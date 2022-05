Phrase inspirante du jour: ne soyez pas un connard. Bild: twitter

40 preuves que les Britanniques sont les plus drôles du monde

Mesdames et messieurs, voici pour vous les British bizarreries.

Oliver Baroni Suivez-moi

Parfois je pourrais pleurer quand je regarde l'état de ma Grande-Bretagne natale. Le pays s'est tiré une balle dans le pied avec le Brexit et nous avons un clown menteur comme premier ministre. *soupire*

Mais... MAIS nous continuons à avoir les personnes les plus gentilles, les plus drôles et les MEILLEURES du monde. Je le dois au fil Twitter absolument génial de «No Context Brits», qui nous donne une dose quotidienne d'autodérision de l'île. En voici une petite sélection, enjoy!

La positive attitude, always:

Tout est dit.

Ah, les pauvres Américains...

Une langue, deux pays.

Comment combattre le crime:

Ah oui.

#priorities

La gastronomie en une image:

Quand tu n'as pas de drapeau arc-en-ciel, mais que tu veux quand même afficher ton soutien lors de la Pride:

GET OVER IT!

«Je suis un train, tchou-tchou!»

Cet humour <3

Attention, oie méchante.

Bye, Donald.

Huhu!

Vous l'avez?

Les panneaux sont traduits pour que les chiens comprennent aussi.

British bronzage.

«Welsh Italian Pizza» ou «Wel shit alian pizza»...?

C'est important de le préciser.

Une pensée pour ces messieurs.

Ce bébé a l'air d'être à deux doigts de vous tirer une bière.

Oui.

«Ce soir, je me couche tôt.»

«Si vous voyez mon vélo, faites-moi signe, il est violet et moi je suis généralement étalée dans l'herbe.»

Britisheries.

Rare photo de Jésus rencontrant les Beatles.

Réinterpréter l'Histoire avec un grand H, épisode 2.

«Je suis dans le Magicobus avec Harry et Hagrid, je te rappelle.»

TELLEMENT.

Parfum saucisse <3

Un prédateur suivant sa proie.

Au cas où c'était pas clair.

«The Queen's Gambit»

CET HUMOUR <3

Dad ❤️❤️❤️

Comprendra qui pourra.

Il faut le lire à voix haute pour comprendre.

«A very good boy»

ON EST EN QUELLE ANNÉE? (Pour ceux qui n'ont pas la réf... Jumanji)

On continue de voyager par procuration? Chouette!