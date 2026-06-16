Les autres marques de chips coûtent (parfois) beaucoup moins cher et tiennent (parfois) tout aussi bien la route. image: ch media

Migros, Coop, Aldi: Qui peut battre les chips paprika de Zweifel?

Nous avons mené une dégustation à l’aveugle avec le chef et influenceur Noah Bachofen. Le test a montré que les écarts, tant sur le plan du goût que de l’apparence, sont considérables.

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A l’apéro, pendant les grillades ou en ce moment, en pleine Coupe du monde de foot, les chips Zweifel sont le snack préféré des Suisses. On pourrait se dire qu'il s'agit là d'une simple impression, voire de chauvinisme, mais non, cela a été prouvé. Sur la base d’enquêtes en ligne représentatives avec 6500 participants, le fabriquant suisse de chips est régulièrement élue marque de l'année par Promarca, l’association suisse des marques. Zweifel devance ainsi de grands noms comme Victorinox, Ricola ou Ovomaltine.

Du paprika depuis plus de 60 ans

Les chips au paprika ont été lancées en 1964, à la suite d’un voyage aux Etats-Unis de Hans-Heinrich Zweifel, alors à la tête de l’entreprise. Séduit par les saveurs fumées et épicées de la sauce barbecue, une fois de retour au pays, il a cherché à mettre au point une version adaptée au goût suisse. Sa réponse a été le paprika. Bien lui en a pris, puisque depuis, le mélange d’épices tenu secret est devenu culte.

L'argument pour changer de marque et souvent d'ordre économique, car les Zweifel sont souvent plus chères que leurs concurrentes. Mais les copies peuvent-elles rivaliser avec l'original? On s'est posé la question.

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Faisons un test très sérieux

CH Media (éditeur de watson) a organisé dégustation à l’aveugle avec le chef cuisinier et influenceur Noah Bachofen ainsi que plusieurs membres de sa rédaction.

Noah Bachofen reconnaît immédiatement les chips de Zweifel. image: Sandra Ardizzone/ch media

Noah Bachofen s'avance directement. Il en est convaincu, il reconnaîtra immédiatement celles de Zweifel, «sinon je serais déçu de moi-même». Ces chips au paprika sont ses préférées. «J’y ai été accro durant toute mon adolescence», raconte le chef télévisuel alémanique.

Noah Bachofen a déjà préparé des chips lui-même. Il confie:

«Mais entre le travail que cela demande et le désordre ensuite, cela n’en vaut pas la peine, quand je sais que je peux simplement acheter un bon produit.»

Il a toutefois fait quelques exceptions toutefois, en testant de nouvelles saveurs. Avant même le lancement des chips à l’Aromat de Zweifel, en décembre 2025, il avait déjà fait des essais avec ce condiment. Zweifel s’en est alors aperçu, «et tout s’est mis en marche». Noah Bachofen, l’inventeur des chips à l’Aromat.

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Le déroulement de l'évaluation

Au total, cinq produits ont soumis à une dégustation à l’aveugle, les marques propres de Migros (M-Budget), Coop (Prix Garantie) et Denner, ainsi que Snack Fun, la marque du discounter Aldi. Sans oublier, bien sûr, les chips au paprika de Zweifel. Les chips paprika ont été évalués selon des notes de 1 (mauvais) à 6 (très bon). Celle-ci portait principalement sur leur apparence, leur texture et leur goût.

On peut tout d'abord se poser cette question presque existentielle: qu'est-ce qui fait une bonne chip au paprika? Noah Bachofen détaille:

«L’essentiel, c’est la qualité des pommes de terre. Elles doivent avoir un goût neutre, légèrement noisetté»

L’assaisonnement doit lui aussi être de qualité et bien équilibré. Le chef estime qu'un goût trop fumé est rédhibitoire. Il ajoute:

«Et des chips doivent évidemment être croustillantes, sinon il n’y a aucun plaisir»

A ses yeux, la question décisive est simple: est-ce que j'aurais envie d’en manger tout un paquet?

Les différences se trouvent dans les détails

Un coup d’œil aux ingrédients révèle que certains fabricants utilisent de l’huile de colza, tandis que d’autres utilisent de l’huile de tournesol, et certains combinent les deux. Pour Noah Bachofen, cela n’a guère d’importance:

«Peu importe l’huile utilisée. Ce qui compte, c’est qu’elle supporte bien les hautes températures. Pour la friture, j’utilise toujours de l’huile de colza.»

Mais un excès d’huile peut gâcher le plaisir. L'une de nos rédactrices n’a pas apprécié les chips du premier bol, estimant que l’huile masque aussi le goût du paprika. Pour les curieux, il s'agissait des chips Denner. Noah Bachofen explique que la fabrication de chips est un processus complexe et exigeant:

«Il faut plusieurs machines. J’ai pu le constater lors d’une visite de l’usine Zweifel. Durant la production, le timing doit aussi être parfaitement maîtrisé»

Les risques d’erreur sont donc nombreux, et les chips peuvent notamment brûler à la friture. Les consommateurs, eux, ne le pardonnent pas. Les bords des chips du quatrième bol, celles de Coop, sont parfois noircis, ce qui leur coûte des points.

Il faut que cela ressemble à des chips

Les différences visuelles sont frappantes. Deux produits seulement, ceux de Zweifel et d’Aldi, affichent une belle couleur orange, tandis que les autres paraissent trop jaunes, voire pâles. Côté croustillant, toutes les chips obtiennent de bons résultats, à l’exception de celles du quatrième bol, Coop, et du cinquième, Aldi. Un journaliste tranche:

«Ça reste collé aux dents, c’est rédhibitoire»

Sur le plan gustatif, les chips du deuxième bol, celui de Zweifel, ont convaincu le plus, grâce à une saveur de paprika équilibrée, sans être trop agressive.

Lors de sa première dégustation, un collègue a toutefois jugé ces chips «fadasses», avant de revoir son avis après avoir goûté les autres produits à l’aveugle. Sur le plan du goût, Aldi s'est bien défendu et est ainsi parvenu à remonter dans le classement.

Les écarts de saveur ont toutefois été jugés importants. Dans le goût censé être au paprika, nos collègues ont trouvé de tout, des notes aigres-douces aux arômes végétaux, en passant par des notes fumées particulièrement marquées.

Les résultats

Les avis sont en revanche plus partagés concernant le produit de Denner, classé troisième alors qu'il était le moins cher. Certains testeurs le jugent plutôt fade et regrettent un goût de paprika trop discret, tandis que Noah Bachofen le qualifie de «solide». Un rédacteur va même jusqu’à s’enthousiasmer: «J’en rachèterai. Elles sont croustillantes et bien assaisonnées.»

Le produit Prix Garantie de Coop n’a, lui, convaincu personne, en raison d’un arrière-goût difficile à identifier et d’une couleur jugée trop vive.

Prix garantie paprika

Note de l'expert: 4

Note de la rédaction: 3

Prix: 0,96 franc pour 100 g

Description : Couleur criarde donnant une impression artificielle. Bords parfois brûlés. Texture caoutchouteuse et croquant trop dur. Arrière-goût artificiel difficile à identifier et sensation étrange en bouche. Le goût de la pomme de terre et du paprika est à peine perceptible, voire absent.

: Couleur criarde donnant une impression artificielle. Bords parfois brûlés. Texture caoutchouteuse et croquant trop dur. Arrière-goût artificiel difficile à identifier et sensation étrange en bouche. Le goût de la pomme de terre et du paprika est à peine perceptible, voire absent. Commentaires: «Une couleur repoussante», «Beaucoup trop salées, mais pas assez épicées», «Un croquant bizarre», «Ça colle aux dents», «Super artificielles».

Snack Fun paprika

Note de l’expert: 4,5

Note de la rédaction: 4,75

Prix: 0,96 franc pour 100 g

Description: Belle couleur, homogène et réussie, mais texture un peu caoutchouteuse. Goût de paprika bien marqué.

Commentaires: «Un bon mélange d’épices», «Agréables en bouche», «Texture trop élastique, il faut énormément mâcher», «Rappellent les légumes, surtout le poivron».

Chips au paprika Denner

Note de l’expert: 4,5

Note de la rédaction: 4,75

Prix: 0,94 franc pour 100 g

Description: Aspect réussi, quoique légèrement pâle. Chips fines et croustillantes. Saveur plutôt douce, avec peu de paprika, mais des notes fumées et une légère touche piquante. Un produit solide.

Commentaires: «Elles me lasseraient assez vite», «Trop grasses», «Pour moi, c’est le grand gagnant, je les recommande sans hésiter».

Les chips M-Budget s’emparent de la deuxième place, de justesse devant Aldi et Denner. La saveur douce de paprika des chips Migros a été jugée correcte par l’ensemble des dégustateurs.

Leur apparence et, dans certains cas, leur texture ont en revanche été critiquées. Les chips seraient coupées un tout petit peu trop épaisses.

M-Budget paprika

Image: Migros

Note de l’expert: 5

Note de la rédaction: 4,5

Prix: 0,96 franc pour 100 g

Description: Aspect correct, mais couleur trop jaune. Goût satisfaisant, avec des notes fumées qui prennent le dessus sur le paprika. Bon niveau de croustillant.

Commentaires: «Un peu trop sucrées», «Elles gagneraient à avoir davantage de paprika», «Elles rappellent la sauce barbecue», «Elles sont correctes».

Les chips de Zweifel décrochent sans difficulté la première place. Noah Bachofen les a reconnues immédiatement lors de la dégustation à l’aveugle. Elles sont toutefois, de loin, les plus chères du comparatif. «Elles valent leur prix», s’accordent à dire tous les participants.

Zweifel

Note de l’expert: 5,75

Note de la rédaction: 5,25

Prix: 2,13 francs pour 100 g Description: chips fines, à la couleur parfaitement maîtrisée.

Excellent croustillant et texture très réussie. Assaisonnement optimal. Les saveurs du paprika comme de la pomme de terre ressortent clairement.

Commentaires: «Bien croustillantes», «Pas assez relevées», «Elles fondent rapidement en bouche, je pourrais facilement en manger tout un paquet».

Conclusion de Noah Bachofen:

«Pour moi, Zweifel reste le premier choix, mais il est bon de savoir que les marques propres peuvent rivaliser. Celles de Migros et de Denner, en particulier, sont à mon avis de très bonnes chips offrant un excellent rapport qualité-prix, même si elles n’atteignent pas le niveau de Zweifel.»

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