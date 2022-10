Image: instagram / watson

Kim K. se lance dans la déco, pour que ce soit aussi moche chez vous que chez elle

Après avoir créé des marques pour vendre leggings, crèmes, parfums, conneries, Kim Kardashian a lancé sa gamme d'objets «minimalistes et fonctionnels», comme une poubelle ou une boîte à mouchoirs. Dans sa couleur de prédilection, le grège, mélange fade de gris et de beige.

C'est sa dernière lubie. Kim Kardashian s'est lancée dans la déco en créant des objets dont vous n'avez pas besoin, dans des tons fadasses dont elle a le secret. Depuis le 6 octobre, sur le site où elle vendait déjà ses produits de beauté trop chers, vous pouvez faire l’acquisition d'une boîte pour mettre les Q-tips, par exemple.

Cette chose, donc.

Image: instagram

Et comme elle l'explique elle-même sur Instagram, «si vous n'êtes pas une Q-tips personne, vous pouvez l'utiliser pour ranger votre brosse à dents et votre dentifrice». Oh là là, merci Kim, sans toi, je n'aurais jamais su qu'un objet en forme de gobelet peut avoir plusieurs fonctions.

La collection compte aussi une boîte de mouchoirs. Kim, qui n'a manifestement pas peur d'avoir l'air bête, nous a gratifiés d'un tuto vidéo pour savoir comment l'utiliser. C'est lunaire.

Vidéo: instagram

Poubelle and Co.

Pas à une névrose près, la dame qui gagne une blinde en vendant du vent explique à sa commu qu'elle aime que tout soit bien rangé, et que c'est pour ça qu'elle a aussi créé, que dis-je, inventé un petit plateau à la con pour poser les produits de beauté dessus.

Sous vos yeux ébahis, un plateau.

Image: instagram

Chez moi, ça traîne nonchalamment sur la machine à laver et ça fait très bien le job, mais bon, si vous avez de la thune à perdre, sachez que ce petit plateau existe. Sachez que vous pouvez aussi décider de donner votre argent aux Cartons du Cœur en cliquant ici.

En tout, la collection compte cinq objets: la boîte à Q-tips, une autre pour ranger les rondelles de ouate, la boîte à mouchoirs, une poubelle (dans laquelle vous pouvez jeter tous les autres objets, par exemple) et le fameux petit plateau. Précisons que vous ne pourrez pas utiliser ce dernier pour mettre du saucisson, par exemple, car tous ces machins à la con sont en béton. EN BÉTON.

La collection complète, ainsi que ses produits de beauté à la con.

Image: instagram

Côté couleur, on est sur un gris béton qui tire sur le lait caillé, le fameux «grège», mélange de gris et de beige. Fifty shades of fadasse, soit des tons appréciés par les Kardashian, ces gens qui vivent dans des manoirs qui ressemblent à des hôpitaux.

La description du design, au moins, n'est pas mensongère: on nous dit bien que c'est «minimaliste». On avait remarqué, merci Kim. Le prix, en revanche, est un peu plus audacieux: 72 balles pour le plateau, idem pour la boîte à Q-tips (qui, on le rappelle, peut aussi servir d'écrin à votre brosse à dents), 76 balles pour le machin rond qui ferme, attention, pour la boîte de mouchoirs, on monte à 98 balles, et c'est carrément 145 balles pour la poubelle. Mais comme elle est sympa, Kimberly vous fait un prix si vous prenez le package: 389 au lieu de 459.

La poubelle à 129 dollars.

Image: instagram

Les internautes ont fustigé la dame qui vend du vent pour oser vendre une poubelle à 129 dollars. Certains se demandant s'il s'agit d'une blague, d'autres assurant qu'on trouve les mêmes chez Walmart pour huit dollars.

«Ah oui 129 dollars pour un projet de poterie de 9e année...» Un internaute

Kim n'a pas répondu à ses détracteurs, elle doit être en train d'inventer un nouvel objet indispensable, comme une sous-tasse pour poser la boîte à Q-tips dessus.

On reste dans le thème du néant? D'accord.

