Ces gens ont reproduit des peintures célèbres avec les moyens du bord

L'ex de Dua Lipa poste un mystérieux et inquiétant message

Anwar Hadid a partagé une story étrange sur Instagram. Si étrange et inquiétante qu'il s'est exprimé à ce sujet.

Quoi de neuf sur la planète people cette semaine? Une nouvelle idylle et une menace de mort, rien que ça! Anwar Hadid, l'ex de Dua Lipa avec qui elle est restée plus de deux ans, a posté un selfie en story Instagram en écrivant ceci: «Essayant de ne pas le trouver et de le tuer». Quelle horreur! Mais de qui parle le mannequin de 23 ans? Qui essaie-t-il de ne pas assassiner au risque de se retrouver dans Faites entrer l'accusé? Pourquoi a-t-il des envies de meurtres? Va-t-il faire un live Insta pour l'occasion? Tant de questions, si peu de réponses.