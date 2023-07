Lorenzo, rappeur français au grand potentiel comique, vient de créer une invention révolutionnaire. instagram

Du sexe, de la musique et paf! Ça donne ce sextoy

Le rappeur français Lorenzo s'est associé à Marc Dorcel pour créer Sexobeat, un joujou sexuel d'un nouveau genre.

Ça ressemble à une enceinte Bluetooth, mais c'est bien plus. C'est un masturbateur-enceinte. Il promet le «meilleur de la musique et du sexe». Ce jeudi, le rappeur français Lorenzo a partagé sur les réseaux sociaux son nouveau projet improbable en collaboration avec Marc Dorcel, le roi des films pornos en France. De leurs esprits de génie est né le Sexobeat, un masturbateur masculin capable de diffuser de la musique tout en donnant du plaisir.

Et si à première vue, on a l'impression qu'il s'agit d'une blague ou d'une parodie, il n'en est rien. Tout ceci est très sérieux. L'objet de désir est à vendre en édition limitée sur le site de Dorcel au prix de 50 euros (environ 50 francs) et promet 10 modes de vibrations et 3 stimulations distinctes.

La vidéo vaut le détour:

Vidéo: twitter

«Une idée capable de changer la vie des gens, voire de changer le monde» Lorenzo

Un bijou de technologie waterproof, on l'espère, et destiné exclusivement aux personnes dotées d'un pénis, ce qui signifie que des hommes vont littéralement baiser vos sons préférés, peut-être même du Taylor Swift.

D'ailleurs, sur Twitter, les internautes se sont amusés à partagé les chansons qu'ils choisiraient pour ce moment de détente: Anaconda de Nicki Minaj, Berzerk d'Eminem ou plus glauque: Julien de Damso, une chanson qui raconte l'histoire d'un pédophile.

Le packaging est tout à fait délicieux. twitter

Ce n’est pas la première fois que Lorenzo s’associe à Dorcel. Il avait déjà invité le magnat de l’industrie pornographique à l’occasion de son clip Damdamdeo pour son album Sex In The City. En 2018, pour son opus Rien à branler, il avait même fait sa promotion sur le célèbre site pornographique Pornhub.

