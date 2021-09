Divertissement

sondage

Café: Brad Pitt et De'Longhi, George Clooney et Nespresso



Image: dr / watson

sondage

Brad dans des pubs pour du café, qui est le plus cool, lui ou George?

Brad marche sur les plates-bandes de son copain George Clooney en faisant à son tour de la pub pour une marque de machine à café. Tentons de départager les deux vieux beaux gosses de Hollywood (et répondez à notre sondage).

On aime Brad. On aime George. On aime le café. On aime tout ça ensemble. Enfin, pas complètement ensemble puisque Brad concurrence George et ses capsules Nespresso en faisant la promotion d'une machine à café De'Longhi.

Mais comme on aime les voir ensemble, voici un gif où on les voit ensemble. 💕

On va vous demander de nous aider à les départager grâce à notre sondage. Mais d'abord, posons les bases d'un débat démocratique sain et objectif.

Analysons ce spot

Dans une superbe vidéo d'une minute (à voir plus bas), on voit Brad enfourcher une moto. Ça sent la virilité et l'essence. Très vite, ça sent le café, et l'épicerie en vrac: L'acteur, qui joue par ailleurs très bien le mec qui a besoin d'acheter du café, achète du café. Il se rend chez son garagiste qui boit un café. Pendant ce temps, Brad joue le mec qui attend.

Il rentre en roulant à une main parce que Brad est un punk. Moins punk: la musique. Elle est chiante entêtante. Mais on l'oublie quand Brad prend une courbe en penchant sa bécane sur l’asphalte. Chez lui, il remplit sa machine De'Longhi Dinamica Plus qui coûte 999 francs. Il se fait un cappuccino parce qu'il n'aime manifestement pas le vrai café. Enfin, Brad boit son truc plein de mousse de manière virile. La boucle est bouclée.

«Perfetto», comme il dit à la fin.

Perfetto VS What else?

D'accord, tout ceci est très joli. Le spot est réalisé par Damien Chazelle, à qui l'on doit notamment le film La La Land. Brad fait très bien le mec qui boit du café, regard au loin, gnagnagna. Mais c'est un peu plat.

Déjà, «Perfetto», est-ce vraiment une punchline à la «What else»? Il y a aussi un slogan tout claqué qui dit «a journey that will take you from beans, to cup, to Perfetto», soit «un voyage qui vous mènera des grains, à la tasse, au Perfetto». Plat, plat, plat, plaaaat.

Et il manque un truc de taille: l'humour des spots Nespresso avec George Clooney.

Dans l'un de ces spots, rappelez-vous, il y avait même Jean Dujardin and I think it's beautiful.

Mais George n'a plus tourné dans des spots pour la marque de café depuis des siècles, et s'est dit «surpris et attristé» lorsque l'entreprise a fait l'objet d'un reportage sur le travail des enfants au Guatemala.

Qui est le plus cool?

Brad a d'abord vendu des poulets déguisés en poulets pour la chaîne El Pollo Loco, puis il nous a vendu du rêve en faisant des films super et des enfants super, avant de nous vendre du café.

George, lui, a été le Docteur Doug Ross qui soignait des enfants dans Urgences, il a enchaîné avec des films super et des enfants super, tout en nous vendant du café.

Alors, Brad ou George? Brad est le plus cool, en plus il conduit une moto à une main dans son spot. George est le plus cool même s'il n'a pas de moto (mais il a Jean Dujardin et ça, ça compte).

Rappelons aussi que George est devenu un peu plat (je le mets là pour ne pas influencer votre vote).

Encore plus cool que Brad et George réunis 👇

Vidéo: watson

Après un gros débat, voici un diapo avec des grands-parents en mode «Insta VS réalité» 👇

1 / 27 Les grands-parents source: shutterstock

Plus d'articles sur le thème «Divertissement» Bon, alors, c'est où le meilleur sandwich de Suisse romande?🥪 Link zum Artikel 30 photos de chiens chou mais un peu bêtes... mais chou quand même Link zum Artikel Extra sauce? Fromage à part? Voici 24 photos de commandes spéciales Link zum Artikel Jusqu'où irez-vous pour le selfie parfait? Trop loin, comme ces gens? Link zum Artikel