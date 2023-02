Vidéo: youtube

«Red Rose» sur Netflix: ne cliquez surtout pas

On vous avait pourtant dit de ne jamais ouvrir un lien qui paraît louche.

On nage en pleine actualité. Menacée par les intelligences artificielles, l'espèce humaine lorgne l'avenir avec une appréhension que Black Mirror avait anticipé. Red Rose va encore plus loin: cette série aussi horrifique que britannique injecte l'incarnation du diable dans le téléphone portable d'une bande de collégiens qui se bricolent une vie à Bolton, petite ville située à deux canettes de bière de Manchester.

«Il n'y a pas que ta batterie de téléphone qui peut mourir» Comment la BBC vend sa série.

L'école est finie et les vacances pointent le bout de leurs beuveries. Ce petit clan d'adultes en devenir compose bien sûr avec les soucis que lui offre son âge. Réussir l'examen français, coucher avec untel, se rabibocher avec l'autre et trouver un petit job pour s'offrir un bubble tea.

Un way of life digne du nord-est de l'Angleterre, baigné dans une playlist des années nonante délicieusement pervertie. Pour dire, la série vaut le coup d'oeil rien que pour une scène de funérailles rythmée par une version fantomatique de Barbie Girl.

Car, par chance (mais est-ce vraiment de la chance?), avant d'être disponible sur Netflix, Red Rose a été pensée pour la BBC, produite par les responsables de Sex Education et écrite par le duo ayant encadré la série horrifique The Haunting of Bly Manor. Niveau profondeur sociale et coups de frayeur, on creuse donc un peu plus loin que la deuxième couche de vernis des nanas de Riverdale.

Rochelle (Isis Hainsworth) est la cheffe de meute. C'est celle qui a le courage, la tronche, les idées. Surnommée malgré tout dickhead (tête de nœud), elle planque les origines modestes de son père, digère moyennement le suicide de sa mère et s'occupe de ses petites sœurs jumelles. Un statut qui la prive fissa de certaines fêtes organisées par les rares bien nés de la bourgade. Et puis, manque de bol, c'est sa meilleure pote qui posera ses lèvres la première sur celles du beau gosse de service.

C'est au beau milieu de ce lent déraillement existentiel que le salut se matérialisera sur l'écran de son portable. Une invitation à télécharger Red Rose, une application qui promet écoute, compréhension et vengeance, dans un joyeux bordel d'algorithmes séduisants.

Vous vous en doutez, Rochelle a cliqué.

Entre les techniques de manipulation d'une secte ordinaire et les ressorts psychologiques du génial Harry, un ami qui vous veut du bien, cette application devient très vite l'épaule qui manque à l'équilibre de Rochelle. Mais Red Rose prend de la place, s'empare peu à peu du passé, des réseaux sociaux, des SMS et des amitiés de la jeune femme et finit par s'immiscer dans les nervures de son plus grand traumatisme: le suicide de sa maman.

Une intelligence artificielle qui pousse Rochelle à l'isolement, la paranoïa et vers quelques gestes foutrement inconsidérés.

Les auteurs de la série rêvaient de surfer sur les sueurs froides de The Ring et promettaient une ambiance digne de Scream. Ni vraiment l'un, ni vraiment l'autre, mais rien de bien grave. Si Red Rose utilise le téléphone portable pour nous faire sursauter ici et là, c'est d'abord parce que l'objet nous rend captifs. Et c'est amplement suffisant pour insuffler une tension permanente et fertile.

«Elle dit que c'est son téléphone qui fait tout ça» Wren, la meilleure copine de Rochelle.

Deux épisodes suffisent à nous immerger dans ce qui est, finalement, l'esprit en panique d'une jeune femme victime de cyber-harcèlement. Petit plus dystopique qui fait du bien au récit, le bourreau en question n'est pas le connard de 3e, mais une machine intelligente qui s'est retournée contre ses créateurs. Cette hantise moderne. En fermant Netflix, vous allez réfléchir à deux fois avant de rouvrir ChatGPT.

Red Rose, une série en six épisodes, disponible sur Netflix.

