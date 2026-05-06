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The Bear: Cet épisode surprise laisse présager le pire

The Bear vient de sortir un épisode flashback surprise.
Dévoilé mardi à la surprise générale, cet épisode de The Bear met en scène le personnage de Richie et son cousin, Mikey, disparu avant les évènements de la première saison.image: fx

Cet épisode surprise de «The Bear» laisse présager le pire

Un épisode de la célèbre série culinaire The Bear a été mis en ligne mardi à la surprise générale sur les plateformes Hulu et Disney+. Toutefois, sa fin brutale laisse craindre de lourdes conséquences pour la future saison.
06.05.2026, 16:5706.05.2026, 16:57

A quelques semaines de sa cinquième et ultime saison, prévue pour cet été, la savoureuse série The Bear nous met déjà l'eau à la bouche en dévoilant un épisode surprise. Situé avant les évènements de la première saison, ce flash-back suit les aventures de Richie et Mikey, à l'occasion d'un voyage en voiture de Chicago jusqu'à Gary, dans l'Indiana, afin de livrer un colis.

L'épisode, baptisé «Gary», explore la relation complexe entre les deux meilleurs amis de longue date, tandis qu'ils s'arrêtent dans des restaurants locaux, jouent au basket, consomment de la cocaïne, picolent et partagent des confessions profondes sur leur vie et leur état mental.

The Bear vient de sortir un épisode flashback surprise
Les deux cousins se lancent dans un road-trip bancal qui dévoile leur proximité.image: fx

Seul problème: Richie doit absolument rentrer chez lui avant 17h15 car sa femme de l'époque, Tiffany, enceinte jusqu'aux dents, croit à une superstition familiale selon laquelle elle accouchera de leur fille à cette heure-là.

L'épisode est d'ores et déjà disponible sur Disney+.

⚠️Maintenant, attention, place aux spoilers!⚠️

Comme le rappelle Page Six, cet épisode (si vous ne l'avez pas encore vu, c'est le moment d'arrêter votre lecture pour ménager la surprise), s'achève de manière abrupte, avec de possibles lourdes implications pour la saison 5.

Alors que le flash-back se conclut sur une scène tendue entre Richie et Mikey, assis côte à côte en silence au volant de leur voiture, la scène suivante montre Richie, seul cette fois-ci, le regard triste fixé sur le siège passager, vide, à côté de lui. Dans la chronologie de la série, on suppose que Mickey est mort; le personnage ayant mis fin à ses jours avant le début de la première saison.

Pour les fans de Carmel, désolé! Mais le chef n'apparaît pas dans l'épisode.
Pour les fans de Carmel, désolé! Mais le chef n'apparaît pas dans l'épisode.image: fx

L'instant d'après, Richie se retrouve percuté de plein fouet par un autre véhicule. L'accident semble brutal et son sort reste incertain. Aucun repère temporel à l'écran ne nous indique précisément quand il se produit. Cependant, étant donné que le personnage n'est pas gravement blessé au cours des quatre premières saisons, il semble logique de supposer que sa voiture a été percutée latéralement peu avant la saison 5.

La nouvelle saison de «The Bear» a perdu sa recette magique

S'il survit, spécule Page Six, Richie sera probablement affublé de béquilles au cours de cette saison... au minimum. Dans tous les cas, la réponse est imminente: la saison 5 de The Bear devrait être diffusée en juin, à une date encore indéterminée. Patience! (mbr)

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