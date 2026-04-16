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Le tournage de la saison 4 de «The White Lotus» a commencé

Les premières scènes de The White Lotus ont été tournées, ce mercredi 15 avril, sous la direction de Mike White.
Les premières scènes ont été tournées, ce mercredi 15 avril, sous la direction de Mike White.image: hbo

Le tournage de «The White Lotus» a démarré et voici ce que l'on sait

Cette fois-ci, ça y'est! Le tournage de la très attendue quatrième saison de la série qui mêle débauche de luxe et riches touristes tourmentés vient de démarrer dans le sud de la France. Casting, lieux précis du tournage... On fait le point.
16.04.2026, 11:5916.04.2026, 11:59

On l'attend avec presque autant d'impatience que nos prochaines vacances à la mer, un Spritz dans une main et un bouquin dans l'autre: la saison 4 de The White Lotus est sur les rails et son tournage vient tout juste de démarrer, selon HBO Max mercredi. Il devrait se poursuivre tout l'été jusqu'en octobre, selon Deadline, laissant présager une diffusion en fin d'année, ou début 2027.

Pour rappel, la série prendra place entre les oliviers et les cyprès de la Côte d'Azur, dont Cannes, Saint-Tropez et Monaco, avec une poignée de scènes filmées à Paris. Quant aux hôtels mis à l'honneur cette saison, citons l'Airelles Château de la Messardière (rebaptisé le «White Lotus du Cap» dans la série) et l'iconique Hôtel Martinez (qui prendra le nom de «White Lotus de Cannes»).

Voici l'hôtel sublime où se déroulera la 4e saison de «White Lotus»

A noter que le Festival de Cannes, qui se déroulera cette année du 12 au 23 mai, jouera un rôle tout particulier dans l'intrigue.

«La quatrième saison suivra un nouveau groupe de clients et d'employés de l'hôtel White Lotus pendant une semaine, en plein Festival de Cannes»
HBO, dans un communiqué qui manque
cruellement de détails
Après Hawaï, l'Italie et la Thaïlande, The White Lotus se déroulera en France, dans ce somptueux 5 étoiles.
Après Hawaï, l'Italie et la Thaïlande, The White Lotus se déroulera en France, dans ce somptueux 5 étoiles.image: Airelles Château de la Messardière

Une autre célèbre actrice confirmée

En ce qui concerne le casting, si le nom de plusieurs célébrités a déjà été validé depuis des mois, parmi lesquels ceux de Helena Bonham Carter, Vincent Cassel et Steve Coogan, d'autres ont été révélés plus récemment, comme celui de l'actrice Heather Graham.

Il a été confirmé que Heather Graham a rejoint la distribution de The White Lotus.
L'actrice Heather Graham (Scrubs, Californication, Very Bad Trip), 56 ans, a été confirmée au casting. WireImage

Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani et Nadia Tereszkiewicz viennent compléter la distribution de cette quatrième saison. Un mélange aussi éclectique que joyeux de stars internationales, de nouveaux visages et de révélations internationales en puissance.

Sans oublier une certaine Laura Smet, qui fera son grand retour sur petit écran. Si aucune information n’a filtré pour le moment sur le rôle incarné par la fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye, nul doute que ses incursions, que ce soit sous forme d'une employée d'hôtel ou d'une habitante du coin, ne manqueront pas de semer la zizanie dans le petit monde feutré des riches et puissants. (mbr)

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