvenir gravé en mémoire.

Les adresses suisses 🍽

Le café suisse à Bex: «Les plats se distinguent par leurs couleurs vives et leurs textures surprenantes», écrit The Fork, et offrent une expérience sensorielle qui ravit autant l'œil que les papilles.

Gerber Wyss à Yverdon-les-Bains: au menu, fermentation et végétaux suisses pour préserver les saveurs et les nutriments, accompagnés de viande ou de poisson. Une cuisine originale qui ne laisse pas indifférent.

Les plats haut en couleur de la cheffe du café suisse, Marie Robert. Image: Instagram @le_cafe_suisse

Le restaurant Gerber Wyss à Yverdon-les-Bains. Image: Instagram @gerberwyss

C'était mieux avant

Mais ne vous inquiétez pas, tout n'est pas uniquement dicté par la technologie. La preuve: le goût pour l'ancien, qui s'observe dans la mode et l'ameublement, se retrouve également dans la gastronomie. Aujourd'hui, les restaurants historiques, les institutions oubliées et les vieilles recettes ont le vent en poupe! En cause? L'envie de retrouver cette sociabilité d'antan, qui «célèbre la mémoire et la transmission», explique l'étude.

«L'ancien est devenu une garantie de savoir-faire. Manger dans ce type de restaurants est désormais une déclaration de goût» The Fork

L'adresse suisse 🍽

Auberge de l'étoile à La Rippe: fondé en 1710, l'établissement propose une cuisine suisse et française gourmande et généreuse où les produits locaux et de saisons sont à l'honneur. Le cadre est, quant à lui, décrit comme rustique et chaleureux. Ambiance cosy assurée!

Ça donne faim. Image: Instagram @aubergeletoile.ch

Deux en un

Vous l'aurez compris, cette année, les gens veulent vivre quelque chose lorsqu'ils sortent manger. Dès lors, quoi de mieux que d'allier la dégustation à une panoplie d'activités. Un jogging suivi d'un brunch? Une bière autour d'une partie de Uno? Ces nouveaux concepts de restauration ont la cote, notamment auprès de la jeune génération à la recherche de moments d'échanges conviviaux.

«L'influence des réseaux sociaux amplifie ce besoin de lieux où les gens se rassemblent» The Fork

L'adresse suisse 🍽

Jazz corner à Lausanne: l'endroit est situé à l'intérieur de l'école de musique l’EJMA. Au programme: un repas qui se savoure devant un concert de jazz ou des jam sessions.

D'ailleurs, certains établissements poussent le concept encore plus loin et investissent carrément dans des systèmes audio dignes des plus grands studios. Du coup, si vous avez tendance à dire à table: «La musique est trop forte, non? On ne s'entend pas parler», passez votre chemin. Car ici, les menus sont élaborés en fonction d'univers musicaux. Il existe même des chefs qui imaginent une atmosphère en collaboration avec des artistes et des scénographes!

Les adresses suisses 🍽

Funky Claude's bar à Montreux: les bars japonais ont servi d'inspiration à ce lieu, où la musique est tout aussi importante que les cocktails – nommé d'après des artistes – et les tapas.

Caiyun tea à Genève: la cuisine et le thé chinois sont au cœur de ce restaurant qui transmet son savoir-faire historique aux clients.

Dégustation de thé ou afterwork? C'est selon les goûts au Caiyun tea à Genève. Image: Instagram @caiyun_tea_geneve

Un assistant personnel un peu spécial

Dernière tendance mise en avant par The Fork en 2026: l'intelligence artificielle s'invite à table. Il est, en effet, de plus en plus commun de solliciter ces conseillers technologiques pour des recommandations. La plateforme de réservation en ligne a même créé son propre manager. Un exemple de requête? «Nous sommes six ce soir, nous souhaitons manger à 19 heures dans un restaurant italien proche de la maison.» Hop, il liste les établissements disponibles. Il existe même des chefs qui se servent de l'IA pour concevoir des recettes et des menus.

En résumé, que vous soyez plutôt adeptes de lieux avec une âme et une histoire, d'établissements où la nourriture n'est pas la (seule) vedette ou des dernières avancées digitales, les options seront nombreuses ces prochains mois. Vous n'aurez plus qu'à choisir!