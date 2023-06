Voici les candidats de saison 1 de la Star Academy... une autre époque. Ce qui ne change pas, c'est la façon dont Nikos a de tenir son micro avec tant de délicatesse. Image: MAXPPP

On sait quand la Star Ac reviendra sur TF1

Après le succès du come-back de 2022, la Star Academy revient cet automne et on connaît la date.

On savait déjà qu'il y aurait une nouvelle saison, ce qu'on ne savait pas, c'est quand elle commencerait. Et il faudra patienter encore un peu pour voir la nouvelle fournée d'élèves de la Star Academy, car l'émission phare diffusée sur TF1 reprendra du service le 4 novembre.

On retrouvera l'iconique château de Dammarie-les-Lys ainsi que Nikos Aliagas, qui a récemment annoncé qu'il quittait la présentation de l'émission 50 minutes Inside après 16 ans de bons et loyaux services (mais pas celle de la Star Ac et de The Voice). Il sera accompagné par Karima Charni, animatrice télé, mais aussi et surtout ancienne candidate du télé-crochet en 2004.

Pour le moment, aucune autre information n'a été dévoilée. On ne sait pas combien de candidats seront sélectionnés, s'il y aura de nouveaux profs et quelles seront les stars invitées sur le prime. Les castings ont ouvert en mars et s'ils ont eu autant de succès que ceux de 2022, ce serait plus de 25 000 personnes qui se seraient inscrites.

Le 26 novembre dernier, c'est Anisha Jo qui a gagné la Star Academy. Elle a sorti son premier single le 16 juin intitulé Tu rayonnes et travaille actuellement sur son album. Mais on ne peut pas dire que son impact dans les médias et la musique soit aussi retentissant que celui de certains anciens gagnants de la Star Ac comme Nolwenn Leroy, feu Grégory Lemarchal ou encore Jenifer.

D'ailleurs, on dirait du Jenifer👇

Ce qu'on aimerait ne plus voir cette année

Si la Star Academy «nouvelle génération» remet le couvert, c'est bien parce que le come-back de 2022 a été un succès. Près de 3,77 millions de téléspectateurs ont regardé la finale, selon Médiamétrie. La quotidienne a également réalisé de bonnes audiences avec 1,9 million de téléspectateurs en moyenne.

Par contre, cette année, ce serait bien que TF1 choisisse ses priorités. En novembre 2022, la saison avait été écourtée et la finale avait été diffusée à 22 heures au lieu de 21h à cause d'une petite compétition de sport qu'on appelle la Coupe du monde et qui se déroulait au Qatar. Mais d'après le calendrier footballistique de cette année, rien ne devrait entraver la diffusion de l'émission musicale. Ouf!

On attend également des élèves un peu plus charismatiques. La fournée de 2022 était trop sage et scolaire. On est quand même dans une télé-réalité, on veut du clash, des tensions et des: «Elle m'a volé ma minute de téléphone!!!» On avait eu un semblant de drama avec Julien et Léa l'an passé, les deux révoltés, mais c'était du pipi de chat comparé à Jean-Pascal (2001) qui faisait la grève du cours de danse et Georges-Alain (2007) qui n'avait pas appris sa chanson pour le prime.

Rappelez-vous, c'était magique👇

Marie-Adèle et Margaux ont regardé la Star Ac en 2022 et elles n'étaient pas du tout d'accord:

Vidéo: watson

