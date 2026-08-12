Ces 22 cartables vont vous renvoyer directement sur les bancs de l’école
Les longues vacances d’été sont terminées: pour beaucoup de petits, c’est aujourd’hui le retour à l’école – ou leur toute première rentrée. Vous vous souvenez, à l’époque? Quand vous vous réjouissiez encore d’aller à l’école et que vous exhibiez fièrement votre cartable? Pour faire monter encore un peu la nostalgie, voici quelques-uns des cartables les plus iconiques d’autrefois.
Commençons par un classique suisse: le cartable en fourrure.
Ce cartable, souvent fabriqué en peau de vache ou de veau, s’est retrouvé pendant des décennies sur le dos des enfants.
Le terme allemand «Ranzen», qui désigne le cartable, a d’ailleurs bel et bien un lien avec le ventre de la vache: autrefois, on utilisait pour fabriquer un cartable une longue pièce de cuir bovin particulièrement souple provenant de la région du ventre.
Une photo d’une séance de shopping pour acheter un cartable à la fin des années 1960:
La description de l’image indique: «La veille de la rentrée scolaire, la mère et la grand-mère sont allées avec les enfants dans un magasin spécialisé pour acheter le cartable. Chez les garçons, le modèle avec un rabat en peau de phoque est privilégié, tandis que les filles choisissent en fonction de leur couleur préférée. […]» Photo prise en avril 1969 à Zurich.
Voici justement le fameux cartable en peau de phoque:
Il fallait évidemment aussi une trousse pour ranger ses beaux crayons…
Ou encore ceux-ci: des cartables en fourrure en 1999.
La fourrure n’était évidemment pas obligatoire: voici deux modèles sobres des années 1950 et 1960.
Pendant des décennies, on pouvait également opter pour ce genre de modèle très chic:
L’évolution du cartable en fourrure a ensuite donné quelque chose comme le modèle visible à gauche sur cette photo:
Avec nos salutations affectueuses à Chrigi. Son cartable clown est cool lui aussi!
Les cartables en fourrure ont ensuite fini par passer quelque peu de mode, pour le plus grand bonheur des bovins et des phoques.
Puis sont arrivés – et les Chrigi des années 1980 et 1990 les connaissent très bien – les cartables Scout
Il y en avait de toutes les couleurs et de toutes les formes:
A partir des années 1990, si vous n’aviez pas de cartable Scout, vous ne faisiez pas partie des élèves cool de première année.
Et voici quelques cartables tirés d’un catalogue.
Ah, les bons vieux motifs des années 1980 et 1990.
Qui se souvient encore de McNeill?
Autre marque (Herlitz), même cartable rectangulaire:
Pour les fans de chevaux, chez Funki:
Les motifs avec des chevaux sont d’ailleurs toujours extrêmement populaires aujourd’hui:
Apparemment, le kitsch ne connaît aucune limite:
Depuis la fin des années 1990, il était également important d’avoir un joli porte-clés accroché à son cartable.
Les petites peluches Nici étaient particulièrement recherchées.
Ou, bien sûr, les souris Diddl.
Et puis, fini de rigoler:
Quand on passait dans les classes supérieures, il fallait quelque chose de plus cool.
Ou quelque chose comme ça: