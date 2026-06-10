Le premier sac en cuir de T-Rex va être mis aux enchères
Le monde du luxe et celui de la science viennent de franchir une frontière que l’on croyait réservée au cinéma. Ce jeudi, sous le marteau de la maison de ventes Giquello à l’Hôtel Drouot, les collectionneurs s’affronteront pour acquérir une pièce unique au monde: un sac à main estimé entre 300 000 et 500 000 euros.
Ce n’est ni la matière ni le style qui justifient un tel prix, mais une prouesse technologique sans précédent. L’objet, baptisé «T-Rex Leather™», arbore une texture sombre et texturée, entièrement façonnée à partir de... cellules de dinosaure. Oui, vous avez bien lu.
Un sac à main en cuir de T-Rex cloné en labo pourrait dépasser les 450.000 euros aux enchères https://t.co/MvG4FsQtLk— CNEWS (@CNEWS) May 11, 2026
Pour donner vie à cet accessoire digne de Jurassic Park, des scientifiques britanniques de la start-up de biotechnologie Art Zoo ont collaboré avec la marque de mode expérimentale «Enfin Levé».
Tout a commencé par l’extraction de fragments de collagène fossilisé sur un squelette de Tyrannosaure vieux de plus de 66 millions d’années. A partir du séquençage de ces protéines anciennes, les chercheurs ont reconstitué un ADN artificiel qu’ils ont implanté dans des cellules cultivées.
Ce processus biologique complexe a permis de sécréter la matière originelle du prédateur, aboutissant à un véritable tissu cellulaire animal autonome, sans qu’aucun animal vivant n’ait été exploité.
La peau ainsi obtenue en laboratoire a ensuite été confiée aux artisans d’«Enfin Levé», une griffe reconnue pour son approche technique et avant-gardiste.
👜🦖 Des scientifiques anglais et une marque de mode ont donné vie au premier sac en cuir de T-Rex, de quoi ravir les fans de "Jurassic Park". Le collagène du dinosaure originel, vieux de plus de 67 millions d'années, a servi à la fabrication de cette peau extrêmement couteuse.… pic.twitter.com/9en9HqzJwf— Agence France-Presse (@afpfr) June 9, 2026
Pour parfaire cette création unique de 26 x 18 centimètres, la marque a marié ce cuir préhistorique à des détails de haute joaillerie, intégrant de l’argent précieux et des diamants noirs.
Le résultat? Comme l'explique le site VML, un cuir «durable, réparable, biodégradable et entièrement traçable - produit sans abattage animal, sans déforestation, et sans recours aux procédés de tannage intensifs au chrome».
(jod)