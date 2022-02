De gauche à droite: Karen, Karen et Karen. capture d'écran / watson

Dans ce resto, clients et serveurs se comportent comme des «Karen»

Karen's Diner, c'est un charmant restaurant où serveurs et clients se parlent comme du poisson pourri, dans une ambiance théâtrale, en mangeant un burger avec un cocktail.

Si vous savez, sautez cette case Qu'est-ce qu'une Karen? Une Karen, c'est une femme désagréable qui demande à parler au manager quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Dans les versions les plus extrêmes, elle est blanche, peut aussi être raciste et/ou homophobe. Mais une Karen peut aussi être un homme, ou autre chose, on est en 2022, que diable.

Au Karen's Diner, les serveurs sont «100% malpolis» et on n'en attend pas moins des clients. Et ces derniers en redemandent. A tel point qu'après le succès de ses deux établissements en Australie, un Karen's Diner vient de voir le jour à Sheffield, une ville du nord de l'Angleterre.

Les clients y retrouveront la recette du succès australien: des burgers, des cocktails, des gaufres, des milk-shakes... et des serveurs pas gentils sur lesquels il est chaudement recommandé de passer ses nerfs.

Je veux parler au manager

Les Karen qui s'appellent vraiment Karen, avec leur pièce d'identité, pourront se faire offrir quelque chose. Seule interdiction qu'on peut voir comme une provocation de l'enseigne: demander à parler au manager (mais une vraie Karen sait s'affranchir des règles de bienséance alors who cares and can I talk to the manager?).

Tout est pensé, jusqu'aux noms des cocktails ou des mets: «J'ai attendu dix minutes pour être servie», «Karen veut du vrai bœuf» ou encore «La musique est trop forte». Sur son site, le Karen's Diner explique que ceux qui prennent une table vivront «un dîner riche en rebondissements - la nourriture est excellente, le service est ingrat mais votre expérience sera inoubliable».

Ça donne envie 👇🏽

Si vous êtes dans les parages et souhaitez tester ce restaurant façon dîner-spectacle, pensez à réserver une table avant. Et si vous vous demandez où se situe Sheffield, sachez que c'est à moins d'une heure de train de Manchester et qu'un petit week-end à Manchester n'a jamais fait de mal à personne. Et que Sheffield, c'est un coin intéressant: il y a une jolie abbaye, les Arctic Monkeys viennent de là-bas et, en 1296, un marché fut installé en lieu et place de l’actuelle place du château, «ce qui contribua au développement de Sheffield en tant que centre de commerce». De rien.

Un truc qui énerve les Karen: des chats sur des claviers 😻

1 / 29 Des chats sur des claviers, vive le home office 😻

Et sans transition...