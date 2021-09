Divertissement

7 fun facts sur le corps humain pour briller en société



N'hésitez pas à agrémenter les discussions dans vos dîners mondains et autres barbecues à la plage de ces savoirs inutiles.

L'adermatoglyphie congénitale, c'est chiant

C'est un trouble heureusement assez rare. Il survient au cours du développement, durant l'embryogenèse. En gros, un truc déconne, et pouf! Tu nais et t'as pas d'empreintes digitales. C'est pas très grave mais ça complique la paperasse pour obtenir un passeport. C'est en revanche très pratique pour commettre des crimes.

Les spermatozoïdes ne tournent qu'à droite

C'est à cause de la forme en tire-bouchon de leur système de propulsion. Ils nagent donc en cercle et perdent des plombes sur la route, prenant parfois plusieurs jours pour atteindre l'ovocyte. Alors que s'ils allaient tout droit, ils pourraient arriver à bon port en 45 minutes.

Pas égaux face à l’anesthésie

Il semblerait que les roux soient plus difficiles à anesthésier. Il leur faudrait en moyenne 20% de dose en plus par rapport à un être humain une personne pas rousse. Ça serait lié à la mélanine, que les roux produisent en moins grande quantité. (Certains confondent «anesthésie» et «euthanasie». Attention aux malentendus.)

Le foie est un organe plus lourd que le cœur

Le foie pèse environ 1,5kg chez un adulte de 80kg. Le cœur, lui, ne fait qu'à peu près 330gr. Preuve qu'une gueule de bois, c'est pire qu'une rupture.

Certaines parties du corps ne servent à rien

C'est le cas du coccyx, ancêtre de notre queue. Il sert apparemment uniquement à se dire «je crois que je me suis pété le coccyx» quand on tombe sur les fesses. Idem pour l'appendice ou le petit orteil, qui n'est pas utile pour la motricité ou l'équilibre. Il ne sert qu'à détecter les meubles dans le noir.

On naît avec 300 os

Alors qu'à l'âge adulte, on n'en a plus que 206 (comme la Peugeot). Mais où sont-ils partis, ces sagouins? Calme-toi, Nathalie. C'est juste que certains os fusionnent entre eux.

Il y a un gène qui permet de résister au froid

Et on ne l'a pas tous et c'est bien dommage, surtout quand le lac est beaucoup trop froid à cause de cette bise de m****. Les descendants de l'Homme de Denisova, les Inuits, sont dotés du variant du chromosome qui permet au corps de produire de la chaleur quand il fait froid. Félicitation à eux.

