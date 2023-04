Il en faut pour tous les goûts. dr

Kim K. va jouer dans cette série et «c'est la pire chose qui pouvait arriver»

Accrochez-vous, parce que certains risquent d'être effrayés.

Kim Kardashian, cette personne plurielle et pleine de talents cachés, va pouvoir ajouter une nouvelle ligne à son CV. La star va s'essayer au métier d'actrice. Qui sait? Si elle est aussi douée pour jouer la comédie que pour vendre des poubelles de salle de bain à 129 dollars, ça peut être la porte ouverte aux Golden Globes.

Si vous souhaitez plus d'infos sur la fameuse poubelle, c'est par ici👇

La nouvelle est tombée ce lundi 10 avril: Kim Kardashian sera au casting de la prochaine saison d'American Horror Story (AHS). Le compte officiel a partagé une vidéo mystérieuse sur Instagram et YouTube dans laquelle on voit son nom s'afficher à côté de celui d'Emma Roberts, actrice phare des débuts de la série.

«Emma Roberts et Kim Kardashian sont délicates» Voici ce qu'on peut lire et entendre dans cet énigmatique teaser

Cette saison s'intitulera American Horror Story: Delicate. Contrairement aux saisons précédentes qui étaient des histoires originales basées sur différents thèmes, celle-ci sera basée en partie sur le prochain livre de Danielle Valentine, Delicate Condition, dont la sortie est prévue le 1ᵉʳ août. Ce roman est décrit par comme un thriller captivant sur une femme qui devient convaincue qu'un personnage sinistre fait tout pour que sa grossesse n'ait jamais lieu.

D'après la couverture, ce livre est «une mise à jour féministe de Rosemary's Baby dont nous avons tous besoin.»

Il n'y a pas encore de bande-annonce et on sait très peu de choses sur le rôle de Kim Kardashian. Fera-t-elle de la figuration ou aura-t-elle un rôle important? Selon le site spécialisé dans les séries et les films Variety, elle tiendra l'un des rôles phares et son personnage a été écrit spécialement pour elle. A savoir que Kim n'est pas complètement novice. Elle a déjà joué dans Disaster Movie, CSI : NY et Drop Dead Diva et a fait des apparitions dans Ocean's Eight, 2 Broke Girls et 30 Rock.

FX, chaîne qui produit le show, a renouvelé la série d'horreur de Ryan Murphy pour trois saisons. Le réalisateur est l'un des maîtres incontestés de l'horreur. On lui doit notamment la perturbante série sur Jeffrey Dahmer et l'angoissante The Watcher, toutes deux disponibles sur Netflix. Il a déclaré dans un communiqué:

«Kim fait partie des plus grandes et des plus brillantes stars de la télévision dans le monde et nous sommes ravis de l'accueillir dans la famille AHS. Emma et moi sommes excités à l'idée de collaborer avec cette véritable force de la culture. Halley Feiffer a écrit un rôle amusant, élégant et finalement terrifiant spécialement pour Kim, et cette saison est ambitieuse et ne ressemble à rien de ce que nous avons fait jusqu'à présent.» Ryan Murphy

Il en faudra plus pour convaincre les internautes, notamment les rageux qui sont allergiques aux Kardashian. Sur Instagram, de nombreux fans de la série ont déjà exprimé leur mécontentement, qualifiant Kim Kardashian de «fraude» et de personnalité «surévaluée».

«Ce sera une saison que je vais sauter» Sur Instagram

«Kim K. confirmée? C'est la partie la plus terrifiante de toute la franchise AHS» Sur Instagram

«La pire chose qui pouvait arriver» Sur Instagram

Il faudra encore un peu patienter pour savoir si Kim décevra en bien les adeptes d'AHS. Cette nouvelle saison devrait être diffusée cet été au lieu de l'automne comme c'est normalement le cas. Pour autant, aucune date n'a encore été communiquée. On ne sait pas non plus si la série sera disponible sur Disney+, plateforme qui héberge actuellement les dix saisons d'American Horror Story.

