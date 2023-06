Lily-Rose Depp incarne Jocelyn dans The Idol. instagram

Lily-Rose Depp fait une révélation sur la série polémique «The Idol»

L'actrice à l'affiche de la série HBO disponible dès aujourd'hui sur RTS n'a pas pris de doublure pour les scènes de nu.

Lily-Rose Depp était à Cannes la semaine dernière pour présenter avec toute l'équipe de tournage la nouvelle série HBO The Idol (hors compétition). Dans une interview pour le Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, la Franco-Américaine a révélé qu'elle n'avait pas utilisé de doublure pour les scènes de nu. «Non, c'est moi comme je suis», a-t-elle dit en riant. «J'adore mon travail, y compris cette partie, et cela ne me dérange pas de repousser mes limites pour mon job», a poursuivi la jeune femme de 24 ans.

Son personnage, Jocelyn, est une chanteuse pop qui veut tout faire pour rester dans la lumière.«Chaque tenue, chaque interaction et même chaque centimètre de nudité est délibérément choisi pour donner au personnage un maximum d'impact», explique l'actrice.

«Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à apprécier ce type de travail» Lily-Rose Depp

En fait, c'est devant la caméra qu'elle se sent le plus libre, car elle peut lâcher prise. «Ce sont les moments où je ne pense pas trop à tout et je ne suranalyse pas tout», ajoute la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp.

Une série polémique

The Idol fait scandale depuis des mois. Selon plusieurs personnes impliquées dans la production qui ont témoigné pour le magazine Rolling Stone, la série est «un torture-porn» avec des scènes sulfureuses, voire dérangeantes, et ferait l'apologie du viol. «Bien sûr, il était clair pour nous que nous faisions quelque chose de très provocateur. Aucun de nous ne voulait plaire aux puritains ou jouer la sécurité», a expliqué Lily-Rose Depp et elle précise: «La série n'est certainement pas pour tout le monde.»

Pendant le tournage, un coordinateur de l'intimité, comme on l'appelle dans le métier, s'est assuré que les scènes olé olé soient traitées avec respect. C'est important «pour que chacun se sente à l'aise devant la caméra [...] et que chacun garde une autonomie sur son propre corps» et que les limites soient respectées. «C'est toujours détraqué sur les plateaux de tournage, c'est l'enfer qui se déchaîne là-bas. Je pense qu'il est extrêmement important que quelqu'un s'assure qu'il ne se passe rien qui ne devrait pas arriver», a résumé Lily-Rose Depp.

