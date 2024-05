Carmy (Jeremy Allen White) est de retour derrière les fourneaux. Image: FX

Oui, Chef! «The Bear» se dévoile un peu plus avant sa diffusion

Prévu pour 28 juin prochain, la troisième saison de la série The Bear se montre dans une bande-annonce qui promet un cauchemar en cuisine.

Plus de «Divertissement»

The Bear, la série récompensée qui collectionne les Emmy Awards et les Golden Globes, est de retour pour une troisième saison, à voir le 28 juin sur la plateforme de streaming Disney+. La firme aux grandes oreilles vient de diffuser une bande-annonce qui donne le ton, avec un chaos culinaire plus intense que jamais.

Vidéo: watson

Dans cette nouvelle fournée d'épisodes, Carmen «Carmy» Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) et Richard «Richie» Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) ont réussi à transformer leur sandwicherie en établissement gastronomique et tentent désormais de le hisser au rang des restaurants les plus prestigieux.

Un combat quotidien quasiment perdu d’avance afin de maintenir le bateau à flot dans le secteur impitoyable de la restauration. On retrouve tous les éléments qui font le sel de la série: un montage nerveux, une ambiance tendue sous forme de gazière prête à exploser à tout moment et un Carmy à bout de souffle. Un cauchemar en cuisine qui est loin d'être terminé, pour notre plus grand plaisir.

À propos de la première saison… «The bear»: la meilleure série de l'année est un cauchemar en cuisine