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Ces 22 cartables vont vous renvoyer sur les bancs de l’école

Es ist wieder Schulbeginn! Damals noch vermehrt mit Fell-Theks
Les enfants reprennent le chemin de l’école – autrefois, le plus souvent avec des cartables en fourrure. image: archives eth
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Ces 22 cartables vont vous renvoyer directement sur les bancs de l’école

La rentrée, c’était aussi le moment d’exhiber fièrement son cartable tout neuf. En peau de vache, estampillé Scout ou couvert de chevaux et de porte-clés Diddl: retour sur ces modèles qui ont marqué des générations d’écoliers suisses.
12.08.2026, 05:3212.08.2026, 05:32
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Les longues vacances d’été sont terminées: pour beaucoup de petits, c’est aujourd’hui le retour à l’école – ou leur toute première rentrée. Vous vous souvenez, à l’époque? Quand vous vous réjouissiez encore d’aller à l’école et que vous exhibiez fièrement votre cartable? Pour faire monter encore un peu la nostalgie, voici quelques-uns des cartables les plus iconiques d’autrefois.

Commençons par un classique suisse: le cartable en fourrure.

Der erste Schultag in Ostermundigen bei Bern, aufgenommen im Jahr 1958. Drei Knaben mit ihren neuen Scvhultornistern schreiten auf das Schulhaus zu. Siehe dazu den originalen vierseitigen Bildbericht ...
Le premier jour d’école à Ostermundigen, près de Berne, photographié en 1958.Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Ce cartable, souvent fabriqué en peau de vache ou de veau, s’est retrouvé pendant des décennies sur le dos des enfants.

Ein Schueler mit einem Schultornister am ersten Schultag im Kanton Basel-Stadt auf dem Pausenplatz vor dem Schulhaus Gottfried Keller in Basel am Montag, 14. August 2017. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)
Image: KEYSTONE

Le terme allemand «Ranzen», qui désigne le cartable, a d’ailleurs bel et bien un lien avec le ventre de la vache: autrefois, on utilisait pour fabriquer un cartable une longue pièce de cuir bovin particulièrement souple provenant de la région du ventre.

Une photo d’une séance de shopping pour acheter un cartable à la fin des années 1960:

=== AUS DER ORIGINALLEGENDE === &amp;quot;Am Tag vor Schulbeginn sind Mutter und Grossmutter mit den Kindern ins Spezialgeschaeft gegangen, um den Schultornister zu kaufen. Bei den Buben ist derjenige ...
Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

La description de l’image indique: «La veille de la rentrée scolaire, la mère et la grand-mère sont allées avec les enfants dans un magasin spécialisé pour acheter le cartable. Chez les garçons, le modèle avec un rabat en peau de phoque est privilégié, tandis que les filles choisissent en fonction de leur couleur préférée. […]» Photo prise en avril 1969 à Zurich.

Voici justement le fameux cartable en peau de phoque:

=== AUS DER ORIGINALLEGENDE === &amp;quot;Sein Stolz: Der Seehundfell-Schultornister! Zur Schuelerschar hat sich auch ein Ghanese gesellt. Der afrikanische Vater weilt im schwarzen Erdteil und die Mut ...
Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Il fallait évidemment aussi une trousse pour ranger ses beaux crayons…

=== AUS DER ORIGINALLEGENDE === &amp;quot;Am Tag vor Schulbeginn sind Mutter und Grossmutter mit den Kindern ins Spezialgeschaeft gegangen, um den Schultornister zu kaufen. Bei den Buben ist derjenige ...
Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Ou encore ceux-ci: des cartables en fourrure en 1999.

Marco (Links) versteckt sich sicherheitshalber hinter dem Schulranzen, Lowis (rechts) wartet vorerst mal ab: Schulanfang im Kanton Zuerich, photographiert im Zuercher Scherrschulhaus, Montag, 23. Augu ...
Rentrée scolaire dans le canton de Zurich, photographiée à l’école Scherr de Zurich.Image: KEYSTONE

La fourrure n’était évidemment pas obligatoire: voici deux modèles sobres des années 1950 et 1960.

Zum Schulbeginn: Theks von damals
Image: kleinanzeigen

Pendant des décennies, on pouvait également opter pour ce genre de modèle très chic:

Schulthek Schweiz
Image: tutti

L’évolution du cartable en fourrure a ensuite donné quelque chose comme le modèle visible à gauche sur cette photo:

Bub am ersten Schultag, aufgenommen 1998. Tausende von sechs- und siebenjaehrigen Kindern nehmen in diesen Tagen im August 1999 zum ersten Mal den Weg zur Schule oder zum Kindergarten unter die Fuesse ...
Des garçons lors de leur premier jour d’école, photographiés en 1998.Image: KEYSTONE

Avec nos salutations affectueuses à Chrigi. Son cartable clown est cool lui aussi!

Les cartables en fourrure ont ensuite fini par passer quelque peu de mode, pour le plus grand bonheur des bovins et des phoques.

Puis sont arrivés – et les Chrigi des années 1980 et 1990 les connaissent très bien – les cartables Scout

Scout
Voici un exemplaire des années 1980.Image: facebook

Il y en avait de toutes les couleurs et de toutes les formes:

Das &amp;quot;Schulprojekt 21&amp;quot;. Kinder der Unter- und Mittelstufe im Schulhaus Luchswiesen in Zuerich Schwamendingen haben Computer im Unterricht integriert, aufgenommen am 20. September 2000 ...
Image: KEYSTONE

A partir des années 1990, si vous n’aviez pas de cartable Scout, vous ne faisiez pas partie des élèves cool de première année.

Et voici quelques cartables tirés d’un catalogue.

Schul Thek
Image: Tiktok

Ah, les bons vieux motifs des années 1980 et 1990.

Schultheks
Image: facebook

Qui se souvient encore de McNeill?

Schultheks
Image: facebook

Autre marque (Herlitz), même cartable rectangulaire:

Thek
Image: ebay

Pour les fans de chevaux, chez Funki:

Coole Theks für mehr Nostalige beim Schulbeginn
Image: ricardo

Les motifs avec des chevaux sont d’ailleurs toujours extrêmement populaires aujourd’hui:

Aeltere Schuelerinnen und Schueler stehen zur Begruessung fuer eine Erstklaesslerin Spalier, zum Auftakt ins neue Schuljahr an der Primarschule Volta in Basel, am Montag, 12. August 2024. (KEYSTONE/Ge ...
Ecole primaire Volta de Bâle, lundi 12 août 2024.Image: KEYSTONE

Apparemment, le kitsch ne connaît aucune limite:

Fragende Blicke von Erstklaesslern am ersten Schultag in Zuerich am Montag, 20. August 2007. Fuer Tausende von Kindern hat heute in Zuerich der Ernst des Lebens begonnen. (KEYSTONE/Walter Bieri) Firs ...
Des élèves de première année lors de leur premier jour d’école à Zurich, en août 2007.Image: KEYSTONE

Depuis la fin des années 1990, il était également important d’avoir un joli porte-clés accroché à son cartable.

Erstklaessler auf dem Weg zum Schulhaus, am Montag, 9.August 2004 in Schwarzenburg. Die Kinder erhalten im Gebiet des Polizeikonkordats Nordwestschweiz farbige Basketballmuetzen, welche einen Beitrag ...
Image: KEYSTONE

Les petites peluches Nici étaient particulièrement recherchées.

Erstklaessler auf dem Weg zum Schulhaus, am Montag, 9.August 2004 in Schwarzenburg. Die Kinder erhalten im Gebiet des Polizeikonkordats Nordwestschweiz farbige Basketballmuetzen, welche einen Beitrag ...

Ou, bien sûr, les souris Diddl.

Et puis, fini de rigoler:

Quand on passait dans les classes supérieures, il fallait quelque chose de plus cool.

Image
Image: racoon

Ou quelque chose comme ça:

Schulthek
Image: ricardo

Ultra cool.

Kinder auf dem Schulweg am Montag, 18. August, 2008 in Stans. In den meisten Kantonen und Gemeinden der Schweiz beginnt heute nach den langen Sommerferien die Schule wieder, und es sind vermehrt unerf ...
Des enfants sur le chemin de l’école, le lundi 18 août 2008 à Stans.Image: KEYSTONE
Ce ne sont évidemment pas tous les cartables qui ont existé. Et maintenant, vous nous montrez le vôtre?
Direction les commentaires!

Bonus:

Schultheks
Image: reddit
Vidéo: watson

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