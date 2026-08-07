Blasé du chaud? Ces 25 mèmes vont vous faire rire
Il y a ceux qui s’enferment dans les rayons frais du supermarché, ceux qui dorment en étoile devant un ventilateur… et ceux qui transforment leur souffrance en mèmes. Sur X, les blagues sur la chaleur fleurissent presque aussi vite que les alertes météo.
Nous avons sélectionné les 25 plus drôles (et les plus douloureusement réalistes). Courage: selon les prévisions, on devrait finir par retrouver une température compatible avec la survie.
Il a plus de chance de fondre que de griller ce sandwich.
On est tous en hypervigilance (et hypersaoulés).
Symptôme de la canicule qui bz le cerveau :— LimuluTV 🍜 (@LimuluTV) June 27, 2026
Passer sa nuit à checker la température extérieure toutes les 5 minutes pour savoir si on peut ENFIN ouvrir la fenêtre et choper 1°C de fraîcheur. 😭 pic.twitter.com/0rVF4C81LI
On essaie tous de s'adapter à notre nouvelle vie...
J’ai mis la clim tellement à fond que je suis allé me faire un thé pour me réchauffer pic.twitter.com/L7WdWLZURx— sainteté pépé (@_saintete_pepe) June 24, 2026
Face palm🤦♀️
Cette scène à la télé britannique est digne de "Don't Look Up" #Canicule pic.twitter.com/KJK308ALXF— Le HuffPost (@LeHuffPost) July 20, 2022
Nous sachons☝️
#NousSachons #canicule (redif) pic.twitter.com/VihBTUMNS3— Complots Faciles (@ComplotsFaciles) July 18, 2022
En voilà une idée.
Moi quand c'est la canicule 😂🤣🤣 #humour #canicule pic.twitter.com/8JHWlAMZ1N— Dr. René Deckard 🚀🌕 (@LeanJoiisDaWZRD) July 19, 2022
A chacun ses solutions...
Ma solution contre la canicule. Résultat : 33 degrés seulement dans l’espace de vie ! Et en plus, ça laisse une agréable odeur dans la pièce 🤗 pic.twitter.com/fIuwBvBzdd— Dat Politiques (@CTosomo) June 26, 2026
Attention aux retombées...
Quand tu passes de 40 à 24 degrés Celsius !!!! 😂🤣#Canicule #Chaleur 🥵 #RéchauffementClimatique #DérèglementClimatique #UrgenceClimatique🚨#NoPlanetB #PasDePlanèteB 🌍 😉😊🚯🚮♻️❣️ pic.twitter.com/RdmR1SgYmq— Nicolas Lebreton (@NicosBossisFCN) June 27, 2026
Vivement l'automne.
Avouez: on a tous hésité à aller dans un magasin aujourd'hui, juste pour se taper deux minutes de frais...
🚨🇫🇷 CANICULE : À PARIS, UN IKEA SE TRANSFORME EN REFUGE CLIMATISÉ.— Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) June 27, 2026
Scène insolite en pleine vague de chaleur : dans un magasin IKEA parisien, les lits, canapés et fauteuils sont pris d’assaut… non pas pour être testés, mais pour permettre aux visiteurs de rester au frais sous… pic.twitter.com/hKrpD30V37
Quand tu attends à un passage piéton en plein soleil:
On va tous déménager à Berne.
vive la suisse au moins ils canent pas sous 39 degrés dans des appartements pas climatisés https://t.co/JLwRtlDwZr— 𝖈𝖆𝖘𝖘 🍉 (@as_rgt) June 26, 2026
On risque pas d'oublier.
Alerte, orange, canicule penser à vous hydrater 🍾🥵😂 #alerteorange #canicule #chaleur #hydratation #meteo #parody @guillaume0623 pic.twitter.com/dSndVN6MDu— Le PIAF HUMORISTE (@FortunaStephane) June 25, 2026
Le capitaine n'est pas au bout de ses peines.
Crédit : @gannnesh #canicule pic.twitter.com/d0Nc01webf— Mélanie Vogel (@Melanie_Vogel_) July 18, 2022
Moi quand il fait plus de 35 degrés:
Guide de survie:
- Restez hydraté
- Offrez-vous une glace
- Démantelez l'industrie des combustibles fossiles qui brûle littéralement la planète pour le profit à court terme d'une petite classe capitaliste
- Mettez des vêtements amples
Même les toilettes tombent dans les pommes.
Lol.
#canicule, ON NOUS MENT !!!! #NousSachons pic.twitter.com/aRE7rXvSnM— Complots Faciles (@ComplotsFaciles) July 19, 2022
Le bonheur!
“Quand tu traverses un terrain équipé avec l'arrosage automatique” #canicule pic.twitter.com/RuoYBUZ1Ic— Capitaine Flam 🔥🚀🇺🇦 (@CapitaineFlam4) July 18, 2022
Oh no!
La planète: «Non, c'est l'été le plus froid du reste de votre vie.»
Au moins une bonne nouvelle:
La canicule a du bien parfois, même les radars ont des insolations.#canicule pic.twitter.com/mbnfrvA5qJ— Ƥ𝐫𝐮𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬 👠 (@Prunelles_2) July 20, 2022
La météo à la télé, c'est devenu un jeu vidéo ou quoi?
Hydratez-vous!
Les montres molles de Dali savaient...
Nous tous dès qu'on aperçoit un petit bout de nuage gris:
Y’A LA PLUIE Y’A LA PLUIE Y’A LA PLUIE FINITO LA CANICULE !!!!!#canicule pic.twitter.com/1VeMam1WFg— thesia (@thesialpv) June 27, 2026
(smi)