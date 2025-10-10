Loin des intrigues politiques habituelles, la série racontera les aventures du chevalier Dunk (Peter Claffey) et de son écuyer nommé Egg (Dexter Sol Ansell). Image: HBO

Un nouveau «Game of Thrones» débarque

L’univers de Game of Thrones se décline à nouveau avec A Knight of the Seven Kingdoms, une série qui s'annonce plus réaliste et moins épique que ses ainées.

Après 8 saisons et une série préquelle en deux volumes, l’univers de Game of Thrones aura droit à une nouvelle déclinaison en janvier prochain, intitulée A Knight of the Seven Kingdoms.

La série ne sort pas de nulle part et s'inspire du recueil de nouvelles Chroniques du chevalier errant (1998) de George R. R. Martin.

Plongeons 100 ans avant les événements de Game Of Thrones: les Targaryen règnent toujours sur les sept royaumes, bien que leurs dragons disparus soient désormais un mythe. La série va suivre les aventures de Ser Duncan le Grand et de son petit écuyer Egg.

La bande-annonce: Vidéo: watson

Selon ce premier teaser dévoilé ce jeudi, il semblerait que l’on ait droit à une série bien moins grandiloquente et plus ancrée dans le réel que ses deux sœurs. Point de fantastique à l'horizon, le contexte évoque la Grande-Bretagne médiévale et la série semble plus intimiste, se focalisant essentiellement sur son duo. Un esprit d’aventure chevaleresque qui devrait étoffer un peu plus l'univers déjà riche de l'écrivain George R. R. Martin.

Malgré tout, les amateurs de joutes et d’armures brisées en auront pour leur argent: la série promet quelques scènes de batailles spectaculaires avec la même dimension épique qui a fait le succès de Game of Thrones et de House of the Dragon.

Image: HBO

Rendez-vous le 18 janvier sur les plateformes HBO et MyCanal pour cet encas, qui devrait faire patienter les fans avant la saison 3 de House of the Dragon, officiellement prévue pour juin 2026.