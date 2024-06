Trop sage, trop larmoyant, le premier épisode de la deuxième saison de House of the Dragon, très attendu, a peiné à nous convaincre. hbo/watson

Un cunni baveux et un mort: «House of the Dragon» est déjà une déception

Après avoir été bercé par la presse américaine et ses grandes promesses de «bain de sang» et de «guerres fratricides», on découvre un premier épisode plat, fadasse et d'une lenteur exaspérante. House of the Dragon fait une entrée en matière décevante. Notre avis.

Mouchoirs à portée de main, cul calé dans le canapé, tartines de confiture en lévitation sur l'accoudoir, ce lundi soir, nous sommes prêts. Après deux longues années privé d'effusions de sang, d'inceste, de dragons, de personnages pourris jusqu'à la moelle, d'intrigues de palais immorales et de perruques peroxydées, House of the Dragon est enfin de retour pour de nouvelles aventures. Et assouvir, on l'espère, nos instincts les plus vils, les plus crades et les plus primaires.

Les attentes étaient élevées

Les médias américains s'étaient déjà fait une joie de faire monter la sauce. Nous promettant une saison 2 «choquante et classée X», «une tuerie horrible», de «nouvelles querelles fratricides» et des héritiers qui «tombent comme des mouches» dès le premier épisode. Connaissant l'esprit tordu des créateurs de Game of Thrones, capables de trucider une famille entière en l'espace d'une bouffe ou de faire jaillir de la cervelle par les orbites, on s'attend à tout. Mais surtout à du sale. Du moche.

Pour le gore, il faudra repasser. Sitôt passé le générique (toujours aussi formidable et épique), et bien qu'on renoue avec joie (et un poil de confusion, certes) avec cette nuée de personnages blonds aux noms et aux visages qui se ressemblent tous, l'épisode tombe vite à plat. Beaucoup de soupirs, de regards perdus dans le lointain, peu d'action et de sang. Rhaenyra pleure son fils, Daemon pleure l'ambition brûlante de sa femme, leur rivale Alicent pleure sur le fait que son héritier est un abruti. Bref, à Westeros, tout n'est que pleurs et apitoiements - là où il devrait être batailles, fines trahisons et calculs politiques impitoyables.

L'intrigue traîne à se mettre en place, les dialogues sont mous, et nous, on avale nos tartines sans même avoir eu besoin de détourner les yeux une seule fois. Une seule expression sur le visage.👇

En espérant que Rhaenyra retrouve un peu de son panache dans l'épisode 2.

Après deux ans d'attente, ce premier épisode prend soin de replanter le décor tout en laissant un goût de Game of Thrones sans sel. On retrouve les mêmes formules qui ont fait le succès de sa grande soeur: un petit roi tête-à-claques aux penchants autoritaires, une reine-mère vicieuse et manipulatrice, des gardes de Nuit transis de froid sur leur mur qui nous rabâchent la fin du monde imminente. Pas vraiment de première fraîcheur.

Pour pimenter tout ça, un mort et un cunnilingus particulièrement bruyant entre la détestable Alicent et l'insupportable Sir Criston Cole. Pour ce qui est du terrible «bain de sang» annoncé, oubliez. Il faudra attendre la 52e minute pour finir sur un «bête» meurtre caché à l'écran. Alors ok, on vous l'accorde, un infanticide, c'est moche. Il en faudrait plus pour heurter les sensibilités déjà bien entamées des fans aguerris de la série.

Bref, vivement lundi prochain. En espérant que ce démarrage chouinant, pleurnichard et encore désespérément moral ne laisse pas augurer du reste de la saison.