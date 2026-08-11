Les Jonas Brothers retournent dans leur camp de vacances adoré, Camp Rock. Image: disney

Les Jonas Brothers et Demi Lovato sont de retour dans «Camp Rock 3»

Ce vendredi, un nouvel opus de la célèbre franchise Camp Rock sort sur Disney+. Les Jonas Brothers et Demi Lovato sont de nouveau de la partie, mais cette fois-ci uniquement dans des rôles secondaires.

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En 2008, Camp Rock a propulsé les Jonas Brothers (ainsi que Demi Lovato) sur le devant de la scène. Plus de quinze ans plus tard, ils font leur grand retour dans un tout nouveau film.

Nick, Joe et Kevin ont une mission: la première partie de leur prochaine grande tournée ayant annulé sa participation, ils partent en quête de remplaçants. Et c'est parmi les jeunes talents du camp qu'ils espèrent dénicher la perle rare. Pour les participants, dont les Jonas Brothers sont les idoles, il s'agit d'une opportunité en or à ne pas manquer, mais aussi d'un défi qui va mettre leurs amitiés à rude épreuve.

Dans Camp Rock 3, les Jonas Brothers (Nick, Joe et Kevin) ne se contentent pas de jouer leurs propres rôles devant la caméra: ils occupent également le poste de producteurs.

2008 VS 2026: Les Jonas Brothers dans Camp Rock. Image: disney

Ce n'est que tout récemment qu'a été confirmée la participation de Demi Lovato, qui fera une apparition et reprendra son rôle de Mitchie Torres. Jusqu'alors, on savait uniquement qu'elle officierait comme productrice exécutive, sans pour autant apparaître à l'écran.

Demi Lovato avait 15 ans lors du premier film Camp Rock. Image: disney

Autre visage familier de retour: Maria Canals-Barrera, qui interprète Connie, la mère de Mitchie. Elle n'est plus une simple cuisinière, mais occupe désormais le poste de directrice du camp. Du côté des nouveaux arrivants dans la franchise, on retrouve Liamani Segura (Sage), Malachi Barton, Lumi Pollack, Sherry Cola, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts et Ava Jean.

«Nous ouvrons la voie à la nouvelle génération pour qu'elle puisse briller de mille feux, comme elle le mérite», a confié Demi Lovato dans le podcast de Kylie Kelce à propos de ce troisième volet.

«Et c'est vraiment enthousiasmant de voir une nouvelle génération emboîter nos pas»

Une nouvelle génération prend les commandes de Camp Rock. Image: disney

Lors de sa première en 2008, Camp Rock s'est hissé au rang de deuxième téléfilm original du Disney Channel le plus regardé de tous les temps. Il occupe encore aujourd'hui la troisième place du classement, juste derrière High School Musical 2 et Les Sorciers de Waverly Place, le film. Il a été suivi en 2010 par Camp Rock 2: Le Face-à-face, qui a été le plus grand succès de l'année sur Disney Channel. Au total, les films de la saga Camp Rock cumulent à ce jour plus de 535 millions d'heures de visionnage.

«Camp Rock 3» sera disponible sur Disney+ dès le 14 août.

Et voici le trailer:

Vidéo: watson

(cmu)