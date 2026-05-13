«Dai Dai» est le nom de la nouvelle chanson de Shakira qui raisonnera tout l'été. Image: keystone

La nouvelle chanson de Shakira relance un immense débat

Entre «Waka Waka», «Cup Of Life» ou «Un’estate Italiana», les chansons de Coupe du monde ont marqué plusieurs générations de supporters. Alors que Shakira s’apprête à signer un nouvel hymne pour le Mondial 2026, une question revient: quel est le meilleur tube footballistique de tous les temps?

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Shakira l’a encore fait: après 2010 et 2014, la Coupe du monde 2026 aura elle aussi droit à une chanson de la Colombienne qui s’incrustera durablement et profondément dans nos cerveaux. Pour l’instant, seul un extrait a été dévoilé: le morceau complet sortira le 14 mai.

Avec ce titre, Shakira rejoint pour la troisième fois le cercle très fermé des hymnes de Coupe du monde devenus cultes. Mais quel est vraiment le meilleur de tous les temps? C’est à vous de décider. Cette sélection ne repose pas uniquement sur des chansons officielles de Coupe du monde, mais toutes sont liées à un Mondial.

Hayya Hayya (Coupe du monde 2022 au Qatar)

Lors du dernier Mondial, cette chanson interprétée par Trinidad Cardona, Davido et AISHA a surtout marqué les fans de football. Dans les classements internationaux, son succès est toutefois resté limité. Elle a malgré tout atteint la première place au Suriname.

«Live It Up» (Coupe du monde 2018 en Russie)

Tout comme la Coupe du monde en Russie, cette chanson officielle semble déjà un peu tombée dans l’oubli. Pourtant, elle est signée Will Smith.

«La La La» (Coupe du monde 2014 au Brésil)

Dans l’histoire récente, personne n’a produit autant d’hymnes de Coupe du monde que Shakira. Celui-ci a accompagné le Mondial brésilien.

«We Are One» (Coupe du monde 2014 au Brésil)

Le rappeur américain Pitbull peut lui aussi revendiquer son hymne de Coupe du monde. Fidèle à ses habitudes, il a ensuite sorti plusieurs autres versions du morceau.

«Waka Waka» (Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud)

L’hymne de la première Coupe du monde organisée sur le continent africain est porté par une superstar mondiale: Shakira. Avec «Waka Waka», elle signe l’un des plus grands tubes footballistiques de tous les temps.

«Wavin’ Flag» (Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud)

La chanson de l’artiste somalo-canadien K’naan a été diffusée en boucle dans les publicités de Coca-Cola. En Suisse, en Allemagne et en Autriche, elle a atteint la première place des charts.

«Love Generation» (Coupe du monde 2006 en Allemagne)

Ce tube de Bob Sinclar sort en 2005, mais connaît une explosion mondiale grâce au Mondial allemand de 2006. Il grimpe à la première place des classements en Allemagne et en Autriche, et atteint la deuxième position en Suisse.

«Zeit, dass sich was dreht» (Coupe du monde 2006 en Allemagne)

Cette chanson a été écrite par Herbert Grönemeyer pour la Coupe du monde 2006. Elle a refait parler d’elle en 2024, lorsque l’artiste a demandé à la CDU de ne plus utiliser le morceau dans la campagne de Friedrich Merz.

«Bring En Hei» (Coupe du monde 2006 en Allemagne)

Même s’il ne remporte pas l’émission «Musicstar», Baschi conquiert rapidement le cœur des supporters suisses. Sa chanson réclamant de ramener la Coupe à la maison devient le single suisse le plus vendu de tous les temps.

«’54, ’74, ’90, 2006» (Coupe du monde 2006 en Allemagne)

Le groupe Sportfreunde Stiller imagine l’Allemagne devenir championne du monde pour la quatrième fois à domicile. Le scénario ne se réalisera pas, mais la chanson atteindra la première place des charts allemands.

«Carnaval De Paris» (Coupe du monde 1998 en France)

Le DJ britannique Dario G a choisi son nom en hommage à Dario Gradi, l’entraîneur de son club favori, Crewe Alexandra. Son morceau «Carnaval De Paris» est ensuite sélectionné par la chaîne allemande ZDF pour le Mondial 1998.

«Cup Of Life» (Coupe du monde 1998 en France)

Difficile de faire plus simple pour un refrain destiné à être repris par les foules:«Here we go! Allez, allez, allez! Go, go, go! Allez, allez, allez!» Ricky Martin interprète la chanson officielle du Mondial 1998.

«Three Lions» (Coupe du monde 1998 en Angleterre)

«Football’s Coming Home», chantent les humoristes David Baddiel et Frank Skinner avec The Lightning Seeds. Le morceau devient un énorme succès, porté par l’espoir toujours intact d’un deuxième titre mondial pour l’Angleterre après celui de 1966. La chanson avait d’abord été écrite pour l’Euro 1996 avant d’être adaptée pour le Mondial 1998.

«Far Away In America» (Coupe du monde 1994 aux Etats-Unis)

Que se passe-t-il lorsque l’équipe nationale allemande rencontre les Village People? Cela donne cette chanson. Elle ne rencontrera toutefois qu’un succès limité, atteignant seulement la 44e place des charts allemands.

«Freude Herrscht» (Coupe du monde 1994 aux Etats-Unis)

Le DJ suisse DJ Igo profite de l’euphorie provoquée par la première qualification suisse pour une Coupe du monde depuis 28 ans et mélange des extraits de Matthias Hüppi, Adolf Ogi et de techno. Résultat: une première place au hit-parade suisse.

«Un’estate Italiana» (Coupe du monde 1990 en Italie)

Dans «Notti magiche», Gianna Nannini et Edoardo Bennato chantent les «nuits magiques». La chanson est devenue un véritable morceau du patrimoine culturel italien, même si la Squadra Azzurra ne remporte finalement pas le tournoi à domicile. Gianna Nannini avait d’abord refusé de participer avant d’accepter pour faire plaisir à son père, immense fan de football. La chanson est signée Giorgio Moroder.

«Hot-Hot-Hot» (Coupe du monde 1986 au Mexique)

La chanson officielle du Mondial 1986 est interprétée par le musicien soca Arrow, de son vrai nom Alphonsus Celestine Edmund Cassell, originaire de l’île caribéenne de Montserrat.

«Buenos Dias Argentina» (Coupe du monde 1978 en Argentine)

Cet hymne de football allemand est signé Udo Jürgens. Plus tard, il déclarera: «J’étais très fier d’avoir enfin réussi à écrire une vraie belle chanson kitsch.»

Et vous, c'était quoi votre morceau préféré? «Hayya Hayya» (Coupe du monde 2022 au Qatar) «Live It Up» (Coupe du monde 2018 en Russie) «La La La» (Coupe du monde 2014 au Brésil) «We Are One» (Coupe du monde 2014 au Brésil) «Waka Waka» (Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud) «Wavin’ Flag» (Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud) «Love Generation» (Coupe du monde 2006 en Allemagne) «Zeit, dass sich was dreht» (Coupe du monde 2006 en Allemagne) «Bring En Hei» (Coupe du monde 2006 en Allemagne) «’54, ’74, ’90, 2006» (Coupe du monde 2006 en Allemagne) «Carnaval De Paris» (Coupe du monde 1998 en France) «Cup Of Life» (Coupe du monde 1998 en France) «Three Lions» (Coupe du monde 1998 en Angleterre) «Far Away In America» (Coupe du monde 1994 aux Etats-Unis) «Freude Herrscht» (Coupe du monde 1994 aux Etats-Unis) «Un’estate Italiana» (Coupe du monde 1990 en Italie) «Hot-Hot-Hot» (Coupe du monde 1986 au Mexique) «Buenos Dias Argentina» (Coupe du monde 1978 en Argentine) Voter Au total, 6 personnes ont participé à ce sondage.

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