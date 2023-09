La première candidate de Star Academy a été piégée par Quotidien

«Star academy»: Deux candidats s'embrassent et Twitter s'emballe

Star Ac: Louis trashe Shy'm et internet en redemande

On ne verra plus de stars comme Beyoncé ou Mariah à la Star Ac'

Une séquence pendant laquelle on découvre une candidate touchante, qui nous a même offert un aperçu de son talent pour la chanson. On vous laisse le découvrir par vous-même:

On avait deviné Lola.

On sait quand la Star Ac reviendra sur TF1

Si l'on sait déjà que Nikos Aliagas et Michael Goldman, en qualité de directeur, seront de la partie, ni l'identité des membres du jury ni celle de tous les candidats n'est pour l'instant connue. Mais nous avons (enfin) le nom de la première académicienne à rejoindre l'aventure.

Le 4 novembre est marqué par le retour de la Star Academy. Après une première saison de retour en 2022, l'émission emblématique, et très attendue, investira à nouveau les murs du célèbre Château des Vives Eaux, située à Dammarie-les-Lys.

