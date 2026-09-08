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Ces 23 fails vont rendre votre mardi beaucoup plus supportable

Ces 23 fails vont rendre votre mardi beaucoup plus supportable

L’été est terminé, l’automne pointe le bout de son nez, mais Internet, lui, ne change pas. Voici votre nouvelle fournée de fails, de bricolages douteux et d’animaux qui n’avaient clairement pas prévu de devenir célèbres.
08.09.2026, 05:2908.09.2026, 05:29
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Cette fois-ci, ça y'est. On ne peut pas le nier: l’été est terminé – du moins si l’on se fie au début de l’automne météorologique.

Pardon, on voulait évidemment dire «autmone».

Herbst-Deko-Fail
Image: reddit

A vous de décider si la fin de l’été est un fail ou une victoire. Pour commencer, voici les trucs les plus drôles que l’Internet nous a recrachés depuis mardi dernier.

Hourra!

C’est parti pour rigoler!

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gif: instagram

Puisque nous sommes désormais officiellement en automne: bientôt, c’est de nouveau Halloween!

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gif: instagram

Tout simplement génial: des cailles dans un piège à cailles. Laquelle va tomber la première?

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Image: reddit

La vidéo dans son intégralité vaut d’ailleurs vraiment le détour. Malheureusement, elle ne tient pas dans un petit GIF. Vous pouvez la regarder ici [reddit]

Quand l’IA nous pond des exercices de sport…

Lustige Fails: KI macht Sportübungen
Image: reddit

Hihi… un pénis (musclé).

Un joli rappel qu’il ne faut jamais juger et condamner trop vite.

Fail: Statue/Denkmal von Jungen mit Fisch
Image: instagram
Surprise

Le monument se trouve d’ailleurs dans la ville côtière de Moraira, en Espagne.

Un peu d’été en promo:

Lustige Fails: Kohle und Wassermelone
Image: instagram

La victoire, c’est la jolie vue sur l’extérieur.

Lustige fails: WC der Woche
Image: instagram

Oh oh…

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Fail de parents?

On avait un souvenir un peu différent du phacochère (on ne le pensait pas aussi sportif).

Lustige Fails: Fälschung der Woche
Image: reddit

(La contrefaçon de la semaine.)

25 Fails monumentaux qui vont vous faire du bien
25 Fails monumentaux qui vont vous faire du bien

Ou, dans un registre moins mignon: ce Pikachu va hanter vos rêves.

Lustige Fails: Mieses Design
Image: reddit

J’ai réparé le problème avec le ventilateur de plafond, boss!

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Dans le même genre: cette porte pour chat extrêmement pratique.

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Bon sang, on n’avait encore eu aucun tour aujourd’hui!

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Il va bien, il va bien, les enfants sont encore souples. On ne rigole pas.

Youpi, les nouvelles jantes sont arrivées!

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Quand tu dois te cacher, mais que tu as en même temps très, très faim:

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QUELLE vie, exactement?

Lustige Fails: Pool Design fail
Image: reddit

Pool life («Vie de piscine») < Poo life («Vie de caca»)

Dans la catégorie «Chaque panneau a son histoire»:

Fail: Lustiges Schild
Image: reddit

Plus vous le regardez, plus quelque chose cloche.

Lustige Fails: Weltkarte verkehrt
Image: reddit

Bonjour, l’Australie. 🙃🙃🙃

Schadenfreude dans 3… 2… 1…

Lustige Fails der Woche: US Cap mit Schreibfehler
Image: reddit

En gros: la liberté a son pri–

(C’est pour ça qu’on n’achète pas son merchandising patriotique en Chine.)

C’est vieux, mais ALERTE!!!

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gif: instagram

L’annonce de la semaine:

Die lustigsten Fails der Woche: Inserat
Image: instagram

Canapé légèrement utilisé […] Pas d’animaux domestiques

Petit rappel que les menus générés par l’IA, ce n’est pas encore tout à fait ça:

Lustige Fails: KI Menü
Image: reddit

Mmmh, délicieux, les donuts aux crevettes…

Lustige Fails: KI Menü

Une petite danse pour terminer? Eeeet…

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gif: instagram

...tchô bonne! (Le colis est arrivé!)

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gif: instagram

Bonus gagnant

Ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini!

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gif: reddit

On ferait tous bien de s’en inspirer.

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