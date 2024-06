Zorro est de retour

Oui, Chef! «The Bear» se dévoile un peu plus avant sa diffusion

Au casting, Jean Dujardin va donner la réplique à Audrey Dana qui incarne son épouse à l’écran, ainsi qu'à Salvatore Ficarra qui joue son fidèle compagnon Bernardo. On retrouve également André Dussollier, Éric Elmosnino et Grégory Gadebois dans le rôle du sergent Garcia.

Le tournage s’est déroulé dans le sud de l’Espagne, comme de nombreux vieux westerns, afin d’être au plus près du monde imaginaire créé par le père de Zorro, Johnston McCulley, en 1919. La petite ville de Los Angeles de l'époque a été entièrement reproduite pour les besoins de la série.

Dans cette série produite par Paramount+, la star du cinéma français campe le rôle-titre et incarne un Don Diego de la Vega vieillissant qui reprend l'épée 20 ans après l'avoir rangée.

Si les fans d'OSS 117 se rappellent d'un Jean Dujardin merveilleux en Robin des bois dans Rio ne répond plus, ils ne seront pas dépaysés en le voyant enfiler le masque de Zorro.

