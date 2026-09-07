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L'influenceur parachutiste Jay Alvarrez est passé par la Suisse

Vidéo: watson

Il boit son matcha en chute libre au-dessus de la Suisse

Jay Alvarrez, l’influenceur casse-cou aux abdos sculptés, est passé par la Suisse pour s’adonner aux joies du parachutisme. L’homme est connu pour sauter dans les plus beaux panoramas du monde.
07.09.2026, 21:1707.09.2026, 21:17
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Le beau, influent et adepte des sports extrêmes Jay Alvarrez était de passage en Suisse pour s’adonner à sa passion: la chute libre. Et puisque, sur les réseaux sociaux, le convenable est souvent jugé beaucoup trop banal, celui-ci s’est filmé accroché au panier d’une montgolfière, en train de siroter un matcha, avant de se laisser tomber dans le vide, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.

Et si vous doutiez de la solidité des gobelets à capuchon, sachez qu’il est bel et bien possible de s’envoyer en l’air avec un matcha à la main sans en renverser une goutte durant son saut en parachute. Un autre saut, depuis le patin d’un hélicoptère, a été filmé dans notre beau pays, dont le paysage est immédiatement reconnaissable depuis le ciel.

Jay Alvarrez, qui compte sept millions d’abonnés sur Instagram, est un mannequin et créateur de contenu américain originaire d’Hawaï. Âgé de 31 ans, il s’est fait connaître il y a une décennie en publiant des vidéos de ses exploits sportifs, que ce soit en surf, en parachutisme ou encore en skate. Ses performances, filmées dans certains des plus beaux endroits du monde, lui valent une quantité infinie de likes.

C'est ce genre de poseur:

On ignorait encore que le meilleur spot pour boire un matcha en Suisse se trouvait à plusieurs milliers de mètres du plancher des vaches.

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