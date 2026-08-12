Les enfants reprennent le chemin de l’école – autrefois, le plus souvent avec des cartables en fourrure. image: archives eth

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Ces 22 cartables vont vous renvoyer directement sur les bancs de l’école

La rentrée, c’était aussi le moment d’exhiber fièrement son cartable tout neuf. En peau de vache, estampillé Scout ou couvert de chevaux et de porte-clés Diddl: retour sur ces modèles qui ont marqué des générations d’écoliers suisses.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

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Les longues vacances d’été sont terminées: pour beaucoup de petits, c’est aujourd’hui le retour à l’école – ou leur toute première rentrée. Vous vous souvenez, à l’époque? Quand vous vous réjouissiez encore d’aller à l’école et que vous exhibiez fièrement votre cartable? Pour faire monter encore un peu la nostalgie, voici quelques-uns des cartables les plus iconiques d’autrefois.

Commençons par un classique suisse: le cartable en fourrure.

Le premier jour d’école à Ostermundigen, près de Berne, photographié en 1958. Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Ce cartable, souvent fabriqué en peau de vache ou de veau, s’est retrouvé pendant des décennies sur le dos des enfants.

Image: KEYSTONE

Le terme allemand «Ranzen», qui désigne le cartable, a d’ailleurs bel et bien un lien avec le ventre de la vache: autrefois, on utilisait pour fabriquer un cartable une longue pièce de cuir bovin particulièrement souple provenant de la région du ventre.

Une photo d’une séance de shopping pour acheter un cartable à la fin des années 1960:

Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

La description de l’image indique: «La veille de la rentrée scolaire, la mère et la grand-mère sont allées avec les enfants dans un magasin spécialisé pour acheter le cartable. Chez les garçons, le modèle avec un rabat en peau de phoque est privilégié, tandis que les filles choisissent en fonction de leur couleur préférée. […]» Photo prise en avril 1969 à Zurich.

Voici justement le fameux cartable en peau de phoque:

Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Il fallait évidemment aussi une trousse pour ranger ses beaux crayons…

Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Ou encore ceux-ci: des cartables en fourrure en 1999.

Rentrée scolaire dans le canton de Zurich, photographiée à l’école Scherr de Zurich. Image: KEYSTONE

La fourrure n’était évidemment pas obligatoire: voici deux modèles sobres des années 1950 et 1960.

Pendant des décennies, on pouvait également opter pour ce genre de modèle très chic:

L’évolution du cartable en fourrure a ensuite donné quelque chose comme le modèle visible à gauche sur cette photo:

Des garçons lors de leur premier jour d’école, photographiés en 1998. Image: KEYSTONE

Avec nos salutations affectueuses à Chrigi. Son cartable clown est cool lui aussi!

Les cartables en fourrure ont ensuite fini par passer quelque peu de mode, pour le plus grand bonheur des bovins et des phoques.

Puis sont arrivés – et les Chrigi des années 1980 et 1990 les connaissent très bien – les cartables Scout

Voici un exemplaire des années 1980. Image: facebook

Il y en avait de toutes les couleurs et de toutes les formes:

Image: KEYSTONE

A partir des années 1990, si vous n’aviez pas de cartable Scout, vous ne faisiez pas partie des élèves cool de première année.

Et voici quelques cartables tirés d’un catalogue.

Ah, les bons vieux motifs des années 1980 et 1990.

Qui se souvient encore de McNeill?

Autre marque (Herlitz), même cartable rectangulaire:

Pour les fans de chevaux, chez Funki:

Les motifs avec des chevaux sont d’ailleurs toujours extrêmement populaires aujourd’hui:

Ecole primaire Volta de Bâle, lundi 12 août 2024. Image: KEYSTONE

Apparemment, le kitsch ne connaît aucune limite:

Des élèves de première année lors de leur premier jour d’école à Zurich, en août 2007. Image: KEYSTONE

Depuis la fin des années 1990, il était également important d’avoir un joli porte-clés accroché à son cartable.

Image: KEYSTONE

Les petites peluches Nici étaient particulièrement recherchées.

Ou, bien sûr, les souris Diddl.

Et puis, fini de rigoler:

Quand on passait dans les classes supérieures, il fallait quelque chose de plus cool.

Ou quelque chose comme ça:

Ultra cool.

Des enfants sur le chemin de l’école, le lundi 18 août 2008 à Stans. Image: KEYSTONE

Ce ne sont évidemment pas tous les cartables qui ont existé. Et maintenant, vous nous montrez le vôtre? Direction les commentaires!

Bonus:

Vidéo: watson