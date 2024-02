Art, Histoire, littérature, sport, cinéma: vous avez l'embarras du choix! Image: Saïnath Bovay

Les 18 podcasts préférés de la rédaction

Au vu du nombre de recommandations de podcasts qui fusent chez watson, il était temps de dresser une liste en bonne et due forme et de la partager avec la collectivité. Bonne écoute!

Team watson Suivez-moi

Alberto

Au terrible temps des sorcières

Contrairement à certains collègues, je commence tout juste à découvrir des podcasts, après des années de recommandations tombées dans le vide. Mais je peux dire que le premier essai a été très concluant. Il s'agit du podcast Au terrible temps des sorcières, publié par la RTS en 2022.

A travers neuf épisodes, il retrace l'histoire de la chasse aux sorcières en Suisse. Je l'ignorais, mais cette pratique a commencé et s'est terminée dans notre pays, où elle a provoqué plus de victimes que partout ailleurs.

A travers des extraits glaçants tirés des procès de l'époque, et en donnant la parole à de nombreux intervenants, le podcast fournit une image extrêmement complète de cette sombre page de l'Histoire helvétique. Un travail titanesque, un récit parfois dur à écouter, mais très bien raconté et extrêmement captivant.

Alyssa

Passages

Au micro de Passages, un podcast de Louie Media, des gens racontent, le temps d'un épisode, une histoire personnelle hors du commun, rocambolesque et toujours fascinante à écouter. Le truc en plus? Les différents protagonistes d'un même récit interviennent et livrent leur propre vécu d'une expérience, d'un événement, d'une rencontre ou d'une romance.

Je recommande en guise d’amuse-bouche serial mytho, une mini-série de 4 épisodes du journaliste Mathieu Palain durant laquelle une femme revient sur son histoire d'amour avec un boxeur. Elle apprend qu'il lui a menti sur toute la ligne depuis le début de la relation et, peu de temps après leur mariage, découvre qu'il a en réalité de nombreuses maîtresses. Certaines d'entre elles ont été d'accord de témoigner. Captivant.

Nuit Blanche

A chaque pleine lune pendant près de trois ans, Couleur 3 diffusait un épisode de Nuit Blanche qui vous glaçait le sang dès les premières secondes d'écoute.

Pendant près d’une heure, les journalistes Anne Flament et Mickael Marquet ensorcelaient les auditeurs en racontant les histoires d’horreur les plus célèbres du monde: Amytiville, le tueur du Zodicac, le mythe de la Dame Blanche, la boîte à Dibbouk, le Dahlia noir; autant de récits entrecoupés d'extraits de films et de musiques lugubres et angoissantes qui vous plongent dans une ambiance absolument terrifiante.

Peu importe où vous déciderez d’écouter ce podcast, vous sursauterez même dans un train bondé. J'en ai fait l'expérience.

Vénus s'épilait-elle la chatte?

Julie Beauzac est diplômée de l’école du Louvre et a remporté le Prix Radio France de la révélation en 2021 pour son podcast Vénus s'épilait-elle la chatte? Accompagnée de divers spécialistes, elle raconte et explique les stéréotypes de genre, la reproduction des violences à l’encontre des femmes, la misogynie, la domination masculine et le sexisme dans l’histoire de l’art occidentale au fil des siècles.

Chaque épisode aborde un thème en particulier – Picasso, séparer l’homme de l’artiste, la grossesse, tabou de l’art ou les contraintes patriarcales subies par les femmes artistes – et déconstruit l’histoire de ces œuvres, de ces courants artistiques ou de ces peintres dont nous pensions être de grands admirateurs.

Après l'écoute de ce podcast enrichissant, les visites au musée prennent une tout autre saveur et l’art est indéniablement abordé avec un regard différent.

Jérémie

Nota Bene

Qui n'a jamais rêvé de voyager dans le temps? Bon, ce n'est pas encore possible, mais ce qui s'en rapproche le plus, c'est sûrement Nota Bene. Animé par le youtubeur Benjamin Brillaud, le podcast est un savant mélange assez inédit dans le monde des podcasts d'Histoire, entre humour et rigueur scientifique. Chaque épisode dure entre 15 et 30 minutes, idéal pour capter l'attention sans ennuyer.

L'Histoire est abordée au travers de faits insolites, d'anecdotes croustillantes et de détails surprenants, ce qui rend la matière vivante et, soyons honnêtes, beaucoup plus intéressante qu'à l'école. Depuis quand les hommes savent-ils nager? Les licornes ont-elles vraiment existé? Ou encore, quand ont été inventés les sex toys? Autant de questions que je me suis posées sans avoir la force d'aller faire mes propres recherches sur Google.

C'est typiquement le genre de podcast que je recommande le soir avant d'aller dormir, histoire de ne pas fixer un écran, de se détendre avec une petite dose de culture et de se réveiller le matin un peu moins ignorant que la veille.

Small Talk

Si comme moi, vous aimez les conversations décalées, drôles et intimes entre potes, mais que vous n'avez pas d'amis célèbres, il vous faut absolument écouter Small Talk, un podcast de Konbini animé par David Castello-Lopes, journaliste et homme le plus drôle au monde.

Le principe? Il reçoit chaque deux semaines une célébrité et l'interroge pendant une heure sur des sujets aussi variés que ses goûts musicaux, ses souvenirs d'enfance, ses opinions sur l'actualité ou encore ses secrets inavoués, sans jamais aborder la raison pour laquelle l'invité est connu du public. (Bon, un tout petit peu quand même.) Mais c'est, je pense, la seule interview de célébrité que l'on pourrait trouver intéressante même si on n'est pas fan de l'artiste ou de la célébrité en question.

On ne devient pas plus intelligent ou productif après un épisode, mais au moins vous saurez pourquoi Alexandre Astier a peur des araignées.

Julien

Dans la tête d'un coureur

Dans la tête d'un coureur (ou DLTDC, pour les intimes), c'est le genre de podcast qui te donne envie de commencer une préparation pour un marathon – c'est d'ailleurs ce que notre collègue Marine Brunner a fait juste après avoir écouté un épisode.

L'émission, qui se pose en rassembleuse de tous les passionnés de running (route, trail, piste, triathlon), s'écoute chaque lundi et vendredi. Elle aborde tous les sujets auxquels un athlète est confronté dans sa pratique (entraînement, nutrition, mental, récupération, etc.) et invite régulièrement des amateurs à témoigner de leur parcours de coureur, mais aussi de vie. Car les deux sont toujours liés, comme les deux revers d'une médaille.

Margaux

Les braqueurs

Ce podcast d'Arte tend le micro à trois braqueurs qui racontent leurs casses, leur vie, leurs rêves, ce qui les a poussés à emprunter des chemins de traverse. Sans romancer l'idée de braquer une banque ou d'attaquer des convoyeurs de fonds, cette série en onze épisodes donne la parole aux acteurs eux-mêmes, sans jugement.

Et pour celles et ceux qui seraient tentés de débarquer dans une station-service avec un pistolet à eau pour dérober des pains au chocolat, les braqueurs racontent certes leurs méthodes, mais aussi leurs séjours «à l'ombre».

Marine

Affaires sensibles

Laissez la voix délicieusement rauque et étrange du journaliste Fabrice Drouelle vous plonger, pendant une heure, dans de vieux fait-divers qui ont émoustillé l'actualité.

Scandales politiques, épisodes historiques, mystères irrésolus ou trajectoires d'illustres personnalités... Les sujets (forcément, sensibles!) sont racontés comme des histoires et aussi divers que variés. Vous y trouverez forcément votre compte. Qui a dit que c'était chiant de se cultiver?

Inside the Hive

Chaque semaine, le journaliste américain Brian Stelter du magazine Vanity Fair se penche sur l'actualité politique du moment. Une discussion avec des experts, des journalistes et des spécialistes avertis qui décortiquent avec humour et leur accent délicieusement american les procès Trump, les coulisses du Capitole, les stratégies des démocrates et républicains, les enjeux du pouvoir... Très à propos en cette année électorale.

Le goût de M

La journaliste du Monde Géraldine Sarratia part chaque vendredi à la rencontre d'une célébrité pour en décortiquer le goût - alimentaire, vestimentaire, décoratif ou celui de son enfance.

De Valérie Lemercier au cuisinier étoilé Alain Ducasse, en passant par la chanteuse Juliette Armanet, une interview touchante, drôle, légère, futile, profonde et tout ça à la fois qui nous plonge dans l'intimité et le cerveau de personnalités bien connues de la culture francophone.

Pod save the King

Evidemment, la monarchiste de la rédaction ne pouvait pas ne pas vous mentionner un podcast entièrement consacré à la famille royale! Mon préféré: Pod save the King, le forcément très british podcast du Daily Mirror.

Toutes les semaines, la journaliste Ann Gripper et le chroniqueur royal Russell Myers échangent sur les dernières news et les derniers cancans royaux, accompagnés d'autres invités. A déguster sans modération, comme un shortbread à l'heure du thé.

Saïnath

Crimes suisses

Je cherche l'équivalent suisse de Corocorico pour pouvoir vanter que notre petit bout de pays a des projets radiophoniques réussis. Ce nouveau podcast «true crime» de la RTS fait la part belle aux histoires réelles et sordides ayant eu lieu en Helvétie.

Raconté par la voix très agréable d'Antoine Droux, chaque épisode revient sur d'obscurs faits divers. Comme quoi, il faut arrêter de dire qu'il ne se passe jamais rien chez nous.

Les Pieds sur terre

Les Pieds sur terre est une émission de documentaire radiophonique d'une demi-heure diffusée sur France Culture depuis 2002. Un format podcast before it was cool qui met à l'honneur de vrais gens et qui raconte leur histoire en lien avec des actualités sociétales. Des tranches de vies authentiques et toujours formidables qui nous mettent dans l'intimité de ceux qu'on côtoie tous les jours.

2 Heures de Perdues

Voilà 10 saisons que l'équipe de 2 Heures de Perdues vous résume des films dans leur entièreté, souvent de manière très drôle.

Un podcast qui prend fin cette année et qui, depuis son lancement, a parlé de dizaines et de dizaines de succès populaires qu'on a tous vu – ou pas –, mais qu'on a toujours plaisir à (re)découvrir. Chaque épisode vous assure pléthore d'anecdotes et d'éclats de rire.

Smartless

Smartless s'adresse avant tout aux anglophones, puisqu'il s'agit du podcast américain des acteurs Jason Bateman (Ozark), Sean Hayes (Will & Grace) et Will Arnett (Lego Batman).



A chaque émission, un invité prestigieux est convié par l'un des trois acteurs et les deux autres doivent deviner de qui il s'agit. Une fois que le mystère est résolu, les 4 protagonistes entament une discussion passionnante. Des échanges naturels, drôles et souvent intimistes qui nous permettent de connaître un peu plus ces stars dont on ne sait, finalement, rien.

Les derniers invités en dates étaient Selena Gomez, Adam Driver, Emma Stone ou encore Arnold Schwarzenneger.

Sven

Affaires étrangères

«France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent»: une phrase qui lance un podcast qui permet, en une petite heure, de comprendre les bouleversements de notre monde. Il en faut bien, des émissions comme celle-ci, pour capter les enjeux de notre société qui se fissure à force de délires et d'égos surdimensionnés.

Entre les conflits mondiaux et les figures politiques du globe, une pléthore de sujets sont abordés avec poigne, entre les différentes voix qui prennent le micro pour décortiquer ce grand théâtre qu'est la politique internationale.

La Grande Librairie

Qu'on se le dise: c'était mieux avant, avec François Busnel à la présentation. Mais Augustin Trapenard fait (sans le moindre mal) l'affaire, toujours emporté par sa passion des lettres, des arts, comme tout bon esthète qui se respecte. Et il en faut pour parcourir ce monde tortueux de la littérature, rencontrer ces écrivains qui sont difficiles à cerner. Il faut bien une émission de cette trempe pour leur ouvrir le crâne et obliger ces âmes tiraillées à fendre l'armure.

La Grande Librairie de France TV a été mon point d'ancrage dans l'apprentissage de la littérature (à l'instar du Masque et la Plume). Une entrée, même timide, qui m'a permis de découvrir des auteurs et auteures sous un autre jour; la plume posée sur le bureau cette fois-ci, ils usent de la parole pour se raconter. Pour moi, il y a eu des coups de foudre, des séquences qui ont nourri de nouvelles réflexions sur l'existence. Je repense encore à cette émission spéciale sur feu Christian Bobin que seule La Grande Librairie peut vous offrir.