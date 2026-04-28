Charles III a atterri à Washington. Et il est en forme.

Roman photo

Trump accueille le roi: «Voici la grosse ruche de Melania»

Le roi Charles III et la reine Camilla ont atterri sur la base militaire d'Andrews non loin de Washington. Quatre jours de course d’école qui ont démarré par une balade dans les jardins de la Maison-Blanche. L’occasion parfaite pour un petit roman-photo.

Plus de «Divertissement»

Charles III et Camilla sont arrivés lundi à Washington, juste après une attaque lors d'un gala auquel assistait Donald Trump et en pleine crispation diplomatique autour du conflit en Iran, cette visite d'Etat intervient dans un contexte très particulier et méchamment tendu.

La visite d'Etat, qui va s’étendre du 27 au 30 avril, doit marquer le 250e anniversaire de l'indépendance américaine, et célébrer les liens entre les deux pays. Elle «se déroulera comme prévu», a indiqué le palais de Buckingham, quelques heures après qu'un assaillant armé avait tenté de forcer l'entrée d'un dîner en présence du président américain.

Une visite qui ravit Donald Trump, grand fan de la famille royale: «C’est un mec super, je l’adore», a-t-il balancé au sujet de Charles III, quand le voyage a été officiellement confirmé. Après un atterrissage sur la base militaire d'Andrews, non loin de Washington, les Britanniques ont eu droit à une balade dans les jardins de la Maison-Blanche, avec un détour prolongé et remarqué du côté de l’étrange nouvelle ruche de la première dame.

L’occasion parfaite pour watson d’imaginer ce que tout ce beau monde a bien pu se raconter pendant des heures.

Le roman-photo

Tout le monde est réveillé et habillé? Je vais ouvrir les doors, guys. Image: EPA

J’ai oublié mon chargeur, non? Image: EPA

Fais gaffe avec l’escalier darling, faudrait pas faire une «Biden» devant les MAGA... Image: EPA

Ils nous ont fait atterrir à l’aéroport Andrews, merci bien pour l’allusion... Image: EPA

Coucou Melania, it’s a true honor. Image: EPA

Rhooo ça va... comment je pouvais deviner que c’est pas la meuf de Donald, elles ont toutes la même coupe... Image: EPA

Cassez-vous les Playmobil, je peux me débrouiller toute seule bon sang. Image: AP

Welcome my friend... petit burger, King? Image: AP

J’ai des food-trucks rien qu’à moi juste à côté de la salle de bal. Tu prends ce que tu veux, le client est Roi, lol. Image: AP

Comment tu fais pour être aussi en forme Don? J’ai 2 ans de moins que toi et on dirait que chuis empaillé... Image: AP

Ecoute, c’est easy: levé à 5h du mat, footing jusqu’à la cuisine, trois chicken nuggets, coke light, petit pet, fake-news sur Truth Social et missile sur l’Iran. Image: EPA THE WASHINGTON POST POOL

Voyez la grosse fontaine là-bas? Elle est alimentée par des larmes de gauchistes. image: ap

It’s just me ou tu sens la tourte à la viande Charlie? Image: EPA THE WASHINGTON POST POOL

Bon allez, je vais te montrer la grosse ruche de ma femme. Image: AP

La quoi? Image: AP

C’est vous JD Vance? Image: AP Pool

Hiiii, elle a une ruche rien qu’à elle!!! Image: AP Pool

Je vous préviens, c’est pas une ruche de prolo: Melania a fait bâtir une réplique de la Maison-Blanche. Elle a que ça à foutre en même temps. Image: AP Pool

Ouais je sais, c’est à la fois fantastique et complètement con... Image: AP Pool

Une reine des abeilles? Moi? Hihihihi. Image: AP Pool

Non darling, on va pas fabriquer une ruche en forme de Buckingham Palace... Image: AP Pool

I told you my King! Pas la moindre trace de vous deux dans le dossier Epstein... Image: AP Pool

C’est pas le bar que je vois là-bas? Image: AP Pool

Un Dry Martini, please. Et sans Ice pour une fois! Just kidding... Image: Pool AP

Et là Harry me balance: «Tu viens nous voir vu que t’es aux US, daddy?» J’ai éclaté de rire et j’ai raccroché. Image: Pool AP

Oh, un poil de cul! WireImage

Je suis déjà bourré... Camilla t’es où bordel? Image: Pool AP

Allez, on retourne à ma Maison-Blanche à moi, je vais vous montrer mes bibelots. Image: AP Pool

C’est quoi cette odeur? Y a un Big Mac qui pourrit quelque part dans la pièce, non? Image: Pool AP

Vomis pas Charlie, je t’en conjure... Image: Pool AP

Cassons-nous d’ici, je tiens plus... Image: Pool AP

Et dire qu’on a encore quatre jours à tirer... En parlant de tirer, on va se manger une énième tentative d’assassinat tu crois? AP Pool Getty Images

Fais gaffe à ton brushing, le vent commence à se lever... Image: Pool AP