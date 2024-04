Jon Snow nous fait languir. Image: AP/HBO

Les fans de Jon Snow vont être déçus

Kit Harington a confirmé que le projet de spin-off consacré à Jon Snow, le personnage qu'il incarne dans la saga-culte Game of Thrones, a été abandonné.

Plus de «Divertissement»

Les fans de Game of Thrones, et en particulier ceux qui ont adoré le personnage de Jon Snow, vont devoir ronger leur frein. En effet, les médias américains avaient révélé en 2022 que HBO songeait à un spin-off consacré au personnage incarné par l'acteur Kit Harington, qui avait séduit de nombreux téléspectateurs.

Même si de nombreux fans étaient dubitatifs quant à cette suite consacrée à l'ancien membre de la Garde de Nuit, le projet a tout de même attisé une bonne dose de curiosité. Celle-ci a cependant été douchée cette semaine, puisque Kit Harington l'a annoncé lui-même au média ScreenRant: la série dérivée ne verra pas le jour.

En cause: un manque de qualité et d'inspiration au niveau du scénario. En outre, complète le site allocine.ch, il semble qu'il ait été difficile d’imaginer «une suite qui ne reposerait sur aucun écrit de George R.R. Martin, d’autant que la fin des livres (qui se démarquera de celle de la série) n’a toujours pas été publiée.»

«Nous ne voulons pas faire quelque chose qui n'en vaut pas la peine», a encore expliqué le comédien.

«Je n'aurais jamais dit oui à l'idée de développer quelque chose avec Jon Snow si je ne pensais pas qu'il y avait là quelque chose d'intéressant (...) Mais HBO se soucie beaucoup du personnage et moi aussi, et nous ne voulons pas sortir quelque chose qui va le souiller. C'est la pire chose que nous puissions faire (...)» Kit Harington, relayé par Entertainment Weekly

La réaction des internautes a été pour le moins mitigée. L'on peut en effet lire quelques «c'est dommage» sur X, mais l'on constate surtout beaucoup de haussements d'épaules. Il faut dire que le projet n'avait pas donné de signes de vie depuis son annonce.

Cependant, une lueur d'espoir persiste: Kit Harington n’exclut pas que le scénario puisse renaitre de ses cendres dans le futur, si une idée de génie venait à émerger. Mais à l’heure actuelle, «ce n'est pas dans les priorités de HBO».

Si vous n'en pouvez plus d'attendre, vous pourrez toujours vous consoler avec la saison 2 de House of the Dragon, qui débarque le 16 juin prochain. En outre, HBO a ouvert les castings pour Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge of Knight.

(jod)