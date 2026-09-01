25 Fails monumentaux qui vont vous faire du bien
Que veut le peuple? Du pain et des gens qui échouent à faire plein de trucs. Heureusement qu'Internet nous permet de ne jamais oublier ces Fails monumentaux.
C'est mardi, c'est bientôt le week-end!
Ou plutôt, c'est l'heure de rire de la malchance des autres. En toute bienveillance, bien entendu.
C'est parti!
(Les oies se portent bien.)
Une petite vidéo de vacances décontractée pour Instagram…
Avons-nous tous réussi à nous asseoir sur le trône aujourd'hui? Voici un aménagement particulièrement intelligent:
Que pensez-vous du design et de la couleur de ce tapis de toilette?
Brillant!
Et lavez-vous toujours les mains après être allé aux toilettes – OK.
Un achat qui peut se retourner contre nous.
(L'échec le plus attendrissant de la semaine.)
Notre moine intérieur est horrifié.
Et en parlant de ça: Oh, comme c'est merveilleux, une piste cyclable!
Un petit relooking rapide.
On adore les Fails de designs!
Et là encore...
La technologie, c'est quand même pratique.
Il y a une raison pour laquelle certaines personnes se marient d'abord et n'ont des enfants qu'ensuite.
Le T-shirt de la semaine:
Des ours en peluche très internationaux.
En vente aujourd'hui:
Des pots en forme de canard rigolos. Si vous avez vu autre chose, c'est vous le Fail.
Nous ne savons pas s'il va bien.
Etre ouvert ou ne pas être ouvert? Telle est la question!
Sommes-nous ouverts?
Est-ce un Fail si ça fonctionne?
Une «saucisse dans le beau-père», s'il vous plaît !
Okidoki.
Veuillez patienter jusqu'à la panne du système.
Des séquences qu'on n'oublie pas...
Eeeeeeeet ...
Nous ne nous moquons pas des enfants.
… CiaaaooOOOOoooo!
Bonus-Win
WOAH!
C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!!
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