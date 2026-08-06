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Burger: le Genevois Pretty Patty accueille l’Américain Skinny Louie

Un burger primé à Miami et NY viendra à Genève quelques heures

Les smash burgers miaméens de Skinny Louie déboulent à Genève, le temps d’une soirée.
Les smash burgers miaméens de Skinny Louie déboulent à Genève, le temps d’une soirée.image: watson
Si les collabs sont légion dans le petit monde de la street-bouffe, ce n’est pas tous les jours que des burgers traversent l’Atlantique pour rassasier les Suisses. Sous l’impulsion des Genevois de Pretty Patty, les Américains de Skinny Louie débarquent à Genève et Zurich... en coup de vent.
06.08.2026, 16:5206.08.2026, 18:43
Fred Valet
Fred Valet

Bien que la guerre des burgers fasse rage tout autour de la planète depuis de nombreuses années, ça n’empêche pas certains acteurs de s’échanger des bracelets d’amitié. C’est notamment le cas d’un bouillonnant burger joint genevois et de la dernière star de la côte ouest américaine. Le 3 septembre prochain, dans son établissement du Mont-Blanc, Pretty Patty accueillera les excellents Skinny Louie.

Née à Miami en 2023, dans le quartier très trendy de Wynwood, l’enseigne vintage rouge et blanc possède désormais plus d’une dizaine d’adresses réparties entre la Floride et New York. Un succès foudroyant que l’on doit à son excellent smash burger (notre petit chouchou personnel), mais également à sa carte extrêmement courte et à un dynamisme contagieux.

Primé à Miami, puis dans la Grosse Pomme, lors de la célèbre compétition «Burger Bash», Skinny Louie déboule donc à Genève pour une seule petite soirée, juste après avoir posé leurs spatules dans la toute récente succursale de Pretty Patty à Zurich, la veille.

«Les 100 premiers burgers seront gratuits lors de chaque soirée»
Adrian Smith, cofondateur de Pretty Patty

Une collaboration qui ne date pas d’hier. L’automne dernier, les Genevois sont allés rendre visite à Skinny Louie en Floride et à New York, avec dans leur sac un beurre café de Paris, des frites allumettes et une entrecôte smashée, le tout, lové dans un pain de l’enseigne américaine.

«Entre Pretty Patty et Skinny Louie, c’est d’abord une histoire d’amitié à distance. Ils ont ouvert quelques mois après nous, alors on leur avait laissé un petit mot d’encouragement et ils nous ont répondu. Tout est parti de là»
Adrian Smith, à watson, lors de leur voyage à Miami et New York
Le burger de deux Romands fait sensation aux Etats-Unis

Malgré le creux et la chaleur de l’été, les fondateurs de Pretty Patty, avec notamment l’infatigable entrepreneur de la food Benjamin Luzuy, ont trouvé l’énergie nécessaire pour lancer une nouvelle aventure de fast-casual baptisée Side Chick, à Genève.

En gros? Du poulet, du poulet, du poulet. Le fameux Nashville Hot Chicken et les (trop) rares waffles & chicken. «C’est un certain coût de proposer du poulet suisse, mais on veut prendre le pari, car, pour nous, c’est primordial», explique Adrian Smith.

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A noter enfin que les Américains débouleront en Suisse (le 2 et le 3 septembre prochain) avec le burger qui les a faits remporter par deux fois le concours «Burger Bash». Une fois sur place, demandez le «Very Best Burgee».

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