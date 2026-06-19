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Mondial: la célébration polémique de Xhaka contre la Bosnie

Vidéo: twitter

Xhaka explique sa célébration polémique

Le capitaine de l'équipe de Suisse a eu un geste aussi surprenant qu'inhabituel, jeudi après son goal contre la Bosnie. Il est revenu dessus après le match.
19.06.2026, 00:4819.06.2026, 00:48
Yoann Graber
Yoann Graber

La Nati a battu la Bosnie (4-1) jeudi soir, à la Coupe du monde, et a ainsi fait un grand pas vers les 16es de finale. Un gros soulagement, après le premier match décevant contre le Qatar (1-1).

Face aux Bosniens, le capitaine Granit Xhaka a été beaucoup plus percutant que contre les Qataris: ses passes – sa qualité première – ont été beaucoup plus tranchantes, cassant les lignes adverses. Et il a marqué. Le but du 4-1, à la 97e minute. Sur un penalty parfaitement exécuté, qui n'a laissé aucune chance au gardien Nikola Vasilj.

Mais ce qui a surtout frappé sur cette séquence, c'est la célébration de Xhaka. Plutôt que d'exprimer sa joie ou sa satisfaction, le Bâlois a fait plusieurs fois le même geste avec sa main: celui qui demande à quelqu'un de fermer sa bouche. De se la coincer.

La séquence en vidéo

Vidéo: twitter

Durant la semaine, avant ce duel crucial, la presse suisse a parlé de tensions au sein de l'équipe à cause des critiques publiques de Xhaka, qui ont suivi les deux derniers matchs décevants de la Nati (l'ultime match de préparation contre l'Australie et l'entrée en lice dans ce Mondial contre le Qatar).

Citant des sources proches de la Nati, Blick – repris par watson – a évoqué des critiques «toxiques» du capitaine, qui auraient énervé plusieurs joueurs.

L'affaire en question👇

«Toxiques»: les critiques de Xhaka énervent des joueurs de la Nati

Comme on pouvait l'imaginer, ce geste polémique de Granit Xhaka pour fêter son but était visiblement destiné à la presse suisse, comme l'a fait comprendre son auteur après le match au micro de la RTS.

Le numéro 10 de la Nati a d'abord balayé la question du journaliste Olivier Dominik, qui lui demandait la signification de cette célébration:

«Je ne fais aucun commentaire»

Mais l'intervieweur de la chaîne publique romande a insisté: «C'était contre la presse, contre les gens qui parlent trop?» La réponse de Xhaka:

«J'ai bientôt 34 ans, et ce que dit la presse ne m'a jamais intéressé. Je passe à travers (ce qu'elle écrit), dans le bon comme dans le mauvais. La Suisse me connaît: avec un peu de provocation, d'agitation. Je crois que j'ai besoin de cela. Je le dis encore une fois: quand on me provoque, ma réponse vient sur le terrain.»

Le compte rendu du match👇

La Nati bat la Bosnie et fait un grand pas vers les 16es de finale

Cette affaire des «critiques toxiques» n'a donc pas empêché la Suisse de réaliser un excellent résultat, ce jeudi. Et c'est vrai: Granit Xhaka a répondu sur le terrain face à la Bosnie.

On espère désormais que le capitaine et ses coéquipiers rééditent plusieurs fois une telle prestation dans ce Mondial. A commencer par mercredi prochain face au Canada, dans leur dernier match de groupe.

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