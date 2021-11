Série

La saison 2 de cette série débile arrive (enfin) bientôt!

Netflix a balancé la date de sortie de la saison 2 d'Emily in Paris. Les Fêtes auront manifestement un goût de cwoissant américain à la sauce French.

Enfin! Netflix nous avait annoncé, il y a quelques mois, que la deuxième saison d'Emily in Paris était prévue pour 2021. La plateforme a précisé la date exacte: dès le 22 décembre, on arrête tout et on binge-watch cette série nulle mais super, mais nulle.

Selon les premières images dévoilées par le site de streaming, la trame se déroulera entre Paris et Saint-Tropez, avec un passage par le cimetière parisien du Père Lachaise.

Une fois de plus, la production nous vend du rêve en faisant croire à la Terre entière que la capitale française est une ville propre où on roule cheveux au vent en Vespa, avec des gens bien sappés et une tendance so French à faire crac-crac avec son voisin. Vivement le 22 décembre, qu'on en finisse.

