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25 Fails monumentaux qui vont vous faire du bien

25 Fails monumentaux qui vont vous faire du bien

Que veut le peuple? Du pain et des gens qui échouent à faire plein de trucs. Heureusement qu'Internet nous permet de ne jamais oublier ces Fails monumentaux.
01.09.2026, 05:2901.09.2026, 05:29
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

C'est mardi, c'est bientôt le week-end!

Ou plutôt, c'est l'heure de rire de la malchance des autres. En toute bienveillance, bien entendu.

C'est parti!

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gif: instagram

(Les oies se portent bien.)

Une petite vidéo de vacances décontractée pour Instagram…

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Avons-nous tous réussi à nous asseoir sur le trône aujourd'hui? Voici un aménagement particulièrement intelligent:

Lustige Fails: WC in der Küche
Image: reddit

Que pensez-vous du design et de la couleur de ce tapis de toilette?

Lustige Fails: WC-Teppich
Image: reddit

Brillant!

Et lavez-vous toujours les mains après être allé aux toilettes – OK.

Lustige Fails: Fehlendes Waschbecken im WC
Image: reddit

Un achat qui peut se retourner contre nous.

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(L'échec le plus attendrissant de la semaine.)

Notre moine intérieur est horrifié.

Lustige Fails: Strassenlinien
AAAAAAAAARGH!Image: reddit

Et en parlant de ça: Oh, comme c'est merveilleux, une piste cyclable!

Lustige Fails: Veloweg
Image: reddit

Un petit relooking rapide.

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On adore les Fails de designs!

Lustiger Fail: Autositz
Image: reddit

Et là encore...

Lustige Fails: Cinderella Autositz
Image: reddit

La technologie, c'est quand même pratique.

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Il y a une raison pour laquelle certaines personnes se marient d'abord et n'ont des enfants qu'ensuite.

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gif: reddit
Snoop Dogg vous offre un job de rêve (très bien payé)
Snoop Dogg vous offre un job de rêve (très bien payé)

Le T-shirt de la semaine:

Lustige Fails: Shirt
Image: reddit

Des ours en peluche très internationaux.

Lustige Fails: Bärchen aus Frankreich (oder Peru)
Image: reddit

En vente aujourd'hui:

Lustige Fails: Entchen, die aussehen wie etwas anderes
Image: reddit

Des pots en forme de canard rigolos. Si vous avez vu autre chose, c'est vous le Fail.

Nous ne savons pas s'il va bien.

Lustige Fails: Heissluftballon Spongebob
Image: reddit

Etre ouvert ou ne pas être ouvert? Telle est la question!

Lustiger fail: Supermarkt Öffnungszeiten
uesImage: instagram

Sommes-nous ouverts?

Est-ce un Fail si ça fonctionne?

Lustige Fails: Auto mit Brettern
Image: instagram

Une «saucisse dans le beau-père», s'il vous plaît !

Lustige Fails: Schräge Übersetzung
Image: reddit

Okidoki.

Lustige Fails der Woche: Übersetzung
Image: instagram

Veuillez patienter jusqu'à la panne du système.

Des séquences qu'on n'oublie pas...

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Eeeeeeeet ...

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Nous ne nous moquons pas des enfants.

… CiaaaooOOOOoooo!

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Bonus-Win

WOAH!

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C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!!
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