La série avait connu un succès planétaire. image: imago/Cinema Publishers Collection

«Plus loin dans la brutalité»: Le reboot de Prison Break sera sombre

Prison Break revient avec un reboot, près de neuf ans après sa conclusion. Et on en sait désormais davantage sur une version bien plus sombre que l’originale.

Imke Gerriets / watson.de

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On doit la série Prison Break, lancée en 2005, au scénariste Paul Scheuring. L'histoire - riche en rebondissements - s'est étalée sur cinq saisons. Elle met en scène deux frères au coeur de l’intrigue: Michael J. Scofield (Wentworth Miller) et Lincoln «Linc» Burrows (Dominic Purcell). Le second est accusé d’un crime grave et condamné à la peine de mort.

Son frère, Michael tentera par tous les moyens de le sortir de là. Il finira par se faire incarcérer lui-même, de son propre chef. Les quatre premières saisons ont été diffusées entre 2005 et 2009. Puis, après une longue interruption, une ultime saison a finalement été lancée en 2017.

La série a désormais fait l'objet d'un reboot, qui part dans une tout autre direction.

Nouvelle esthétique

L'annonce était tombée l'an dernier. Le site Deadline rapportait alors qu’une production indépendante, inspirée de l’univers de la série culte, était sur le feu. Elle se déroulerait dans le même univers que l'originale. Et aujourd'hui, on en sait davantage encore.

Lukas Gage fait partie des nouvelles têtes d’affiche du reboot de Prison Break. Il en parle dans un entretien à Variety, évoquant les principales différences avec la série originale. Il est notamment connu pour ses rôles dans You (2023), Smile 2 (2024) ou encore People We Meet on Vacation (2026).

De ce que l'on sait, l'acteur de 31 ans incarnera un homme politique, candidat pour la première fois au Congrès. Il a déclaré au magazine: «C’est sombre, brutal et inquiétant». Et d'ajouter:

«On rend clairement hommage à l’ancienne série, mais il s’agit d’une interprétation totalement nouvelle. Elgin entretient un lien très personnel avec cette histoire et possède sa propre vision de l’univers. On a cherché le bon équilibre: on n’essaye pas de reproduire la magie de la série originale. Mais comme ce sera diffusé sur Hulu et non sur Fox, on peut se permettre d’aller beaucoup plus loin dans la brutalité»

Le créateur impliqué dans le reboot

Elgin James est responsable du scénario du reboot et participe également à la production exécutive de l’épisode pilote. Le créateur de Prison Break, Paul Scheuring, fait lui aussi partie de l’équipe. Aux côtés de Lukas Gage, on retrouvera notamment Emily Browning (Pompeii) et Drake Rodger (Motorheads).

Quoi qu’il en soit, Lukas Gage promet l'ouverture d'un chapitre particulièrement sombre de l’univers de la série. Selon lui, le casting et les responsables du projet bénéficieront, grâce à la production pour Hulu, de nouvelles possibilités en matière de narration et surtout de représentation visuelle. La série originale continue par ailleurs de jouir d’une excellente réputation.

Une série plébiscitée

Sur IMDb, Prison Break affiche une note de 8,3 sur 10. Sur Rotten Tomatoes, les critiques professionnelles lui attribuent 61%, tandis que le public lui accorde 77%.

Concernant la cinquième saison, un commentaire publié sur une plateforme d’évaluation souligne: «J’ai été captivé du début à la fin et j’ai adoré les nombreux rebondissements inattendus. Il y avait un personnage pour chaque type de spectateur. Aucun ne ressemblait à un autre, ce qui faisait tout le charme de la série».

Un autre avis estime: «Il faut peut-être un peu de temps avant que l’intrigue ne décolle vraiment, mais croyez-moi, l’attente en vaut la peine. A la fin, vous regretterez de ne pas pouvoir regarder toute la saison d’un seul trait sur Netflix».

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour ce reboot porté par une nouvelle distribution. En attendant, les anciennes saisons restent accessibles en streaming via un abonnement à Disney+.

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)