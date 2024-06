De quoi parle A Knight of the Seven Kingdoms, série dérivée de Game of Thrones? On vous dit tout. Image: watson

Voici la première image de la prochaine série «Game of Thrones»

HBO annonce, photo à la clé, le début du tournage de A Knight of the Seven Kingdoms, série dérivée de Game of Thrones. Mais de quoi ça parle?

Si vous avez un pied dans le monde des séries et de la culture pop, vous n'êtes pas sans savoir que Game Of Thrones était l'évènement télévisuel de la dernière décennie et que sa série dérivée, House of the Dragon, a entamé sa deuxième saison dimanche dernier.

On a regardé le premier épisode: Un cunni baveux et un mort: «House of the Dragon» est déjà une déception

Mais si vous pensiez que HBO comptait s'arrêter à la dynastie Targaryen en guise de spin-off, détrompez-vous.

La chaîne HBO, en collaboration avec l'auteur des romans George R.R. Martin, ont bien d'autres projets dans leur chapeau. Après l'annonce d'une série semi-avortée centrée sur le personnage de Jon Snow, voici A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, qui s’offre une première image ainsi qu’une officialisation du tournage. Celui-ci a démarré à Belfast, en Irlande du Nord.

Après Feu et Sang, HBO adapte un autre appendice de la saga du Trône de Fer de George R.R. Martin: Les Aventures de Dunk et l’Œuf. Il s'agit d'un ensemble de romans courts se déroulant entre House of the Dragon et Game of Thrones, narrant les aventures d'un chevalier errant nommé Dunk et de son jeune écuyer, l'Œuf.

La première photo officielle de la série 👇 Le chevalier Dunk est incarné par Peter Claffey. Image: HBO

De quoi ça parle?

Le premier roman de cet appendice se nomme: Le Chevalier Errant. Tout débute avec Dunk, un jeune écuyer au service d’un vieux chevalier qui vient de mourir sur la route d’un prestigieux tournoi.

Celui-ci va enfiler l’armure de son défunt maître et se faire appeler Ser Duncan le Grand. Une nouvelle vie pour cet ancien domestique dont le chemin va rencontrer celui d'un gamin chauve, surnommé l’Œuf (Egg, en anglais), qui veut à tout prix l'accompagner et devenir son écuyer.

La série A Knight of the Seven Kingdoms est basée sur le roman éponyme écrit par George R.R. Martin en 1998. Image: Wikipedia

À voir le synopsis de cette histoire, on semble bien loin des intrigues politiques des autres romans, ce qui devrait donner à la série un ton plus léger et une tournure de buddy-movie.

Le chevalier Dunk sera incarné par Peter Claffey, déjà vu dans Wreck: croisière sanglante. De son côté, le jeune Egg sera joué par Dexter Sol Ansell, un enfant de 9 ans vu dans Hunger Games: la Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur.

HBO a aussi annoncé de nouveaux noms au casting: Finn Bennett (True Detective: Night Country), Bertie Carvel (The Crown), et Sam Spruell (Fargo) qui incarneront des princes Targaryen nommés Aerion, Baelor et Maekar.

L’acteur Daniel Ings (Sex Education) a également rejoint la distribution pour incarner Ser Lyonel Baratheon tandis que l’actrice Tanzyn Crawford (Tiny Beautiful Things) jouera une marionnettiste nommée Tanselle.

Dunk et Egg… Image: Variety

…ainsi que les nouvelles têtes du Westeros: Image: Variety

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight est prévu pour fin 2025 sur HBO et sa plateforme de streaming Max, toujours indisponible en Suisse.