Certains joueurs estiment que le tournage de la téléréalité inspirée de Squid Game a été réalisé dans des conditions inhumaines.

«Nous avons été torturés» La télé-réalité tirée de Squid Game vire au cauchemar

Certains participants de la télé-réalité «Squid Game: The Challenge», inspirée de la série Netflix sud-coréenne à succès, ont dénoncé les conditions de tournage.

«1, 2, 3, Soleil!» La petite comptine vous rappelle peut-être quelques frissons, et pour cause: elle était chantonnée dans la série sud-coréenne Squid Game, qui a été un carton planétaire sur Netflix en 2021. L'infernal jeu a inspiré une télé-réalité baptisée «Squid Game: The Challenge». L'émission est basée sur le scénario original et débarquera bientôt sur petit écran.

Les candidats, qui proviennent de toutes origines, genres et âges confondus, se battront pour remporter un joli pactole qui leur permettra de sortir d'une ornière financière. En jeu: 4,56 millions de dollars pour le vainqueur qui aura réussi à survivre parmi les 456 candidats.

Le tournage a débuté ce 23 janvier en Angleterre, dans les studios Cardington, sur une ancienne base de la Royal air force, à moins d'une centaine de kilomètres de Londres.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a l'air chaud. Plusieurs candidats se sont confiés au média The Sun cette semaine, pour dénoncer les «conditions inhumaines» de production.

«Il y avait des gens qui arrivaient en pensant qu'ils allaient devenir millionnaires mais ils sont repartis en larmes» Un participant au média The Sun

Certes, les participants ne se retrouvent pas avec une balle fichée dans la tête en cas d'échec (le charmant concept de la série). Mais la lutte ne semble pas moins acharnée que si des vies en dépendaient.

La première épreuve - feu rouge, feu vert, et sa désormais mythique poupée glauque - a viré au cauchemar, puisque les candidats ont dû se tenir immobiles par des températures à -3 degrés. Mais, moula oblige, les hangars congelés n'ont pas découragé les guerriers. Résultat: des malaises, et des blessures légères. Selon des témoignages, certains joueurs auraient même fini l'épreuve en rampant.

«Même en hypothermie, certains étaient prêts à rester aussi longtemps que possible, car il y avait beaucoup d'argent en jeu», relate un autre candidat auprès du Sun. Quant à l'équipe, elle aurait été plus préoccupée par la prise de bonnes images que par la sécurité des joueurs.

«Nous avons été torturés pendant huit heures» un candidat maniant l'art de la litote bfmtv

«Je sais que l'émission est censée être dure, mais là c'était inhumain» Un candidat the sun

«C'était comme une zone de guerre. Les gens étaient évacués par des médecins, mais nous ne pouvions rien dire. Si vous parlez, vous êtes sorti du jeu» Un autre candidat the sun

Comme dans la série

Les candidats, qui proviennent des Etats-Unis et d'Australie, ont reçu une tenue identique à celle de la série. «Ils nous ont donné deux maillots de corps Thermolactyl, des chaussettes, un t-shirt, un survêtement vert et des chaussures de sport».

Et pour mimer le moment de l'exécution, des gilets de sang étaient glissés sous les vêtements. Ceux-ci éclataient automatiquement si un candidat bougeait au mauvais moment.

Les survivants ont également pu se reposer dans une salle remplie des lits superposés, exactement comme dans la fiction.

Netflix a pour sa part assuré que le tournage se poursuivra. Dans un communiqué de presse, la compagnie a assuré que toutes les mesures avaient été prises pour assurer la sécurité des joueurs, et que les candidats étaient préparés «depuis plusieurs semaines à de telles conditions». The show must go on!

