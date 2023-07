En Suisse, les 95 000 billets pour ses concerts à Zurich ont été vendus en à peine 30 minutes. Image: gettyimages

La tournée de Taylor Swift a des conséquences insoupçonnées

Inscriptions dans les applications de rencontre, camping devant les stades, vols ajoutés... Bref, les fans de la chanteuse ne reculeront devant rien pour avoir une chance d'apercevoir leur idole.

On vous le disait ce jeudi, plus question de douter du pouvoir de Taylor Swift. Preuve en est la décision prise par la compagnie aérienne australienne Qantas Airways, qui s'est vue obligée d'ajouter plus de 50 vols supplémentaires «suite à une augmentation rapide de la demande».

«Une soixantaine de vols supplémentaires au départ et à destination de Sydney et Melbourne ont été ajoutés pour le mois de février prochain, suite à une augmentation rapide de la demande.»

Et vous l'aurez deviné, ces nouveaux vols sont prévus du 15 au 27 février 2024, autrement dit lorsque Taylor Swift se produira à Sydney et Melbourne.

Les fans américains s'envolent pour l'Argentine

Faute d'avoir eu des places pour ses dates aux Etats-Unis (et suite au premier fiasco de Ticketmaster), les Swifties (les fans de la première heure) américains ont pris d'assaut les préventes argentines. Et pour cause, les billets sont nettement plus abordables, rapporte notamment le journal espagnol El País.

Sur Twitter, plusieurs internautes ont publié des photos montrant certains fans qui campent déjà devant le stade à Buenos Aires cinq mois avant le concert pour s'assurer une bonne place dans le stade. On raconte aussi que certains ont contracté des crédits pour s'acheter les précieux sésames.

Tout cet engouement de la part des Américains fait craindre aux fans argentins une hausse des prix des billets colossale pour les potentielles prochaines ventes. Certains ont d'ailleurs demandé sur les réseaux sociaux à ce que l'on restreigne l'accès au concert de Buenos Aires. D'autres ont menacé de recourir à la violence s'ils entendaient des «accents étrangers» au concert, a rapporté El País.

Les fans britanniques font preuve de plus d'ingéniosité

Les Swifties du Royaume-Uni font eux preuve de plus de stratégie pour augmenter leur chance d'obtenir un billet. En effet, en juin 2024, Taylor Swift se produira à Liverpool au stade Anfield. Un accès prioritaire à la prévente, qui aura lieu le 12 juillet, a été accordé aux détenteurs d'un abonnement du club.

De quoi donner des idées à certaines fans qui ont fait de l'application de rencontre Tinder, leur terrain de chasse. Objectif? Faire la rencontre d'un abonné au club pour avoir accès à la prévente. Oui, ça va (très) loin. Selon le Dailymail, plusieurs fans ont changé leur localisation à Liverpool afin de pouvoir matcher avec des hommes de la région.

«Tout ce que je dis c'est que si vous êtes un homme célibataire qui vit à Liverpool et que vous avez l'abonnement, votre Tinder va devenir fou. Toutes les filles cherchent un mec de Liverpool pour avoir des places pour Taylor Swift. Je leur donne tout mon respect pour l'effort qu'elles fournissent pour les avoir.»

En Suisse, tous les billets pour les deux concerts à Zurich ont été vendus en à peine 30 minutes. Et si à la rédaction de watson à Lausanne on n'a pas eu de chance (ou qu'on s'est surtout très vite impatienté), nos collègues zurichois, eux, ont réussi à avoir des billets au bout de 45 minutes. Eh oui, il y a eu des «Iiiiihhh!!» dans la rédaction. Au total, ce sont 95 000 billets qui ont été vendus pour ses deux dates à Zurich.

Une chose est sûre, The Eras Tour s'est déjà imposée comme étant l'une des tournées les plus incroyables et rentables de l'histoire puisque Taylor Swift devrait bientôt atteindre les 1 milliard de chiffre d'affaires, rapporte la CNBC. Un record.

(avec des éléments de l'allemand traduits et adaptés)

