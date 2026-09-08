Ces 23 fails vont rendre votre mardi beaucoup plus supportable

L’été est terminé, l’automne pointe le bout de son nez, mais Internet, lui, ne change pas. Voici votre nouvelle fournée de fails, de bricolages douteux et d’animaux qui n’avaient clairement pas prévu de devenir célèbres.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

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Cette fois-ci, ça y'est. On ne peut pas le nier: l’été est terminé – du moins si l’on se fie au début de l’automne météorologique.

Pardon, on voulait évidemment dire «autmone».

A vous de décider si la fin de l’été est un fail ou une victoire. Pour commencer, voici les trucs les plus drôles que l’Internet nous a recrachés depuis mardi dernier.

Hourra!

C’est parti pour rigoler!

Puisque nous sommes désormais officiellement en automne: bientôt, c’est de nouveau Halloween!

Tout simplement génial: des cailles dans un piège à cailles. Laquelle va tomber la première?

La vidéo dans son intégralité vaut d’ailleurs vraiment le détour. Malheureusement, elle ne tient pas dans un petit GIF. Vous pouvez la regarder ici [reddit]

Quand l’IA nous pond des exercices de sport…

Hihi… un pénis (musclé).

Un joli rappel qu’il ne faut jamais juger et condamner trop vite.

Le monument se trouve d’ailleurs dans la ville côtière de Moraira, en Espagne.

Un peu d’été en promo:

La victoire, c’est la jolie vue sur l’extérieur.

Oh oh…

Fail de parents?

On avait un souvenir un peu différent du phacochère (on ne le pensait pas aussi sportif).

(La contrefaçon de la semaine.)

Ou, dans un registre moins mignon: ce Pikachu va hanter vos rêves.

J’ai réparé le problème avec le ventilateur de plafond, boss!

Dans le même genre: cette porte pour chat extrêmement pratique.

Bon sang, on n’avait encore eu aucun tour aujourd’hui!

Il va bien, il va bien, les enfants sont encore souples. On ne rigole pas.

Youpi, les nouvelles jantes sont arrivées!

Quand tu dois te cacher, mais que tu as en même temps très, très faim:

QUELLE vie, exactement?

Pool life («Vie de piscine») < Poo life («Vie de caca»)

Dans la catégorie «Chaque panneau a son histoire»:

Plus vous le regardez, plus quelque chose cloche.

Bonjour, l’Australie. 🙃🙃🙃

Schadenfreude dans 3… 2… 1…

En gros: la liberté a son pri–

(C’est pour ça qu’on n’achète pas son merchandising patriotique en Chine.)



C’est vieux, mais ALERTE!!!

L’annonce de la semaine:

Canapé légèrement utilisé […] Pas d’animaux domestiques

Petit rappel que les menus générés par l’IA, ce n’est pas encore tout à fait ça:

Mmmh, délicieux, les donuts aux crevettes…

Une petite danse pour terminer? Eeeet…

...tchô bonne! (Le colis est arrivé!)

Bonus gagnant

Ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini!

On ferait tous bien de s’en inspirer.

Vidéo: watson