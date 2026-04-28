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Roman-photo humoristique: Trump accueille le roi Charles

Charles III a atterri à Washington. Et il est en forme.
Charles III a atterri à Washington. Et il est en forme.
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Trump accueille le roi: «Voici la grosse ruche de Melania»

Le roi Charles III et la reine Camilla ont atterri sur la base militaire d'Andrews non loin de Washington. Quatre jours de course d’école qui ont démarré par une balade dans les jardins de la Maison-Blanche. L’occasion parfaite pour un petit roman-photo.
28.04.2026, 12:1328.04.2026, 12:19
Fred Valet
Fred Valet

Charles III et Camilla sont arrivés lundi à Washington, juste après une attaque lors d'un gala auquel assistait Donald Trump et en pleine crispation diplomatique autour du conflit en Iran, cette visite d'Etat intervient dans un contexte très particulier et méchamment tendu.

La visite d'Etat, qui va s’étendre du 27 au 30 avril, doit marquer le 250e anniversaire de l'indépendance américaine, et célébrer les liens entre les deux pays. Elle «se déroulera comme prévu», a indiqué le palais de Buckingham, quelques heures après qu'un assaillant armé avait tenté de forcer l'entrée d'un dîner en présence du président américain.

La sécurité de Trump a-t-elle été efficace? «Il y a eu du cafouillage»

Une visite qui ravit Donald Trump, grand fan de la famille royale: «C’est un mec super, je l’adore», a-t-il balancé au sujet de Charles III, quand le voyage a été officiellement confirmé. Après un atterrissage sur la base militaire d'Andrews, non loin de Washington, les Britanniques ont eu droit à une balade dans les jardins de la Maison-Blanche, avec un détour prolongé et remarqué du côté de l’étrange nouvelle ruche de la première dame.

L’occasion parfaite pour watson d’imaginer ce que tout ce beau monde a bien pu se raconter pendant des heures.

Le roman-photo

Tout le monde est réveillé et habillé? Je vais ouvrir les doors, guys.

epa12917917 A US Military member checks the stairs before Britain&#039;s King Charles III and Queen Camilla exit their plane at Joint Base Andrews, Maryland, USA, 27 April 2026. King Charles III and Q ...
Image: EPA

J’ai oublié mon chargeur, non?

epa12917924 Britain&#039;s King Charles III (L) and Queen Camilla (R) arrive at Joint Base Andrews, Maryland, USA, 27 April 2026. King Charles III and Queen Camilla are visiting the US on a four-day s ...
Image: EPA

Fais gaffe avec l’escalier darling, faudrait pas faire une «Biden» devant les MAGA...

epa12917871 Britain&#039;s King Charles III (L) and Queen Camilla (R) arrive at Joint Base Andrews, Maryland, USA, 27 April 2026. King Charles III and Queen Camilla are visiting the US on four-day sta ...
Image: EPA

Ils nous ont fait atterrir à l’aéroport Andrews, merci bien pour l’allusion...

epa12917923 Britain&#039;s King Charles III (L) and Queen Camilla (R) arrive at Joint Base Andrews, Maryland, USA, 27 April 2026. King Charles III and Queen Camilla are visiting the US on a four-day s ...
Image: EPA

Coucou Melania, it’s a true honor.

epa12917916 Britain&#039;s King Charles III (L) and Queen Camilla (R) arrive at Joint Base Andrews, Maryland, USA, 27 April 2026. King Charles III and Queen Camilla are visiting the US on a four-day s ...
Image: EPA

Rhooo ça va... comment je pouvais deviner que c’est pas la meuf de Donald, elles ont toutes la même coupe...

epa12917861 Britain&#039;s King Charles III (C) and Queen Camilla (L) arrive at Joint Base Andrews in Maryland, USA, 27 April 2026. King Charles III and Queen Camilla are visiting the US on four-day s ...
Image: EPA

Cassez-vous les Playmobil, je peux me débrouiller toute seule bon sang.

Britain&#039;s Queen Camilla arrives with Britain&#039;s King Charles III to be greeted by President Donald Trump and first lady Melania Trump at the White House, Monday, April 27, 2026, in Washington ...
Image: AP

Welcome my friend... petit burger, King?

President Donald Trump and first lady Melania Trump greet Britain&#039;s King Charles III and Queen Camilla as they arrive at the White House, Monday, April 27, 2026, in Washington (AP Photo/Mark Schi ...
Image: AP

J’ai des food-trucks rien qu’à moi juste à côté de la salle de bal. Tu prends ce que tu veux, le client est Roi, lol.

President Donald Trump and Britain&#039;s King Charles III talk at the White House, Monday, April 27, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon).
Image: AP

Comment tu fais pour être aussi en forme Don? J’ai 2 ans de moins que toi et on dirait que chuis empaillé...

President Donald Trump talks with King Charles III at the White House, Monday, April 27, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon).
Image: AP

Ecoute, c’est easy: levé à 5h du mat, footing jusqu’à la cuisine, trois chicken nuggets, coke light, petit pet, fake-news sur Truth Social et missile sur l’Iran.

epa12918098 Britain&#039;s King Charles III speaks with US President Donald Trump at the White House in Washington, DC, USA, 27 April 2026. King Charles III and Queen Camilla are on a four-day state v ...
Image: EPA THE WASHINGTON POST POOL

Voyez la grosse fontaine là-bas? Elle est alimentée par des larmes de gauchistes.

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image: ap

It’s just me ou tu sens la tourte à la viande Charlie?

epa12918097 Britain&#039;s King Charles III greets US First Lady Melania Trump (R) at the White House in Washington, DC, USA, 27 April 2026. King Charles III and Queen Camilla are on a four-day state ...
Image: EPA THE WASHINGTON POST POOL

Bon allez, je vais te montrer la grosse ruche de ma femme.

President Donald Trump and Britain&#039;s King Charles III turn to walk into the White House, Monday, April 27, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)
Image: AP

La quoi?

President Donald Trump talks with King Charles III at the White House, Monday, April 27, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon).
Image: AP

C’est vous JD Vance?

President Donald Trump and first lady Melania Trump arrive with Britain&#039;s King Charles III and Queen Camilla to look at the garden and bee hive on the South Lawn of the White House, Monday, April ...
Image: AP Pool

Hiiii, elle a une ruche rien qu’à elle!!!

Britain&#039;s King Charles III and Queen Camilla stand next to the White House bee hive on the South Lawn of the White House, Monday, April 27, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon, Pool)
Image: AP Pool

Je vous préviens, c’est pas une ruche de prolo: Melania a fait bâtir une réplique de la Maison-Blanche. Elle a que ça à foutre en même temps.

President Donald Trump and first lady Melania Trump along with Britain&#039;s King Charles III and Queen Camilla walk on the South Lawn after looking at the White House garden and bee hive at the Whit ...
Image: AP Pool

Ouais je sais, c’est à la fois fantastique et complètement con...

President Donald Trump and first lady Melania Trump along with Britain&#039;s King Charles III and Queen Camilla look at the garden and bee hive on the South Lawn of the White House, Monday, April 27, ...
Image: AP Pool

Une reine des abeilles? Moi? Hihihihi.

First lady Melania Trump and Britain&#039;s King Charles III talk during a tour of the White House garden and bee hive on the South Lawn of the White House, Monday, April 27, 2026, in Washington. (AP ...
Image: AP Pool

Non darling, on va pas fabriquer une ruche en forme de Buckingham Palace...

President Donald Trump and first lady Melania Trump along with Britain&#039;s King Charles III and Queen Camilla pose for a photo by White House bee hive at the White House, Monday, April 27, 2026, in ...
Image: AP Pool

I told you my King! Pas la moindre trace de vous deux dans le dossier Epstein...

President Donald Trump and first lady Melania Trump along with Britain&#039;s King Charles III and Queen Camilla look at the White House bee hive on the South Lawn of the White House, Monday, April 27 ...
Image: AP Pool

C’est pas le bar que je vois là-bas?

Britain&#039;s King Charles III talks with Dale Haney, superintendent of the White House grounds, as they walk in the garden with President Donald Trump, first lady Melania Trump and Queen Camilla on ...
Image: AP Pool

Un Dry Martini, please. Et sans Ice pour une fois! Just kidding...

Britain&#039;s King Charles III speaks with guests during a garden party at the British Embassy, Monday, April 27, 2026, in Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, Pool)
Image: Pool AP

Et là Harry me balance: «Tu viens nous voir vu que t’es aux US, daddy?» J’ai éclaté de rire et j’ai raccroché.

Britain&#039;s King Charles III attends a garden party at the British Embassy, Monday, April 27, 2026, in Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, Pool)
Image: Pool AP

Oh, un poil de cul!

WASHINGTON, DC - APRIL 27: (NO UK SALES FOR 28 DAYS) U.S. President Donald Trump hosts King Charles III for afternoon tea at the White House on day one of their State Visit to the United States of Ame ...
WireImage

Je suis déjà bourré... Camilla t’es où bordel?

Britain&#039;s King Charles III departs the British Embassy, Monday, April 27, 2026, in Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, Pool)
Image: Pool AP

Allez, on retourne à ma Maison-Blanche à moi, je vais vous montrer mes bibelots.

President Donald Trump and first lady Melania Trump along with Britain&#039;s King Charles III and Queen Camilla walk on the South Lawn to visit the White House garden and bee hive at the White House, ...
Image: AP Pool

C’est quoi cette odeur? Y a un Big Mac qui pourrit quelque part dans la pièce, non?

Queen Camilla and King Charles III look over items to be placed in a time capsule in honor of the United States&#039; 250th anniversary in the Ambassador&#039;s Library room of the British Embassy, Mo ...
Image: Pool AP

Vomis pas Charlie, je t’en conjure...

Queen Camilla and King Charles III look over items to be placed in a time capsule in honor of the United States&#039; 250th anniversary in the Ambassador&#039;s Library room of the British Embassy, Mo ...
Image: Pool AP

Cassons-nous d’ici, je tiens plus...

Britain&#039;s King Charles III and Queen Camilla enter the Ambassador&#039;s Library in the British Embassy, Monday, April 27, 2026, in Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, Pool)
Image: Pool AP

Et dire qu’on a encore quatre jours à tirer... En parlant de tirer, on va se manger une énième tentative d’assassinat tu crois?

Britain&#039;s King Charles III and Queen Camilla arrive at a garden party at the British Embassy, Monday, April 27, 2026, in Washington. (Roberto Schmidt/Pool via AP)
AP Pool Getty Images

Fais gaffe à ton brushing, le vent commence à se lever...

Britain&#039;s King Charles III and Queen Camilla pose for a photo outside of the British Embassy, Monday, April 27, 2026, in Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, Pool)
Image: Pool AP

Et voilà... on m’écoute jamais putain...

Britain&#039;s King Charles III and Queen Camilla pose for a photo outside of the British Embassy, Monday, April 27, 2026, in Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, Pool)
Image: Pool AP
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