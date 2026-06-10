Ce sac dépasse la fiction. image: Instagram

Le premier sac en cuir de T-Rex va être mis aux enchères

Quand «Jurassic Park» rencontre la haute couture: ce jeudi, l’Hôtel Drouot à Paris accueillera une vente hors du commun avec la mise aux enchères du premier sac à main en cuir de T-Rex cultivé en laboratoire.

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Le monde du luxe et celui de la science viennent de franchir une frontière que l’on croyait réservée au cinéma. Ce jeudi, sous le marteau de la maison de ventes Giquello à l’Hôtel Drouot, les collectionneurs s’affronteront pour acquérir une pièce unique au monde: un sac à main estimé entre 300 000 et 500 000 euros.

Ce n’est ni la matière ni le style qui justifient un tel prix, mais une prouesse technologique sans précédent. L’objet, baptisé «T-Rex Leather™», arbore une texture sombre et texturée, entièrement façonnée à partir de... cellules de dinosaure. Oui, vous avez bien lu.

Pour donner vie à cet accessoire digne de Jurassic Park, des scientifiques britanniques de la start-up de biotechnologie Art Zoo ont collaboré avec la marque de mode expérimentale «Enfin Levé».

Tout a commencé par l’extraction de fragments de collagène fossilisé sur un squelette de Tyrannosaure vieux de plus de 66 millions d’années. A partir du séquençage de ces protéines anciennes, les chercheurs ont reconstitué un ADN artificiel qu’ils ont implanté dans des cellules cultivées.

Ce processus biologique complexe a permis de sécréter la matière originelle du prédateur, aboutissant à un véritable tissu cellulaire animal autonome, sans qu’aucun animal vivant n’ait été exploité.

La peau ainsi obtenue en laboratoire a ensuite été confiée aux artisans d’«Enfin Levé», une griffe reconnue pour son approche technique et avant-gardiste.

Pour parfaire cette création unique de 26 x 18 centimètres, la marque a marié ce cuir préhistorique à des détails de haute joaillerie, intégrant de l’argent précieux et des diamants noirs.

Le résultat? Comme l'explique le site VML, un cuir «durable, réparable, biodégradable et entièrement traçable - produit sans abattage animal, sans déforestation, et sans recours aux procédés de tannage intensifs au chrome».

(jod)