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Blasé du chaud? Ces 25 mèmes vont vous faire rire

Blasé du chaud? Ces 25 mèmes vont vous faire rire

La Suisse continue d'avoir chaud, très chaud, les ventilateurs tournent à plein régime et les glaçons ont tous déjà rendu l’âme. Puisqu’on ne peut pas encore commander la pluie, autant se rafraîchir avec ce que les internautes font de mieux: tourner la canicule en dérision.
07.08.2026, 05:3107.08.2026, 05:31

Il y a ceux qui s’enferment dans les rayons frais du supermarché, ceux qui dorment en étoile devant un ventilateur… et ceux qui transforment leur souffrance en mèmes. Sur X, les blagues sur la chaleur fleurissent presque aussi vite que les alertes météo.

Nous avons sélectionné les 25 plus drôles (et les plus douloureusement réalistes). Courage: selon les prévisions, on devrait finir par retrouver une température compatible avec la survie.

Il a plus de chance de fondre que de griller ce sandwich.

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Bild: twitter
Malgré la canicule, il fait 6°C dans ce lieu insolite en Suisse

On est tous en hypervigilance (et hypersaoulés).

On essaie tous de s'adapter à notre nouvelle vie...

Face palm🤦‍♀️

Nous sachons☝️

En voilà une idée.

A chacun ses solutions...

Canicule: C'est encore l'enfer samedi, mais c'est bientôt fini

Attention aux retombées...

Vivement l'automne.

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Bild: twitter
«Moi qui traverse ce putain d'été chaud en attendant Halloween.»

Avouez: on a tous hésité à aller dans un magasin aujourd'hui, juste pour se taper deux minutes de frais...

Quand tu attends à un passage piéton en plein soleil:

hitewelle europa tweets
Bild: twitter

On va tous déménager à Berne.

On risque pas d'oublier.

Le capitaine n'est pas au bout de ses peines.

Moi quand il fait plus de 35 degrés:

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Guide de survie:

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Bild: twitter
COMMENT SURVIVRE A UNE VAGUE DE CHALEUR
- Restez hydraté
- Offrez-vous une glace
- Démantelez l'industrie des combustibles fossiles qui brûle littéralement la planète pour le profit à court terme d'une petite classe capitaliste
- Mettez des vêtements amples

Même les toilettes tombent dans les pommes.

hitzewelle
Bild: twitter

Lol.

Le bonheur!

Oh no!

twitter
bild: twitter
La race humaine: «C'est l'été le plus chaud de ma vie.»

La planète: «Non, c'est l'été le plus froid du reste de votre vie.»

Au moins une bonne nouvelle:

La météo à la télé, c'est devenu un jeu vidéo ou quoi?

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bild: twitter

Hydratez-vous!

hitzewelle
Bild: twitter

Les montres molles de Dali savaient...

twitter
Bild: twitter

Nous tous dès qu'on aperçoit un petit bout de nuage gris:

(smi)

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Les glaciers du fjord Drygalski à l'extrémité sud de la Géorgie du Sud, en Antarctique.
source: universal images group editorial / reda&amp;co
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